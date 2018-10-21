Спасибо за порно: почему мир лайкает Ким Кардашьян

В 2018 году мало кто так же хорошо подходит под определение «знаменитость», как Кимберли Кардашьян Уэст — дочь известного адвоката и светской львицы из Калабасаса, Калифорния. Только если попытаться определить ее профессию, то можно попасть не угадать, потому что большинством общепринятых правил исполнения традиционной американской мечты 38-летняя звезда пренебрегла.

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По мнению критиков, коих у сегодняшней именинницы даже больше, чем поклонников, у нее, в отличие от большинства коллег по цеху, нет ни одного таланта. И это впечатление нельзя назвать ошибочным — за все время, которое Кимберли провела перед объективами камер, она ни разу не пела и не танцевала, а высшее образование в ее семье было только у отца, Роберта Кардашьяна.

Фоторепортаж: Ким Кардашьян празднует 38-летие __is_photorep_included7834583: 1

Слава к Ким Кардашьян пришла парадоксальным способом. Все началось с того, как бывшая помощница Пэрис Хилтон сняла вместе со своим экс-бойфрендом рэпером Рэем Джеем домашнее порно. Через какое-то время небольшой фильм вылился в сеть, что пошло на руку буквально всем Кардашьянам и повысило рейтинги семейного реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян». Удивительно, но вещь, которая погубила десятки карьер, Ким привела на вершину успеха. Можно сказать, что с тех пор она сама нашла путь к безграничным богатствам, а точнее, к $350 млн в год — ее нынешнему заработку.

Крис Дженнер, многолетний менеджер и мать Ким восприняла всплеск ее популярности в 2006 году как знак свыше. Благодаря ее стараниям, Ким в прямом и переносном смысле захотели все. Ее эротические фотосессии и видеоролики с ее участием продавали любой товар, который попадал к ней в руки, поэтому сначала ее заметили рекламщики, а потом и модные бренды.

И хотя многие уже смирились с таинственным, но очень высоким социальным статусом, вроде модного глянца во главе с самой Анной Винтур, целые корпорации не могут простить Ким отсутствие хотя бы какой-то специализации.

Даже сегодня в сети решили пошутить над матерью троих детей и женой рэпера Канье Уэста — поисковик Google отказывается показывать имя Кардашьян в списке знаменитостей, родившихся 21 октября.

Несмотря на многочисленные опровержения со стороны клана Кардашьян-Дженнер, принято думать, что именно Крис нашла и продала видео дочери знающим людям, которые проследили за тем, чтобы оно оказалось одним из самых популярных в интернете. Когда этот слух только родился, большинство людей решили, что это абсурд, все же речь идет о матери и дочери — а вот те, кто был знаком с Крис ближе, был не столь уверен.

Не зря бывшая миссис Дженнер прославилась фразой «You're doing amazing sweetie» («У тебя прекрасно получается, дорогая»), которую она адресовала Ким во время одной из ее первых «голых» фотосессий.

Сегодня обнаженную Ким Кардашьян не нужно искать по всему интернету, ведь она прекрасно знает, что огромная масса людей ценит в ней больше всего, поэтому желающие могут просто зайти в ее инстаграм. Даже в своем зрелом возрасте Ким умудряется шокировать своих поклонников, а ведь, казалось бы, они видели уже все.

Хотя заработать деньги и найти себе богатых поклонников Ким смогла легко и достаточно быстро, сложнее было стать весомой фигурой в высшем обществе. Какой смысл в том, чтобы иметь много денег и все равно быть аутсайдером среди тех, на кого ты равняешься? В 2014 году с этим помог влюбленный и новоиспеченный муж Канье, а точнее — свадебная фотосессия для американского Vogue вместе с ним.

По слухам, которые гуляли по всей Калифорнии еще несколько месяцев после выхода обложки, первая публикация в серьезном и уважаемом глянце стала подарком для Ким. И вместе со скандальным рэпером Кардашьян-Уэст стала весьма убедительной светской дамой, а вскоре и матерью его детей, и смеяться над ней стало страшновато.

При этом, даже дети спрашивают у своей мамы со 119 миллионами подписчиков в инстаграме, почему она стала знаменитой. Об этом во всех смыслах неловком разговоре со своей старшей дочерью Норт она рассказала в эфире радиошоу: «И я подумала, что «ну ладно, это будет сложно объяснить», и сказала, что у нас есть свое шоу на телевидении». На тот момент ответ Ким Норт устроил, но скоро она может начать задавать другие провокационные вопросы.

Ким Кардашьян-Уэст откровенно презирают очень многие, кто-то, наоборот, восхищается и подражает ей — например, ее младшая сестра Кайли, которая в этом году даже обогнала ее в списке «Женщин, сделавших себя самих» журнала Forbes. Но что 38-летняя женщина в интернете может значить для людей, которых от нее отделяет как минимум Атлантический океан?

Сегодня быть подписчиком Ким — значит иметь представление о том, что происходит в моде, бьюти-индустрии, обществе и в мире в целом. При всех имеющихся недостатках, главную Кардашьян можно по крайней мере уважать за невиданную работоспособность, преданность своему делу и абсолютно непоколебимую любовь к своей славе и успеху.