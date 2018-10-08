«Проверьте его ДНК»: Ким Кардашьян требует свободы

Ким Кардашьян-Уэст снова борется за справедливость. На этот раз звезда реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян» попросила губернатора штата Калифорния Джерри Брауна обратить внимание на дело Кевина Купера, которого, возможно, несправедливо посадили в тюрьму в 80-х годах.

Об этом инстаграм-модель написала в своем твиттере в 7 октября: «Губернатор Браун, пожалуйста, сделайте Кевина Купера частью вашего наследия разумных, справедливых и продуманных реформ криминального правосудия». В том же посте она дала ссылку на статью с портала The New York Times, которая называется «Правосудие отсрочено, с жизнью на волоске».

Governor Brown, please add Kevin Cooper to your legacy of smart, fair and thoughtful criminal justice reforms. https://t.co/OzhZIWdxWL — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 7 октября 2018 г.

По словам автор статьи Николаса Кристофа, есть вероятность того, что темнокожего мужчину, в 1983 признанного виновным в четырех убийствах с отягчающими обстоятельствами в Чино Хиллз (Калифорния), подставили. На данный момент Кевин Купер уже 20 лет находится в тюрьме Сан-Квентина, и его ожидает смертная казнь.

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Правоохранители настаивали на том, что Купер убил Дугласа и Пегги Райан, их 10-летнюю дочь Джессику и 10-летнего Криса Хаджеса, который гостил у семьи в тот вечер. Еще одной жертвой стал 8-летний Джош Райан, которому нанесли не смертельные ранения, и его удалось спасти. Во время убийства Купер находился в бегах из небольшой тюрьмы и прятался неподалеку от места преступления. Ему предъявили обвинения на основании доказательств в виде кровавого отпечатка, капли крови и окурка от сигареты.

После того, как Джош Райан пришел в себя, он оказался главным свидетелем защиты предполагаемого убийцы своих родителей, когда заявил, что на его семью напали три белых или латиноамериканских мужчины, а Кевин был ни при чем.

Помимо убийства семьи из четырех человек, Куперу предъявили обвинения в похищении и изнасиловании несовершеннолетней во время ограбления в Пенсильвании, а также обвинения в сексуальном насилии над женщиной в Калифорнии.

Сразу же после заключения под стражу Купер начал писать письма во все инстанции, в которых он утверждал, что невиновен.

Также за все время своего тюремного заключения Кевин Купер стал борцом против расизма в системе американского уголовного правосудия. Заключенный уже много лет выступает с требованием упразднить высшую меру наказания, то есть процедуру смертной казни, которую все еще практикуют в 31 штате США.

В 2007 году заключенному удалось добиться повторного слушания, но все доказательства, о которых говорил Купер, были либо уничтожены, либо признаны незначительными, а главный судья его процесса заявил, что доказательств его вины хватит для того, чтобы снова осудить мужчину. Однако сразу после вынесения приговора несколько судей высказали не столь однозначную позицию и заявили, что следствие должно было провести более тщательную проверку фактов.

Купер получил очередное уведомление о смертной казни в 2016 году, несмотря на то, что пять федеральных судей признали все разбирательства по его делу «ничтожными» и «ничуть не продвинувшимися за последние 25 лет».

В заключении 103-страничного документа в ответ на апелляцию по делу Купера судьи написали: «Возможно, штат Калифорния собирается убить невинного человека».

Колумнист Николас Кристоф полагает, что реабилитировать Кевина Купера может расширенный ДНК-тест. Однако, по словам Кристофа, губернатор Браун «отчего-то медлит и не хочет делать запрос на экспертизу». Теперь Ким просит Брауна не оставаться равнодушным к судьбе 60-летнего Купера перед уходом политика со своего поста в январе 2019 года.

Первый опыт Ким Кардашьян-Уэст в защите прав заключенных был успешным: ей удалось освободить из тюрьмы 63-летнюю Элис Мэри Джонсон, которая провела в тюрьме Алабамы 20 лет за торговлю наркотиками. В октябре 2017 года звезда инстаграма разместила у себя видео портала Mic, в котором рассказывалась история Джонсон, и сопроводила его словами: «Это так нечестно…».

This is so unfair... https://t.co/W3lPINbQuy — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 26 октября 2017 г.

После этого начались семь месяцев переговоров в Иванкой Трамп и ее мужем Джаредом Кушнером. Джонсону удалось получить помилование от Дональда Трампа после того, как Кардашьян-Уэст встретилась с ним лично.

Ранее Ким уже публиковала просьбу к губернатору в своих социальных сетях: «Губернатор Браун, вы можете проверить ДНК Кевина Купера, пожалуйста?». Может быть, именно у Ким Кардашьян хватит влияния и славы на то, чтобы дело Купера, наконец, сдвинулось с мертвой точки.