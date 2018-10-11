Нашел замену: брошенный муж Меган Маркл женился

Не прошло и полугода со свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, как бывший муж герцогини Тревор Энгельсон женился. Его избранницей стала Трейси Керланд — дочь американского банкира Стэнфорда Керленда, которая совсем скоро унаследует состояние своего отца, оцениваемое в $200 млн.

Реклама

Как сообщает Daily Mail UK, церемония бракосочетания состоялась в субботу, 6 октября. Свадьбу скромно праздновали в частном доме в Южной Калифорнии в кругу семьи и близких друзей. Вечеринка прошла в мексиканском стиле: дом был украшен цветами и музыкальными инструментами, а у бассейна для гостей развернули бар с текилой.

Фотографий с торжества пока мало, но на снимках из соцсетей видно, что невесту вели под венец в белом миди-платье с открытыми плечами, а жених для церемонии выбрал темно-серый костюм в сочетании розовой рубашкой.

«Самый счастливый парень их тех, что я знаю. Приготовьтесь к вечеринке!», — подписал Тревор снимок в своем инстаграме. Он был опубликован вскоре после того, как пара решила пожениться.

Тревор и Трейси начали встречаться в ноябре 2017 года. 32-летняя наследница миллионного состояния по профессии — диетолог, а Тревор, которому скоро исполнится 42 года, — известный режиссер. Он работал над такими картинками, как «9/11», «Лицензия на брак» с Робином Уильямсом, «Помни меня» с Робертом Паттисоном и «Все о Стиве». В числе его свежих проектов — ремейк сериала «Смертельно влечение» и фильм «Снегопад».

Энгельсон сделал предложение Трейси спустя две недели после свадьбы Меган Маркл и принца Гарри.

Если Меган отпраздновала вступление в свой второй брак в прямом смысле с королевским размахом, то Тревор на этот раз сыграл довольно скромную свадьбу — по сравнению с церемонией 2011 года.

Меган и Тревор встречались семь лет, прежде чем сыграть свадьбу. Церемония прошла на пляже роскошной гостиницы «Очо-Риоса» на Ямайке. На праздник были приглашены 107 человек, среди которых, по словам пары, были только самые близкие. Гости четыре дня наслаждались местной едой, коктейлями, морем и барбекю на пляже, который известен необыкновенно красивыми закатами и белым песком.

Спустя почти два года брака начал распадаться. Меган переехала в Торонто ради роли в сериале «Форс-мажоры», что негативно повлияло на отношения супругов. В 2014 году брак не вынес испытаний расстоянием и был официально расторгнут. Меган выступила инициатором развода и объяснила свое решение «непримиримыми разногласиями» между ней и ее супругом.

Согласно отрывку из биографии герцогини, один из друзей пары рассказал, что Меган и Тревор расстались очень внезапно. Меган отправила своему мужу почтой обручальное кольцо, что стало большой неожиданностью для Тревора.

Герцогиня Сассекская и Тревор Энгельсон долгое время после развода общались как бизнес-партнеры. «Мы миновали романтику и перешли в бизнес. Не знаю, есть ли в этом что-то неприличное», — говорила Меган об их совместном телевизионном проекте.

Новый проект Энгельсона — «Комедия развода», сюжет которой сосредоточен на королевской семье. Конечно, это вымышленная история, но, безусловно, так или иначе опирается на личный опыт Тревора.

«Развод — это тяжело. Раздел имущества — еще сложнее. Раздел имущества с королевской семьей, когда твоя бывшая жена выходит замуж за принца при неустанном внимании таблоидов и СМИ Лондона — это новый уровень», — поделился Тревор с Fox в беседе о новом проекте. Дабы избежать разногласий и непонимания, в преддверии свадьбы Меган Маркл перестала сотрудничать с бывшим мужем.

К слову, брак и развод с Тревором Энгельсом никак не повлиял на отношения Меган с принцем. Гарри этот факт никак не смущал, а британская королевская семья с недавних пор допускает, что у потенциального члена семьи может быть не один брак за плечами. В соответствии с постановлением синода от 2002 года, разведенным людям теперь разрешено вступать в брак с членом королевской семьи при условии, что королева не возражает.