Не говори так: Виктория Бекхэм плачет от унижения

Источники, близкие к семье дизайнера и бывшего футболиста рассказали, что Виктория плакала в течение двух дней после того, как ее муж Дэвид описал их брак как «ежедневную тяжелую работу». По сообщениям портала The Sun, миссис Бекхэм была совершенно обескуражена и «полностью опустошена» тем, что отец ее четверых детей был настолько бесчувственным.

Реклама

Друзья Виктории утверждали, что после скандального интервью мужа она была не в себе, а спустя два дня истерики звезда поселилась на элитном курорте в Германии, который специализируется на восстановлении эмоционального равновесия. Однако эту информацию официальный представитель супругов опроверг — бывшая участница Spice Girls действительно отдыхала душой и телом, но до неожиданного выступления мужа, а не после.

В недавнем интервью на шоу The Sunday Project Дэвид Бекхэм сделал несколько сенсационных заявлений. Помимо прочего, спортсмен рассказал о самом большом сожалении своей жизни.

В процессе его разговора с журналистом Лизой Уилкинсон оказалось, что хуже всего Дэвид чувствовал себя во время встречи в 2003 году с одним из политических лидеров — а именно, с бывшим президентом Южной Африки Нельсоном Манделой.

«Там было одно фото, на котором я на встрече с Нельсоном Манделой с карибскими косичками», — рассказал Бекхэм. Он сокрушенно добавил: «Это был один из величайших и вдохновляющих людей, а я с косичками!». Образ Бекхэма 15 лет назад действительно вызывал недоумение публики, и не нужно было быть гением, чтобы понять, что со вкусом у футболиста большие проблемы. Эволюцией своего стиля, кстати говоря, он обязан женщине, брак с которой якобы является для него «тяжелой работой».

Манделу, который скончался в 2013 году, даже попросили прокомментировать прическу капитана футбольной сборной на их встрече в Йоханнесбурге, но миротворец не поддался на провокацию и сказал, что он «слишком стар, чтобы выражать мнение о последних тенденциях среди молодых людей».

То же интервью стало предметом разлада в семье, но Виктория зря переживала — по мнению отца семейства, «суть любого брака всегда заключается в тяжелой работе».

Пара начала встречаться в 1997 году, а Бруклину, самому старшему из их детей, уже 19 лет. С тех пор, как они поженились в 1999 году в Ирландии, чета Бекхэмов отбивается от слухов о грядущем разводе.

Бывшая Пош Спайс во всех своих интервью на протяжении долгих лет продолжает заявлять, что они с мужем редко проводят время в компании друг друга, но от этого их встречи становятся только ярче. В интервью журналу Vogue два года назад Виктория Бекхэм на вопрос о том, с кем из ныне живущих или уже умерших она хотела бы поужинать, ответила: «С моим мужем».

Убеждать в том, что у них все хорошо, приходится не только журналистов — в сентябре 2018 года 44-летняя дизайнер рассказала, что во время семейного отдыха на юге Франции им с Дэвидом пришлось провести разговор с 7-летней дочерью Харпер и тремя сыновьями-подростками, чтобы убедить их в том, что мама с папой не собираются разводиться.

То интервью было приурочено к 10-летнему юбилею марки Victoria Beckham, но звезда хотела сделать акцент на ложных слухах о непростой ситуации в ее семье. В сентябре друзья семьи подтвердили порталу The Sun, что Дэвид и Виктория всегда «кристально честны» перед своими детьми. «Слухи о состоянии их брака и смешные заявления о Дэвиде болезненны, и, разумеется, очень пагубны для детей», — прокомментировал источник, близкий к паре.

Супруги показательно насмехаются над всеми сплетниками, которые по несколько раз в год спекулируют на скором завершении отношений одной из самых красивых пар шоу-бизнеса, в их доме к этому относятся куда серьезнее.

На женском саммите журнала Forbes в июне, 44-летняя Виктория Бекхэм нашла время, чтобы в очередной раз похвастаться мужем: «Я пользуюсь поддержкой потрясающего мужа. Мы действительно равны во всем, чем мы занимаемся дома с детьми. Когда я в отъезде, он отвозит и забирает детей из школы и готовит».

Необходимость в этом заявлении появилась после того, как был обнародовано содержание электронного письма, в котором говорилось о том, что Дэвид изменял Виктории со школьной учительницей Харпер, и теперь женщина беременна. Однако этим лживым обвинениям быстро пришел конец — сразу после того, как объявился разъяренный отец будущего ребенка.