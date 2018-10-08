Вам не рады: сестру Меган Маркл выставили из Кенсингтонского дворца

7 октября 53-летнюю сводную сестру Меган Маркл Саманту развернула охрана официальной резиденции герцогини Сассекской после того, как та появилась у ворот Кенсингтонского дворца без приглашения.

После неприятного разговора с полицейскими, охраняющими дворец, Саманта Маркл была вынуждена оставить одному из офицеров записку на имя Меган, которую обещали передать герцогине.

Саманта вместе со своим партнером, который возит ее инвалидную коляску, приблизились к воротам, после чего женщина попыталась договориться с охраной. Источник из окружения Саманты сообщил, что она старалась объяснить стражам, что состоит в переписке с руководством дворца, которое «игнорировало ее» и «не оставило другого выхода, кроме как приехать без приглашения».

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Американка прилетела в Лондон как туристка две недели назад с целью встретиться со знаменитой дочерью Томаса Маркла. Саманта утверждала, что не виделась со сводной сестрой более десяти лет и хочет поговорить. Как сообщил газете Sunday Mirror источник, попытка встретиться лицом к лицу была «большим решением» со стороны сестры Меган, и «тот факт, что ее отправили обратно, говорит о многом».

Саманта опубликовала в своем твиттере ссылку на материл таблоида Mirror и прокомментировала фотографию, на которой ее сопровождающий передает конверт охране: «Всем бы очень хотелось узнать, что в этом письме».

После несостоявшегося семейного воссоединения партнеры отправились в сувенирный магазин, в котором приобрели маски с лицами Гарри и Меган.

За те две недели, пока Саманта Маркл находится в Лондоне, она успела появиться в эфире ток-шоу Джереми Вайна, где отстаивала свое право критиковать сводную сестру — дочь от первого брака Томаса Маркла.

Впервые Саманта высказалась о мисс Маркл после новости о романе Меган и принца Гарри. Тогда родственница была не столь благосклонна к своей сводной сестре — она окрестила будущую герцогиню «карьеристкой», которая «недостойна стать членом королевской семьи».

После этого Саманта объявила, что выпустит мемуары, в которых опишет всю правду, так что ее сестре уже стоит опасаться. Поразительным в этой истории остается то, что после всего вышесказанного еще одна мисс Маркл до последнего ожидала приглашения на королевскую свадьбу.

В шоу Вайна на прошлой неделе она заявила, что «всем было очень больно не быть приглашенными на свадьбу». По ее словам, все могло быть забыто, если бы 19 мая в часовню святого Джорджа пригласили не только мать Меган, которая сидела рядом с ней в автомобиле на пути на церемонию бракосочетания. «Я чувствовала, что конфликт мог быть прекращен в самом начале, если бы все (родные) были включены, и мы все бы согласились двинуться дальше с позитивным настроем».

Когда заветный конверт из Букингемского дворца так и не пришел, ярость Саманты вылилась в твиттер. Родственница герцогини посвящает большую часть своих твитов борьбе с заголовками в СМИ, а своей главной целью считает борьбу за правду и за честь своего отца, которого открыто высмеивают все защитники репутации королевской семьи.

По словам американки, ее представители прислали руководству дворца письмо с требованием встречи. Документ даже содержал в себе ультиматум — либо Меган встречается с Самантой лицом к лицу, либо старшая сводная сестра появится у королевской четы на пороге.

Шантаж не помог настойчивым родственникам пробиться во дворец, и они решили вызвать у герцогини Сассекской чувство вины. Источник, близкий к Саманте, заявил: «Она сказала, что если дворец не попытается остановить раскол в семье сейчас, что-то может случиться с их отцом, который испытывает проблемы со здоровьем».

Happy Birthday Harry! As you "Mack down" on your birthday cake, think about the birthday wishes you never extended to your FATHER-IN-LAW pic.twitter.com/4bAJBUT86u — Samantha Markle (@SammyMarkle64) 15 сентября 2018 г.

15 сентября Саманта Маркл даже поздравила принца Гарри с днем рождения, но этот жест явно был сделан не ради объявления мира. «С днем рождения, принц Гарри! Пока ты «заигрываешь» со своим именинным тортом, подумай о пожеланиях, которые ты никогда не передал своему тестю».