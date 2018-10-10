Текила рекой: король вечеринок женится на принцессе

Программа

Принцесса Евгения выйдет замуж за Джека Бруксбэнка в том же соборе, где венчались Меган Маркл и принц Гарри 19 мая этого года и принц Уильям с Кейт Миддлтон в 2011 году — а именно часовне святого Джорджа в Кенсингтоне.

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Но это, пожалуй, то немногое, что связывает грядущую церемонию бракосочетания внучки Елизаветы II и свадьбы ее внуков. В остальном ожидаются разнообразные нововведения.

Несколько недель назад Букингемский дворец заявил, что в программу церемонии бракосочетания войдут выступления шотландских волынщиков и итальянского певца Андреа Бочелли и молитва авторства архиепископа Йоркского Джона Сентаму.

И это не говоря о военном полковом оркестре, хотя в нем нет ничего нового — без него не обходится ни одна свадьба членов королевской семьи.

По большой просьбе принцессы Евгении важный для нее день пройдет без пластика в поддержку ее борьбы за защиту экологии планеты. В интервью британскому Vogue в сентябре она сказала, что весь ее дом теперь очищен от пластика: «Джек и я хотим, чтобы наша свадьба была такой же», — добавила она.

Reuters

Важная деталь, которая всех интересует — то, каким будет торт. Секрет из этого делать не стали: принцесса Евгения заказала у пекаря из Лондона Софи Кабот торт «Красный бархат» с шоколадом, который Кабот назвала «традиционным тортом с налетом современности». В отличие от праздника герцогини Сассекской, народные гуляния в честь Евгении продолжатся в субботу с ярмаркой и дневным чаем.

Гости

Брачующиеся пригласили на свое торжество 1200 человек, которые будут наблюдать за его прямой трансляцией у входа в часовню святого Джорджа.

Также мистер Бруксбанк и Евгения пригласят жителей Виндзора, представителей любимых благотворительных организаций и некоторых служащих дворца. Находиться у часовни смогут и дети из школ, в которых училась принцесса Евгения.

Ожидается прибытие некоторых звездных гостей вроде подруги принцессы, модели Кары Делевинь. Помимо нее, приглашение получили певица Элли Гулдинг и бывшие девушки принца Гарри Челси Дейви и Крессинда Бонас.

Не стоит забывать и о коллегах с работы — Бруксбенк остается послом бренда текилы, которым владеет Джордж Клуни, а это значит, что молодожены будут ждать его вместе с супругой Амаль Клуни.

Для голливудского актера и правозащитницы эта свадьба станет вторым королевским мероприятием за год.

Несмотря на большое количество приглашенных гостей, знакомое всем лицо жены принца Чарльза Камиллы не появится в объективах камер 12 октября. Оказалось, что расписания всех королевских особ не удалось синхронизировать — герцогиня будет занята в этот день. Источник, близкий к королевской семье, подтвердил эту информацию журналу Hello!: «Герцогиня договорилась о другом мероприятии несколько месяцев назад и не хотела никого подводить». Поэтому дядя Евгении, принц Чарльз, будет присутствовать на свадьбе в одиночестве.

Платье

Скорее всего, невеста наденет наряд от британского модного дома Erdem — принцесса уже надевала платье бренда с цветочным принтом для официальных фотографий в честь помолвки, которые традиционно снимают в Букингемском дворце.

Erdem завоевал популярность именно за ансамбли с изображением разнообразных цветов, поэтому, вполне возможно, белое платье Евгении они тоже украсят .

Кстати, цветочная тема не обошла и «главную свадьбу года» — на фате Меган Маркл были вышиты все цветы, произрастающие во всех странах Британского содружества.

В интервью британскому Vogue принцесса Евгения рассказала, что выбор платья был единственным, что не вызывало у нее сомнений при подготовке церемонии. «Как только мы объявили о свадьбе, я уже знала нужного дизайнера и стиль платья. Никогда не думала, что я из тех, кто знает, что хочет, но я неплохо справилась с этим», — прокомментировала невеста.

Жених

Евгения выходит замуж за профессионального организатора вечеринок Джека Бруксбенка, с которым она состояла в отношениях на протяжении семи лет. Мужчина «из народа» долгое время был менеджером ночного клуба «Махики» — излюбленного места для тусовок принцев Гарри и Уильяма в их холостой молодости. Теперь британец представляет у себя на родине бренд текилы, одним из основателей которого является актер Джордж Клуни.

Согласно информации Tatler, Бруксбэнк увлекается лыжами — на горнолыжном курорте в Вербье Джек через общих друзей и познакомился с Евгенией.

Мечтает бизнесмен об открытии собственного бара, так что не исключено, что его желание скоро сбудется.

Благословение королевы на брак пара получила на 32-м дне рождении Гарри в замке Балморал. Несмотря на одобрение Ее величества, титул Бруксбенка не ждет, зато никто не протестовал против его незнатного происхождения. В декабре 2016 года герцог Йоркский, отец Евгении, заявил, что было бы «абсолютной ложью предположить, что я требую от будущих мужей принцесс иметь титулы».

Предложение

Reuters

Джек встал на одно колено перед Евгенией во время поездки в Никарагуа на фоне «прекрасного вулкана» — в тот момент, когда «заходило солнце и летели птицы».

Как рассказывала Евгения в одном из интервью, помимо вулкана и птиц они видели горное озеро с настолько необычной подсветкой, что, не дожидаясь волшебных слов, сказала: «Это невероятный момент».

После этого Бруксбенк сделал ей предложение, и она тотчас расплакалась от счастья и согласилась.

Дизайном кольца для помолвки влюбленные занимались вместе после того, как мистер Бруксбенк выбрал сапфир папардаша — один из самых редких камней в мире, который имеет розоватые и рыжеватые оттенки. По его словам, выбор именно этого камня обусловлен тем, что «он меняет цвет в зависимости от угла, под которым на него смотреть», и этим сапфир напоминает ему о «потрясающей Евгении».

Получившееся украшение напоминает кольцо ее матери Сары Фергюсон, принц Эндрю выбрал для нее бирманский рубин в окружении бриллиантов в оправе из желтого золота. Считается, что тот камень авторства ювелиров Garrard должен был имитировать ярко-рыжий цвет волос Сары.