Все идет по плану: Меган Маркл рискует будущим ребенка

Сообщение о беременности герцогини Сассекской Меган Маркл было опубликовано в твиттере Кенсингтонского дворца накануне начала королевского тура в Австралию: принцу Гарри и его супруге Меган предстояла 16-дневная поездка по Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и королевству Тонга – странам, входящим в Британское содружество.

Реклама

Официально тур начался во вторник, 16 октября. На планах герцогов Сассекских беременность герцогини не сказалась – несмотря на то, что Фиджи и Тонга входят в число стран, где распространен вирус Зика, особенно опасный для дам в положении.

Проблема в том, что вирус Зика опасен и для беременных женщин, и для будущих детей. Вирус, который передается при укусе комара, может привести к развитию у плода микроцефалии, когда ребенок рождается с патологически маленькой головой. Это вызывает проблемы в развитии малыша, а иногда даже его смерть.

Еще одной бедой для будущего малыша и его родителей может оказаться спровоцированное вирусом развитие синдрома Гийена — Барре – это опасное аутоимунное заболевание, которое проявляется мышечной слабостью, снижением чувствительности тканей и вегетативными расстройствами.

У беременных женщин вирус Зика может спровоцировать выкидыш.

Издание People сообщает, что перед поездкой герцогиня консультировалась с врачами, которые рекомендовали ей средства профилактики. В основном, ни заключаются в том, что Меган Маркл придется делать все, чтобы не дать насекомому себя укусить.

Профессор Джеймс Джи Логан, глава департамента по контролю за заболеваниями Лондонской школы гигиены и тропических болезней, объяснил изданию People, что мер по предотвращению заражения вирусом Зика существует довольно много.

«Скорее всего, им посоветовали наносить репеллент, содержащий активные компоненты, и утром, и вечером, — предположил профессор Логан в беседе с People. – Его нужно все время наносить, как крем для рук. Его нужно прямо втирать в кожу. Если вы распрыскиваете его, как духи, это не поможет, потому что комар найдет место на коже, куда не попало вещество».

Кроме того, путешественникам, совершающим поездки в опасные страны, советуют носить одежду с длинными рукавами. Желательно – свободного кроя, поскольку комар может прокусить даже джинсовую ткань, и если одежда соприкасается непосредственно с кожей, насекомое легко может присосаться к источнику крови. Кроме того, чтобы защититься от укуса, имеет смысл выбирать одежду светлых оттенку, поскольку комаров привлекают светлые.

Несмотря на то, что принц Гарри и Меган Маркл решили не отменять поездку в государства Фиджи и Тонга, некоторые изменения в расписание в связи с беременностью все же внесены.

Во время визита на Фиджи только принц Гарри посетит Военный мемориал, и также тропический лесной заповедник Коло-И-Сува.

Как сообщает издание Entertainment Tonight со ссылкой на официального представителя Кенсингтонского дворца, сейчас Меган Маркл находится примерно на 12 неделе беременности и чувствует себя хорошо.

Во вторник, 16 октября, принц Гарри и Меган Маркл впервые появились на публике после объявления о беременности герцогини. В Австралии и здания Сиднейской оперы их встретила толпа фанатов – в точение 20 минут герцоги Сассекские приветствовали поклонников, стараясь пожать руку как можно большему числу встречающих.

Phil Noble/Reuters Принц Гарри Уэльский, генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув и герцогиня Сассекская Маркл в Адмиралтейском доме в Сиднее во время визита в Австралию, 16 октября 2018 года

Для выхода на публику Меган Маркл выбрала наряд австралийского бренда Karen Gee – бежевый тренчкот и кремовое платье-футляр без рукавов. После объявления о беременности Меган Маркл встречали подарками. И не только цветами и открытками.

Утро 16 октября супруги провели в официальной резиденции генерал-губернатора Австралии сэра Питера Косгроув и его жены леди Линн Косгроув. На приеме, на котором герцогиня Сассекская появилась в облегающем белом платье, Меган Маркл вручили игрушечного кенгуру с кенгуренком, а принцу Гарри – крошечные угги. «Вот вам первый подарок к предстоящему рождению малыша», — заметил сэр Питер Косгроув, вручая игрушки и обувь для ребенка.