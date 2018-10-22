Токсикоз и выкидыш: что грозит Меган Маркл

Меган Маркл продолжает ежедневно доказывать общественности, что быть герцогиней — это тяжелый труд. Однако многим стало казаться, что при выполнении своих корлевcких обязанностей, Меган Маркл пренебрегает здоровьем своего будущего ребенка. Прямо сейчас она находится в туре по странам Британского содружества — Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и королевству Тонга.

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Первая неделя королевского тура выдалась для герцогини слишком насыщенной, поэтому Меган Маркл решила взять небольшой перерыв. Спустя шесть дней после официального заявления о беременности, герцогиня наконец-то может упростить свой напряженный график.

«После насыщенной программы в первую неделю герцог и герцогиня решили уменьшить количество публичных мероприятий с участием Меган Маркл в течение следующих нескольких дней, в преддверии последней недели тура», — расказал близкий к паре источник Daily Mirror.

37-летняя Меган «чувствует себя прекрасно, но берет перерывы на отдых», — уверяет источник. По его словам, организаторы стараются немного подстроиться под герцогиню и учитывать ее «интересное положение».

Reuters

Меган Маркл должна была появиться появиться на вручении медалей чемпионам по велоспорту в рамках «Игр непокоренных» в это воскресенье в Сиднее. Однако принц Гарри появился на церемонии награждения без сопровождения супруги — быстро успокоил публику, сообщив, что она просто «отдыхает дома».

«Беременность берет свое», — прокомментировал принц.

Тем не менее, многим кажется, что герцогиня практически не использует свою возможность больше отдыхать. Она по-прежнему планирует посещать основные запланированные мероприятия, включая прием у премьер-министра Австралии в это воскресенье. Она также не собирается отменять поездку на остров Фрейзер, несмотря на то, что регулярные перемещения на большие расстояния довольно опасны для беременных.

Скорее всего, королевская семья отправится на остров самым безопасным транспортом — самолетом, но для дам в положении и в этом случае существует масса опасностей и ограничений.

Ощутимые перепады давления во время взлета и посадки могут ухудшить самочувствие будущей материи, а на поздних сроках даже вызвать преждевременные роды.

Многие авиакомпании даже вводят ограничения на перелет женщин на поздних сроках беременности, но они не учитывают, что полеты в первом триместре беременности не менее опасны.

Нехватка кислорода и застой крови вследствие длительного перелета может спровоцировать тяжелые приступы токсикоза, а как максимум, повысить вероятность выкидыша.

Phil Noble/Reuters

Надеемся, что герцогиня не будет колесить по всему миру на протяжении всей своей беременности, поскольку частые перелеты могут привести даже к тому, что будущая мать подвергнется космическому радиоактивному излучению. Научно доказано, что на большой высоте защитный слой атмосферы гораздо ниже, чем на земле, и пилоты лайнеров за год работы облучаются не меньше, чем работники объектов с повышенной радиационной опасностью.

Не стоит забывать и про то, что герцогиня находится в туре по довольно экзотическим странам, которые грешат распространением опасных вирусов. Фиджи и Тонга, куда отправится Меган Маркл, входят в число стран, где часто встречается вирус Зика, особенно губительный для беременных. Вирус может не только спровоцировать выкидыш, но и навредить как будущей матери, так и родившемуся ребенку. Зика передается укусом комара и повышает риск развития у плода микроцефалии — патологически маленькой головы, что приводит к проблемам в развитии и даже смерти малыша.

Вирус также может спровоцировать развитие синдрома Гийена-Барре – опасного аутоимунного заболевания, проявляющегося снижением чувствительности тканей, мышечной слабостью и вегетативными расстройствами.

По информации издания People врачи порекомендовали герцогине перед поездкой делать все возможное, чтобы избежать укуса насекомого — только так она сможет избежать риска.