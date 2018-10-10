Туристы за 100: греческие ослы сбросят лишний вес

Власти Греции запретили туристам с лишним весом кататься на ослах. Об этом сообщает Daily Mail. Запрет касается пока что только острова Санторини: он известен своей холмистой местностью, и ослов традиционно используют для перевозки туристов по узким ступенчатым улочкам, к которым не могут добраться транспортные средства.

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Причиной запрета стали жалобы активистов: у некоторых животных обнаружили глубокие раны на спинах.

После того как изображения ослов, загруженных крупными отдыхающими и поднимающихся по ступенькам на Санторини, разлетелись по всему миру, власти решили принять меры, чтобы помочь животным.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Греции опубликовало новые правила, касающиеся «работы» ослов, после многочисленных обращений защитников животных. Ведомство постановило, что отныне запрещается заставлять ослов перевозить людей весом более 100 кг.

Также уточняется, что владельцам ослов запрещено эксплуатировать больных, раненых ослов, животных с поврежденными копытами, а также беременных ослиц. Кроме того, у животного ежедневно должен быть доступ к свежей пище и воде в чистых контейнерах.

Борьба за права ослов острова Санторини началась еще в июле. Дело в том, что у острова есть специфическая особенность, которая для некоторых окажется недостатком или даже проблемой: передвигаться по узким улочкам острова можно только пешком или верхом на ослах. Путешественники, не готовые преодолевать сложный путь, состоящий из 568 мощеных булыжником ступеней, выбирают второй вариант, тем самым перенося свои страдания на животных. Как правило, туристы, которые не в состоянии преодолеть этот подъем, страдают от избыточного веса, что для животных, которые помогают им подняться, оказывается слишком большой нагрузкой.

Ослы уже на протяжении многих веков остаются единственным транспортным средством на Санторини. Как правило, на них ездят туристы, а местные жители используют животных для перевозки грузов.

Во время высокого туристического сезона, с мая по ноябрь, ослы работают, не покладая копыт. Толпы туристов прибывают на остров с круизных лайнеров, чтобы провести на Санторини весь день.

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С каждым годом их приезжает все больше и больше, при этом сами туристы становятся тяжелее. Именно поэтому ослы и ослицы, по четыре-пять раз поднимающиеся в гору в жаркую погоду, получают травмы.

В июле издание The New York Post побеседовало с местной жительницей, которая рассказала, что за последние 10 лет на Санторини выросло число туристов из США, Великобритании и России, внушительный процент которых страдает избыточным весом. Животные, которые везут вверх и вниз по ступеням полных туристов, стирают спины до крови и получают травмы позвоночника. И все из-за того, что вдобавок к большой массе для удобства туристов на ослов надевают жесткие седла.

Защитники животных еще летом начали призывать к тому, чтобы пересмотреть условия работы ослов, трудящихся без отдыха под палящим солнцем и от рассвета до заката, не получая при этом от хозяев достаточного количества воды и пищи. Организация The Donkey Sanctuary, название которой можно перевести как «Убежище для осла», призвала общественность обратить внимание на ослов Санторини.

Публикации под хэштегом #DonkeyDefender быстро распространились по всему миру, и активисты смогли добиться не просто внимания, но и нового правительственного указа, поскольку старый международный стандарт, который определял условия работы животных семейства лошадиных, был подписан Грецией еще в 2008 году, и то не всегда соблюдался.

Остров Санторини — не единственное место, где туристы калечат животных своим весом.

В 2009 году вопрос о перевозке на ослах путешественников с избыточным весом был поднят в Иордании.

Хозяева жестоко обращались с ослами и позволяли кататься туристам, чей вес превосходил вес животного. При этом изможденных животных понукали палкой, чтобы они не падали на пути к скальному монастырю Ад-Дейр, расположенному на высоте 45 метров.

К сожалению, защитникам не удалось добиться какихлибо официальных ограничений, поэтому они решили переключиться на туристов, отговаривая пользоваться подобными услугами тех, у кого имеется избыточный вес.