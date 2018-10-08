«Нас отбэнксили»: художник уничтожил свою картину за $1,4 миллиона

Вечером пятницы гости и покупатели на аукционе Sotheby's столкнулись с жестокой шуткой практически легендарного анонимного художника. Жест, который привел публику в изумление и ужас, типичен для Бэнкси. Остается только гадать, было ли это серьезным социальным заявлением или проявлением извращенного чувства юмора.

Британский уличный художник под псевдонимом Бэнкси встроил шредер в рамку с картиной «Девочка с воздушным шаром», который порезал ее после того, как на аукционе Sotheby's была сделана последняя ставка.

Картину, на которой изображена маленькая девочка в платье, тянущаяся за воздушным шариком в форме сердца, художник впервые написал в 2006 году. После удара молотком ведущего аукциона, знаменитый шедевр попросту начала вылезать из рамки порезанным на тонкие полосы на глазах у взволнованной публики.

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Самое удивительное состоит в том, что сразу после инцидента искусствоведы начали спорить о том, сократилась ли стоимость «Девочки с воздушным шаром» после перфоманса или же, скорее всего, увеличилась в несколько раз.

Представитель портала для профессиональных дилеров произведений искусства, который занимается продажей произведений Бэнкси, сообщил, что за последние несколько лет цена картины росла в среднем на 20% за год.

Сооснователь портала Джои Сайер прокомментировал: «Теперь цены регулярно превышают £115 тыс. за подписанные аутентифицированные работы. Исход аукциона только продвинет их дальше, и, учитывая внимание СМИ, которое получил перфоманс, счастливый покупатель увидит отдачу куда большую, чем то, что он заплатил».

Сайер также добавил, что теперь это не только знаменитая работа, а часть истории. История определенно стоит дороже, потому что теперь эксперты прибавляют к цене минимум 50%, так что финальная стоимость картины, половина которой теперь представляет собой вертикальные полосы, будет составлять более $2 млн.

Сам художник выложил видео измельчения картины в своем инстаграме и подписал его цитатой Пабло Пикассо: «Стремление к разрушению — это тоже креативное стремление».

Перед демонстрацией работы самодельной машины по уничтожению своего произведения искусства Бэнкси написал: «Пару лет назад я втайне вставил шредер в картину на тот случай, если ее когда-нибудь выставят на аукционе».

Вместо того, чтобы уничтожить всю картину целиком, острые лезвия остановились после того, как обрезали изображение маленькой девочки. Нетронутым остался только улетевший красный шарик.

«Кажется, нас только что «отбэнксили», — заявил старший директор Sotheby's и глава современного искусства в Европе Алекс Бранзик после аукциона. Он добавил, что разговаривал с удивленным байером, который сумел приобрести картину за несколько секунд до ее разрушения. Сейчас аукционный дом и покупатель находятся в процессе переговоров.

Некоторые комментаторы в социальных сетях убеждены, что представители Sotheby's знали про розыгрыш, но, судя по удивленному лицу ведущего торгов на видео, ему о шутке не сказали. Сразу после случившегося работники сняли и унесли картину с всеобщего обозрения.

Самой распространенной версией произошедшего остается то, что Бэнкси был против продажи картины и коммерческих целей не преследовал. Искусство, по мнению многих, сделано для того, чтобы его ощущали, а не покупали.

Стоимость Бэнкси как бренда на сегодняшний день оценивают в $20 млн. И многим, разумеется, любопытно узнать, каким процентом из них владеет человек, который создает эти картины. Однако до этого момента анонимный уличный художник, прославившийся граффити на остросоциальные темы, не раз давал понять свое отношение к коммерческому успеху и призывал людей не покупать его работы.

Когда его работы все же продают, художник предпочитает жертвовать все деньги, которые поступают на его счет, на благотворительность. У Бэнкси также есть агентство, которое называется «Борьба с вредителями», оно осуществляет основные продажи его картин и следит за недобросовестными арт-дилерами, если они пытаются приписать имя художника чему-то, что он не создавал.