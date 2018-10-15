Now it's official: Меган Маркл беременна

Сегодня Кенсингтонский дворец подтвердил слухи о беременности герцогини Сассекской Меган в своем официальном аккаунте в твиттере. «Их королевские высочества герцог и герцогиня Сассекские очень рады объявить, что герцогиня Сассекская ожидает рождения ребенка весной 2019», — сказано в заявлении, опубликованном 15 октября.

Представители дворца добавили, что пара «очень ценила всю поддержку, которую они получили от людей во всем мире с момента их свадьбы в мае, и счастливы возможности поделиться новостью с публикой».

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 октября 2018 г.

Судя по времени года, в которое ожидается появление наследника принца Гарри на свет, супруги знали о скором прибавлении в семействе уже в августе. Однако возможность сообщить о радостном событии королевской родне представилась только на свадьбе принцессы Евгении в пятницу 12 октября.

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О том, что она станет бабушкой, уже знает мать герцогини Дория Рагланд — об этом также сообщили во дворце: «Мисс Дория Рагланд очень рада услышать прекрасные новости и с нетерпением ждет момента, когда сможет познакомиться со своим первым внуком».

Велика вероятность того, что Дория ненадолго переедет из своего дома в Лос-Анджелесе, Калифорния, в резиденцию дочери в Лондоне, чтобы быть ближе к ней, потому что Меган не хочет привлекать к воспитанию ребенка няню.

Вряд ли должным образом был извещен скандальный дедушка седьмого наследника престола, поэтому остается только ждать новой эпопеи от Томаса Маркла, который наверняка захочет увидеться с Меган и познакомиться с королевой и принцем Гарри уже на правах будущего дедушки.

Сегодня пара уже прибыла в австралийский Сидней в рамках своего тура по странам Британского Содружества, который продлится 16 дней и, помимо Австралии, включит в себя посещение Новой Зеландии, Фиджи и Тонги. Основным аргументом против слухов о беременности Меган Маркл до сегодняшнего дня оставалась именно программа ее путешествий — на островах Океании сейчас распространен вирус Зика, который переносят комары.

Особого вреда взрослым людям зараженные насекомые принести не могут, а вот беременных женщин специалисты просят воздержаться от поездок в этом направлении для безопасности будущих детей. Тем не менее, официальный представитель герцогов заявил, что Меган посоветовалась с врачом, который уверен в том, что ничего страшного с ней не произойдет.

Фоторепортаж: Меган Маркл и принц Гарри ждут ребенка __is_photorep_included12021523: 1

Слухи о беременности разгорелись с новой силой после того, как Меган Маркл вышла из автомобиля на свадьбе двоюродной сестры Гарри в свободном платье от Givenchy темно-синего цвета и в пальто прямого кроя. До этого дня стройная герцогиня Сассекская выбирала облегающие фасоны для своих нарядов, но теперь, кажется, живот начинает быть заметным. 3 октября Меган появилась на публике в отведенном им с мужем графстве Сассекс в зеленой облегающей кожаной юбке-карандаш и блузке в тон.

Поклонники королевской семьи давно ждали официального известия — все же супругам уже за 30, а в августе бывшей голливудской актрисе исполнилось 37 лет.

Если традиция поздравлять будущих родителей небольшими самодельными подарками, как это было с Кейт и Уильямом, продолжится, то роялисты из стран Содружества начнут вязать миниатюрные шерстяные угги уже сегодня, чтобы лично поздравить внука Ее величества со скорым прибавлением.

Скорее всего, причиной, по которой публике не сообщили о грядущем пополнении в семье раньше, стало нежелание будущих родителей отвлекать внимание от свадьбы своей родственницы — и они сдержали слово. Разумеется, принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбенк не встретили такой же яркой реакции общественности в день своей свадьбы, как Меган и принца Гарри 19 мая, но вторая королевская свадьба за год ощутимо увеличила интерес к Виндзорам.

Сенсационное заявление привлечет еще больше внимания к старту Invictus Games — Паралимпийских игр, которые проводятся ежегодно с 2014 года по инициативе и поддержке принца Гарри. В этом году масштабное спортивное мероприятие принимает Сидней.

Без отдельного вмешательства Елизаветы II дети младшего сына принцессы Дианы не будут принцами и принцессами из-за того, что Гарри женился на девушке не королевской крови. Поэтому если у пары родится сын, то его официальным титулом станет «граф Дамбартонский», а дочь станет леди Маунтбеттен-Виндзор. Сама королева еще официально не выразила своей радости, но мы уверены, что она, как и всегда в подобных случаях, будет «в восхищении».