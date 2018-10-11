«Плохо старалась»: как с Вайнштейна сняли часть обвинений

В США прокурор снял с продюсера Харви Вайнштейна одно из обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает ABC News. По данным телеканала, было отклонено обвинение в домогательствах к актрисе Люси Эванс, которую он якобы принудил к сексуальной связи около 15 лет назад.

Прокуратура отклонила иск из-за того, что, как выяснилось, следователь полиции посоветовал жертве молчать по поводу непоследовательности в ее показаниях.

Как стало известно, офицер полиции Николас Ди Годио посоветовал Эванс не комментировать тот факт, что ее показания относительно дня, когда она пережила изнасилование Вайнштейна, не совпадают со свидетельством ее подруги, которая виделась с ней в тот же вечер.

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В отношении следователя запущена внутренняя проверка.

36-летняя Люсия Эванс поделилась своей историей в октябре 2017-го, став одной из первых, кто заявил о домогательствах Харви Вайнштейна. Она рассказала СМИ и манхэттенским следователям, что Вайнштейн принудил ее к действиям сексуального характера, когда она пришла к нему в офис компании Miramax на деловую встречу.

Актриса сопротивлялась и хотела уйти, «но, возможно, плохо старалась», — рассказывала Эванс в многочисленных интервью. По ее словам, после случившегося Вайнштейн вел себя как ни в чем ни бывало и продолжал приглашать на встречи.

Всего на домогательства Харви Вайнштейна пожаловались около 87 женщин — в том числе, такие известные актрисы, как Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кейт Бланшетт, Ума Турман, Гвинет Пэлтроу и многие другие знаменитости. Однако в окружной суд Манхэттена было подано три иска, один из них — от Люси Эванс.

Активнее всех с проступками Вайнштейна начинали бороться Эшли Джадд и Роуз Макгоуэн.

Именно их признания запустили волну обвинений в сексуальном домогательстве и насилии.

Все началось с того 5 октября 2017 года в The New York Times вышла разоблачительная статья о продюсере и Эшли Джадд, которая поведала о его домогательствах. Роуз Макгоуэн рассказала о Вайнштейне в своей автобиографической книге «Отважная»: по ее словам, в 1997 году на фестивале в Санденсе он ее изнасиловал. После этих публикаций другие женщины начали массово рассказывать о неподобающем поведении Вайнштейна.

В конце прошлого года из-за вскрывшихся обстоятельств от Харви Вайнштейна ушла жена — модельер Джорджина Чапмен. Продюсеру назначили курс лечения от сексуальной зависимости, его исключили из оскаровской Академии, а в конце мая 2018 года попросили явиться в суд для определения меры пресечения по заведенным на него трем делам.

25 мая текущего года Вайнштейн добровольно сдался полиции Нью-Йорка и заявил о своей невиновности. Из зала суда с согласия прокурора продюсер вернулся в свой дом после выплаты залога размером $1 млн.

На этом история не закончилась: все больше и больше женщин начали рассказывать о других случаях насилия и домогательств со стороны продюсера. К предыдущим историям добавилось уголовное обвинение в «хищническом сексуальном насилии» по анонимному заявлению еще одной женщины.

Адвокаты Вайнштейна ищут доказательства невиновности продюсера в эпизодах с изнасилованиями.

В августе юристы предоставили суду переписку между Вайнштейном и одной из его предполагаемых жертв, согласно которой интимная связь между их подзащитным и заявившей женщиной состоялась по обоюдному согласию. При этом они подчеркнули, что согласно материалам, после предполагаемого изнасилования отношения между их клиентом и жертвой продолжались.

В противовес этим оправданиям телеканал Sky News опубликовал неопровержимые доказательства неподобающих действий сексуального характера со стороны продюсера. На видеозаписи, которая сделала предпринимательница Мелисса Томпсон по просьбе своей компании, отлично видно, как Вайнштейн трогает девушку и спрашивает, можно ли с ней флиртовать. Однако на камеру не попало никакой информации, свидетельствующей о том, что Харви Вайнштейн изнасиловал девушку в отеле на встрече, которую назначил во время скрытой видеозаписи.