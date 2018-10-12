Свадьба — 2: внучка Елизаветы II выходит замуж. LIVE

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Архиепископ начал рассказывать о книге «Великий Гэтсби» Фицджеральда, которую Евгения, оказывается, прочитала после встречи с Джеком. Тогда, по словам архиепископа, описание внешности, улыбка и доброта Гэтсби напомнили принцессе Джека Бруксбенка, ее будущего мужа. Сравнение как нельзя подходящее — по сюжету книги, Джей Гэтсби был богатым бутлегером, который занимался поставками алкоголя в США во времена сухого закона, а Бруксбенк — бывший менеджер популярного ночного клуба Mahiki.
После принесения клятвы началось выступление итальянца Андреа Бочелли. Оперный певец исполнил арию Sancta Maria в сопровождении небольшого оркестра. Во время произнесения речей кто-то в часовне постоянно кашляет, и это начинает раздражать телезрителей. Одна из них написала: «Кто этот человек, который постоянно откашливается? Вы не могли бы, пожалуйста, перестать?»
В наряде принцессы Евгении наблюдается вмешательство России. В качестве украшения принцесса выбрала изумрудную тиару-кокошник. Она была изготовлена в 1919 году фирмой Boucheron по заказу Маргарет Гревил, знаменитой представительницы британского высшего общества, — в стиле, популяризированном в начале века российской императорской семьей. Сейчас тиара находится в коллекции королевы.
Сейчас пришла очередь жениха и невесты приносить свои клятвы почитать, утешать и беречь друг друга в болезни и здравии, богатстве и бедности до самой смерти. Во время обмена кольцами произошел небольшой конфуз — кольцо, которое предназначалось для безымянного пальца Евгении, было нелегко надеть на ее палец. Невеста с женихом посмеялись и не придали этому значения, но комментаторы в социальных сетях уже начали говорить о том, что это плохое предзнаменование.
Ожидалось, что принцесса Евгения выберет для церемонии платье бренда Erdem, однако оказалось, что его создали дизайнеры Питер Пилотто и Кристофер де Во. Бренду Piter Pilotto — 11 лет: он был основан в 2007 году в Лондоне.
Следом за королевой подъезжает машина принцессы Евгении, которую сопровождает ее отец принц Эндрю. На принцессе, которая сегодня станет женой, потрясающее белое платье с элегантным вырезом и длинным шлейфом, который довольно сложно поправить на ветру, но помощники справились. В руках — букет с белыми розами и традиционным миртом, который остается обязательным атрибутом в руках невесты королевских кровей еще со времен королевы Виктории.
На автомобиле приехала Елизавета II в сопровождении принца Филлипа. Сегодня королева выбрала светло-голубое платье и шляпку в тон, украшенную перьями. А вот принц Филлип в свете не появляется с момента ухода на пенсию, но свадьбу внучки пропустить он не смог.
Прибыл принц Чарльз в смокинге-тройке в его знаковом сером цвете. Он кратко помахал радостной толпе и поздоровался за руку с архиепископом — в этом году они встречаются явно чаще, чем обычно.
Сразу после Джека прибыли мать и сестра невесты Сара Фергюсон и все еще незамужняя принцесса Беатрис. На бывшей герцогине Йоркской — ансамбль насыщенно-зеленого цвета с асимметричной юбкой, который оттеняет ее ярко-рыжие волосы. Для своего платья Беатрис выбрала еще один цвет, подчеркивающий рыжину — фиолетовый. Отец невесты, принц Эндрю, ожидается на одной машине с дочерью.
На автомобиле прибыл 32-летний жених Джек Бруксбенк. В отличие от принцев, которые по традиции женились в форме войск, в которых они служили, он прибыл в смокинге вместе со своим свидетелем. Бывший устроитель вечеринок выглядел веселым, но взволнованным — все же сегодня на его свадьбу будет смотреть половина мира.
В часовню Святого Джорджа уже зашла близкая подруга Евгении топ-модель Кара Делевинь. Британка решила нарушить традицию и отказалась от указанного для женщин платья и шляпки и заменила их смокингом и котелком.
Церемония в часовне Святого Джорджа начнется в 11.00 по местному времени. Гости съезжаются. Сегодня в Лондоне необычайно ветреная, но сухая и теплая погода, поэтому дамы старательно держатся за свои головные уборы, которые каждую минуту норовят улететь. Интересно и то, что большинство гостей идут до часовни пешком — возможно, это связано с просьбой жениха и невесты поберечь окружающую среду в день их свадьбы. Однако вряд ли Ее величество пренебрежет поездкой на своем коллекционном автомобиле. А вот принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также принц Гарри и Меган Маркл, дошли до часовни, несмотря на ветреную погоду.
Добрый день, читатели «Газеты.Ru»! Сегодня в Лондоне проходит свадьба девятой наследницы британского престола принцессы Евгении Йоркской и мужчины «из народа» британского бизнесмена Джека Бруксбенка. Евгения является младшей дочерью принца Эндрю Йоркского и его бывшей жены Сары Фергюсон.