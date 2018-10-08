Взялся за Буш: дочь экс-президента США вышла замуж за сценариста

Дочь бывшего президента США Джорда Буша-мл. Барбара Буш тайно вышла замуж. Закрытая церемония, о которой прессу заранее не извещали, прошла в воскресенье 7 октября в присутствии членов семьи в фамильном имении в Кеннебенкпорте, штат Мэн. Мужем 36-летней Барбары Буш стал 37-летний писатель и сценарист Крэйг Койн.

Гостями церемонии стали члены одной из самых влиятельных семей США – в том числе, дед невесты, бывший президент страны Джордж Буш-ст., ее родители, Джордж Буш-мл. и Лора Буш, сестра-близнец, Дженна Хейгер Буш (вместе с супругом), а также племянницы – Мила и Поппи. К алтарю невесту подвел, разумеется, отец.

Несмотря на то, что свадьба была тайной, в воскресенье в соцсетях появился намек на то, что в семье Буш что-то происходит: 7 октября в инстаграме Салли, лабрадора Джорджа Буша-ст., появился портрет собаки с «бутоньеркой» за ошейником – она сидела у ног девушки, одетой в свадебное платье.

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«Всегда быть подружкой невесты, никогда не быть невестой, — гласила подпись к снимку. – Никогда не видела свою лучшую подругу такой счастливой».

В понедельник, 8 октября, последовали официальные подтверждения со стороны родственников невесты.Свадьбы Лора Буш опубликовала в своем инстаграме семейную фотографию со свадьбы. «Это был чудесный день в Мэне, когда Барбара вышла за своего возлюбленного и Крэйг стал членом нашей семьи», — написала она.

Свое фото выложил и ее супруг, 43-й президент США Джордж Буш-мл. «Барбару назвали в честь уникальной и сильной женщины, — признался он. – И правильно, потому что она уникальная и сильная. @laurawbush и я так гордимся нашей отзывчивой, энергичной, доброй, умной, любящей дочерью. И мы с восторгом принимаем Крэйга Койна в свою семью».

«Прошло 24 часа, а я все еще плачу, — поделилась впечатлениями ведущая телеканала Today Дженна Хейгер Буш со своими. – Было очень много счастливых слез». Она также добавила, что молодые люди решили пожениться именно в Мэне, поскольку там живет дед Барбары, 41-й президент США Джордж Буш.

Сама невеста о свадьбе в соцсетях ничего не сообщала по одной простой причине: она не зарегистрирована в соцсетях. В отличие от сестры, телеведущей с 611 тысячей подписчиков в инстаграме, Барбара ведет чрезвычайно закрытый образ жизни и предпочитает ничего не рассказывать о себе.

Свадьба состоялась через шесть месяцев после того, как ушла из жизни бабушка невесты – первая леди США Барбара Буш. Неслучаен поэтому тот факт, что в качестве «заимствованной вещи» — а в западной традиции принято, чтобы невесты надевали на свадьбу что-то чужое – Барбара Буш выбрала браслет своей бабушки, которой его подарил супруг на 70-летие со дня бракосочетания.

Барбара Буш и Крэйг Койн познакомились на свидании вслепую, которое общие друзья устроили им в ноябре прошлого года. К новогоднему вечеру они официально стали парой.

Предложение руки и сердца сценарист сделал будущей жене там же, где произошла помолвка деда и бабушки Барбары – это произошло летом 2018 года в поместье в Мэне.

Долгое время их отношения развивались на расстоянии: Крэйг Койн проживал в Лос-Анджелесе, в то время Барбара Буш – жительница Нью-Йорка. Однако после свадьбы мужу тоже придется переехать в Нью-Йорк, где Барбара Буш возглавляет основанную ей благотворительную организацию Global Health Corps. — она занимается охраной общественного здоровья.

Несмотря на то, что свадьба Барбары Буш и Крэйга Койна в это воскресенье, удивила всех, это событие не стало для друзей и знакомых пары полной неожиданностью. Правда, они думали, что бракосочетание произойдет в другое время и в другом месте. В среду 3 октября портал Page Six сообщил, что представители светского общества Нью-Йорка получили приглашения «поднять бокалы за Барбару и Крэйга» в пятницу 12 октября в одном из лофтов престижного района Трайбека в Нью-Йорке. Разумеется, все решили, что приглашены на свадебную церемонию. В качестве дресс-кода в приглашении указывается, что особенно приветствуются наряды, украшенные пайетками.