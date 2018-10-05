«Шифровка из Кремля»: что прилипло к ноге Трампа

Англоязычные пользователи интернета высмеяли президента США Дональда Трампа из-за видео с куском белой бумаги, прилипшей к его ботинку. На видеозаписи Трамп поднимается по трапу на борт номер один (Air Force One) в международном аэропорту Миннеаполиса. К подошве его левого ботинка прочно прилип кусок бумаги, который не отпал, даже когда Трамп развернулся, чтобы помахать на прощание.

Бумага отстала от ботинка президента, только когда тот вошел в самолет. После этого видеооператор приблизил изображение белого куска бумаги, оставшегося лежать на трапе.

Видеоролик мгновенно распространился в соцсетях и вызвал бурную реакцию у пользователей. Большинство из них решили, что к ботинку политика пристала туалетная бумага.

Реклама

«Дональд Трамп, поднимающийся на президентский самолет с прилипшей к ботинку туалетной бумагой — это очень в его стиле», — написал в твитере @middleageriot.

«Так уместно. Туалетная бумага приклеилась к ботинку Дональда Трампа», — отметил @POTUS_Don45.

«Трамп, разгуливающий с туалетной бумагой на ботинке, — это потрясающая метафора всей администрации», — высмеял политика @TrueNE.

Некоторые пользователи предложили более оригинальные версии происхождения куска бумаги.

«Это была не туалетная бумага — это была конституция», — предположил @Frankie_Dash. «Это шифровка из Кремля», — написал @SmithAndVVesson. «Агент ГРУ Скотч», — выдвинул версию @zav_hoz_rus. «Украина пристала...», — заявил @ykondrat.

Комментаторы также задались вопросом, почему никто из окружения американского лидера не рассказал ему о бумаге, чтобы избежать скандала.

Политолог Максим Жаров считает, что администрация Трампа в большинстве своем не лояльна к нему.

«Трамп — антисистемный президент США, его приходу к власти — как до выборов, так и после них — противилась и противится его родная партия. Поэтому восхождение Трампа в самолет с туалетной бумагой на ботинке не удивляет, и это еще одно доказательство вопиющей нелояльности его окружения. Если Трамп радикально не почистит свою администрацию, его ждет импичмент в самое ближайшее время», — приводит слова эксперта ФАН.

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик напомнил, что неловкие ситуации по-разному влияют на имидж политиков.

Эксперт напомнил, как однажды во время поездки в Кишинев генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу забыли отключить микрофоны, и «вся страна услышала комплименты Леонида Ильича одной из встречавших его девушек в молдавском национальном костюме вкупе с приглашением посетить генерального секретаря вечерком после рабочих мероприятий».

«Надо сказать, что подобное пошло Брежневу в народном мнении лишь в плюс: такое женолюбие в его-то возрасте...», — отмечает эксперт.

При этом Соловейчик уверен, что случай Трампа прямо противоположный: инцидент с бумагой плохо отразится на репутации не только самого политика, но и его окружения, которое не заботится о том, как выглядит на публике глава государства.

Это не первый инцидент, в котором оказались замешены Трамп и бумага.

Осенью прошлого года интернет-пользователи раскритиковали американского президента за то, что он бросал пачки бумажных полотенец в толпу людей, пострадавших от урагана «Мария» в Пуэрто-Рико.

Глава государства присутствовал при распределении продуктов и вещей первой необходимости в церкви. «В этой комнате много любви», — сказал Трамп и стал по очереди запускать упаковки полотенец в разные концы зала.

В 2017 году произошел еще один случай с Трампом и туалетной бумагой. Правда, на этот раз президент США лично в нем не участвовал.

Мексиканский предприниматель Антонио Батталья запустил производство туалетной бумаги с фамилией и изображением американского лидера. Основными слоганами туалетной бумаги Trump являются «мягкость без границ» и «это стена, за которую мы заплатим». На пачке над названием бренда был изображен рулон туалетной бумаги с характерной прической Дональда Трампа.

Так Батталья выразил недовольство внешней политикой президента США, который заявил о необходимости построить стену на границе с Мексикой, чтобы защитить Соединенные Штаты от наплыва мигрантов.

Как отмечалось, Институт промышленной собственности Мексики не нашел нарушений при использовании торгового бренда Trump, так как компании президента США не зарегистрировали данный бренд в Мексике в отрасли производства гигиенической продукции.

Батталья сообщил, что планирует перечислять 30% дохода от продажи данной туалетной бумаги на поддержку мигрантов.