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«Пьяно и женато»: Сергей Шнуров бросил холостяцкую жизнь

Шнуров женился через два месяца после развода

Лидер группы «Ленинград» снова женат: всего через два месяца после развода с женой Матильдой он вступил в брак с 26-летней уроженкой Екатеринбурга Оксаной Абрамовой. В своем инстаграме он в стихотворной форме сообщил, что не может оставаться холостяком.

Певец Сергей Шнуров снова женат. 45-летний артист официально развелся со своей второй женой Матильдой Шнуровой только 15 августа, но, по всей видимости, он уже готов к новой семейной жизни.

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Слухи о скорой женитьбе скандального «Шнура» появились несколько месяцев назад, 24 октября он сам решил известить своих поклонников об уже третьем радостном событии в его жизни. Как и большинство новостей в его инстаграме, эту он подал в формате стихотворения под своей фотографией с уроженкой Екатеринбурга 26-летней Ольгой Абрамовой.

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Выпивая с тобой третью стопку, Говорил себе, - не торопись, постой. А потом схватил тебя за попку. Глядь, опять уже не холостой. Как обычно было не спокойно, Расширялся блок, который НАТО, Колебался курс рубля, биткойна, Только я стабильно пьяно и женато. Спросят, - мало тебе было баб ли? Нет, полно, но есть один пустяк. Я люблю. Одни и те же грабли. Что-то я никак не холостяк.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

«Расширялся блок, который НАТО, Колебался курс рубля, биткойна, Только я стабильно пьяно и женато», — письменно продекламировал Шнуров. В том же посте исполнитель сразу решил ответить своим критикам, которые накинулись на него сразу после вестей о разводе с Матильдой (в девичестве — Еленой Мозговой), что быть одиноким у него не получается. Сергей написал: «Спросят, — мало тебе было баб ли? Нет, полно, но есть один пустяк. Я люблю. Одни и те же грабли. Что-то я никак не холостяк».

12 октября Шнуров спровоцировал волну слухов и подозрений, когда вместе со своей новой избранницей выходил из московского ЗАГСа. О том, что певец не пытается спекулировать на собственной личной жизни ради продажи билетов накануне концерта 19 октября, стало известно благодаря интервью с членом группировки «Ленинград» Стасом Барецким. Барецкий рассказал, что женитьба действительно вскоре состоится, и Абрамова появится на концерте «Ленинграда», как и все ее предшественницы, преданные творчеству группы ничуть не меньше, чем самому Шнурову. «Да, на шоу он планирует показать свою невесту», — подтвердил Барецкий.

Скорее всего, автор «Лабутенов» и «В Питере — пить» женился два дня назад — по крайней мере, так утверждают те, кто тогда находился у ЗАГСа на Английской набережной в Санкт-Петербурге.

По их словам, артист и поэтесса/светская львица быстро зашли в дверь черного хода без белого платья и фаты, тихо расписались и так же незаметно покинули Дворец бракосочетания.

На вечеринке журнала GQ 11 сентября Шнуров представил свою невесту журналистам, но сделал это в свойственной ему манере — светскую львицу, известную в узких кругах как охотницу за деньгами и связями, он окрестил поэтессой Варварой. В ответ на это заявление авторы телеграм-каналов о светских сплетнях быстро навели свои справки и опровергли предположения, что Абрамова на самом деле может быть талантливой поэтессой.

К тому же мужчин, с которыми она встречалась раньше, нельзя назвать представителями творческих профессий. Зато успешными людьми — вполне. Среди бывших обеспеченных поклонников Ольги Абрамовой выделяют молодого предпринимателя и основателя компании Rupax, специализирующейся на IT-технологиях, Руслана Фахриева и наследника империи сети магазинов техники «М-Видео» Ларри Зайонца.

Как только Сергей Шнуров опубликовал пост с подтверждением факта бракосочетания, Матильда Шнурова, которая, по сообщениям источников, до сих пор переживает развод после восьми лет совместной жизни, запостила другое стихотворение. Пока неясно, можно ли классифицировать ее пост как реакцию на новость, но общее настроение произведения авторства Андрея Дементьева не такое приподнятое, как продукт творчества Шнурова.

«Никогда, никогда ни о чем не жалейте — Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, Но еще гениальнее слушали вы».

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Никогда ни о чем не жалейте вдогонку, Если то, что случилось, нельзя изменить. Как записку из прошлого, грусть свою скомкав, С этим прошлым порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось. Иль о том, что случиться не может уже. Лишь бы озеро вашей души не мутилось Да надежды, как птицы, парили в душе. Не жалейте своей доброты и участья. Если даже за все вам — усмешка в ответ. Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство... Не жалейте, что вам не досталось их бед. Никогда, никогда ни о чем не жалейте — Поздно начали вы или рано ушли. Кто-то пусть гениально играет на флейте. Но ведь песни берет он из вашей души. Никогда, никогда ни о чем не жалейте — Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, Но еще гениальнее слушали вы.

Публикация от Matilda Shnurova (@matilda.shnurova)

Решение певца стать мужем в четвертый раз не осталось без оценки и близкой подруги Матильды — Ксении Собчак. Она кратко высказалась об этом в своем телеграм-канале «Кровавая барыня». Под скриншотом его фото из инстаграма журналистка написала: «Эх, ничему жизнь Сережу не учит».

В конце мая 2018 года Собчак пыталась заставить Шнура отказаться от поспешного решения жениться прямо на его концерте, в его же микрофон — она выхватила его во время выступления и прокричала: «Мирись с Матильдой!».

Где именно в Петербурге поселятся молодожены, пока неизвестно, но они точно не будут жить в бывшей квартире Сергея и Матильды на набережной Фонтанки — в октябре стало известно, что дорогостоящую недвижимость в центре Санкт-Петербурга бывшие супруги продают.