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Now it's official: Меган Маркл беременна

Принц Гарри и актриса Меган Маркл ждут ребенка‍

Новостей о том, что популярная жена принца Гарри Меган беременна, ждали буквально с момента их свадьбы 19 мая 2018 года. Пара, очевидно, не хотела привлекать слишком много внимания на свадьбе принцессы Евгении 12 октября, но слухи все равно активизировались. На этот раз особо внимательные зрители оказались правы. «Газета.Ru» рассказывает о предстоящем пополнении в королевской семье.

Сегодня Кенсингтонский дворец подтвердил слухи о беременности герцогини Сассекской Меган в своем официальном аккаунте в твиттере. «Их королевские высочества герцог и герцогиня Сассекские очень рады объявить, что герцогиня Сассекская ожидает рождения ребенка весной 2019», — сказано в заявлении, опубликованном 15 октября.

Представители дворца добавили, что пара «очень ценила всю поддержку, которую они получили от людей во всем мире с момента их свадьбы в мае, и счастливы возможности поделиться новостью с публикой».

Судя по времени года, в которое ожидается появление наследника принца Гарри на свет, супруги знали о скором прибавлении в семействе уже в августе. Однако возможность сообщить о радостном событии королевской родне представилась только на свадьбе принцессы Евгении в пятницу 12 октября.

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О том, что она станет бабушкой, уже знает мать герцогини Дория Рагланд — об этом также сообщили во дворце: «Мисс Дория Рагланд очень рада услышать прекрасные новости и с нетерпением ждет момента, когда сможет познакомиться со своим первым внуком».

Велика вероятность того, что Дория ненадолго переедет из своего дома в Лос-Анджелесе, Калифорния, в резиденцию дочери в Лондоне, чтобы быть ближе к ней, потому что Меган не хочет привлекать к воспитанию ребенка няню.

Вряд ли должным образом был извещен скандальный дедушка седьмого наследника престола, поэтому остается только ждать новой эпопеи от Томаса Маркла, который наверняка захочет увидеться с Меган и познакомиться с королевой и принцем Гарри уже на правах будущего дедушки.

Сегодня пара уже прибыла в австралийский Сидней в рамках своего тура по странам Британского Содружества, который продлится 16 дней и, помимо Австралии, включит в себя посещение Новой Зеландии, Фиджи и Тонги. Основным аргументом против слухов о беременности Меган Маркл до сегодняшнего дня оставалась именно программа ее путешествий — на островах Океании сейчас распространен вирус Зика, который переносят комары.

Особого вреда взрослым людям зараженные насекомые принести не могут, а вот беременных женщин специалисты просят воздержаться от поездок в этом направлении для безопасности будущих детей. Тем не менее, официальный представитель герцогов заявил, что Меган посоветовалась с врачом, который уверен в том, что ничего страшного с ней не произойдет.

Фоторепортаж: Меган Маркл и принц Гарри ждут ребенка

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Слухи о беременности разгорелись с новой силой после того, как Меган Маркл вышла из автомобиля на свадьбе двоюродной сестры Гарри в свободном платье от Givenchy темно-синего цвета и в пальто прямого кроя. До этого дня стройная герцогиня Сассекская выбирала облегающие фасоны для своих нарядов, но теперь, кажется, живот начинает быть заметным. 3 октября Меган появилась на публике в отведенном им с мужем графстве Сассекс в зеленой облегающей кожаной юбке-карандаш и блузке в тон.

Поклонники королевской семьи давно ждали официального известия — все же супругам уже за 30, а в августе бывшей голливудской актрисе исполнилось 37 лет.

Если традиция поздравлять будущих родителей небольшими самодельными подарками, как это было с Кейт и Уильямом, продолжится, то роялисты из стран Содружества начнут вязать миниатюрные шерстяные угги уже сегодня, чтобы лично поздравить внука Ее величества со скорым прибавлением.

Скорее всего, причиной, по которой публике не сообщили о грядущем пополнении в семье раньше, стало нежелание будущих родителей отвлекать внимание от свадьбы своей родственницы — и они сдержали слово. Разумеется, принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбенк не встретили такой же яркой реакции общественности в день своей свадьбы, как Меган и принца Гарри 19 мая, но вторая королевская свадьба за год ощутимо увеличила интерес к Виндзорам.

Сенсационное заявление привлечет еще больше внимания к старту Invictus Games — Паралимпийских игр, которые проводятся ежегодно с 2014 года по инициативе и поддержке принца Гарри. В этом году масштабное спортивное мероприятие принимает Сидней.

Без отдельного вмешательства Елизаветы II дети младшего сына принцессы Дианы не будут принцами и принцессами из-за того, что Гарри женился на девушке не королевской крови. Поэтому если у пары родится сын, то его официальным титулом станет «граф Дамбартонский», а дочь станет леди Маунтбеттен-Виндзор. Сама королева еще официально не выразила своей радости, но мы уверены, что она, как и всегда в подобных случаях, будет «в восхищении».