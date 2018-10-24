Курица и поцелуи: дочь Джонни Деппа закрутила роман

Звезда сериала «Очень странные дела» Тимоти Шаламе и дочь Джонни Деппа Лили-Роуз Депп практически сделали официальное заявление о своих отношениях. Их сфотографировали папарацци в момент романтичного поцелуя под дождем в Нью-Йорке — совсем как в кино.

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Недавно их видели в популярном кафе на Нижнем Ист-Сайде в Нью-Йорке Blue Ribbon Chicken: после жареной курицы молодые люди гуляли под дождем.

Актера и модель и раньше видели вместе, но на публике Тимоти и Лили-Роуз еще не проявляли такой открытой симпатии друг к другу. Очевидец рассказал порталу E!News о том, что они остановились на углу улицы, чтобы еще раз поцеловаться.

«Они ежились под дождем, но им нравилось быть на улице, они постоянно смеялись и улыбались друг другу», — продолжил неназванный свидетель. Источник также прокомментировал, что «они выглядели очень влюбленными друг в друга».

Слухи о том, что 22-летний номинант на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Зови меня своим именем» и 19-летняя муза Карла Лагерфельда встречаются, впервые появились, когда их вместе увидели фанаты. На фотографиях они в лучших традициях всех влюбленных гуляли по городу, в данном случае по Нью-Йорку, пили кофе и обнимались.

Масла в огонь обсуждений подлили фанаты Тимоти, когда 2 октября опубликовали на фанатской странице в инстаграме фотографию, на которой Шаламе и Депп обнимаются. Подпись гласила: «влюбленные пташки». Но многие комментаторы под постом отметили: «Они просто работают вместе».

Пара вместе снимается в фильме «Король», который выходит на Netflix в 2019 году — в нем Шаламе сыграет английского короля Генриха V, а Депп — дочь французского короля принцессу Екатерину. Именно поэтому поклонники до последнего сомневались в связи актеров.

Ранее Тимоти Шаламе в течение года встречался с еще одним ребенком известных родителей — Лурдес Чикконе-Леон, дочерью певицы Мадонны. Девушка училась с молодым человеком в одной элитной школе искусств La Guardia в Нью-Йорке. Их отношения были настолько яркими, что некоторые друзья считали, что пара с Манхэттена должна в итоге пожениться, но дальше обоюдного знакомства с родителями дело не дошло, а Шаламе и Леон расстались друзьями.

В апреле 2018 года Лили-Роуз Депп рассталась с коллегой по цеху — британским манекенщиком Эшем Стайместом, с которым она встречалась два года. Когда их отношения только завязались, на разницу в возрасте — Эшу было 24 — обратили внимание все. Дело в том, что дочери Джонни Деппа на тот момент только исполнилось 16, а у ее парня уже была бывшая жена и пятилетняя дочь от этого брака.

Неизвестно, что именно стало причиной прекращения отношений, но когда об этом стало известно, модели уже отписались друг от друга во всех социальных сетях, и достойным концом для 2018 года здесь не пахнет.

Несмотря на бурную личную жизнь, Шаламе не забывает о работе. Помимо «Короля», он занят еще в одном проекте — ремейке экранизации культового американского романа «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт. В новом фильме сыграет по-настоящему звездный состав: Мэрил Стрип, Эмма Уотсон, Сирша Ронан, Флоренс Пью и Лора Дерн.

Пока ее дочь налаживает свою личную жизнь, Ванесса Паради не отстает. В июне 2018 года мать Лили-Роуз Депп вышла замуж за французского писателя, режиссера и актера Самюэля Беншетри. Пара познакомилась на съемках драмы «Собака» в 2016 году, и с тех пор 45-летние влюбленные были неразлучны. Слухи об их помолвке впервые появились в марте 2018, но никакого подтверждения со стороны Паради и Беншетри не последовало, поэтому пресса узнала о свадьбе только когда молодожены уже выходили из городской ратуши в Париже под дождем из конфетти.

Поскольку за 14 лет отношений Джонни Депп и Паради так и не зарегистрировали брак, мать модели вышла замуж в первый раз — и в присутствии Лили-Роуз. А вот младшего брата Лили Джека Деппа III не церемонии не было из-за серьезных проблем со здоровьем — за неделю до свадьбы Ванесса даже пропустила премьеру своего нового фильма, чтобы побыть с 16-летним сыном.