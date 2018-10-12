Свадьба — 2: внучка Елизаветы II выходит замуж. LIVE

Церемония в часовне Святого Джорджа начнется в 11.00 по местному времени. Гости съезжаются. Сегодня в Лондоне необычайно ветреная, но сухая и теплая погода, поэтому дамы старательно держатся за свои головные уборы, которые каждую минуту норовят улететь. Интересно и то, что большинство гостей идут до часовни пешком — возможно, это связано с просьбой жениха и невесты поберечь окружающую среду в день их свадьбы. Однако вряд ли Ее величество пренебрежет поездкой на своем коллекционном автомобиле. А вот принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также принц Гарри и Меган Маркл, дошли до часовни, несмотря на ветреную погоду.