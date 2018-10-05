Насиловал или нет? Сигал ушел от ответа

Американский актер, предприниматель, кинорежиссер, а также специальный представитель российского МИДа Стивен Сигал покинул интервью на телеканале «Би-би-си». Это произошло из-за вопроса о домогательствах и обвинениях в изнасиловании. Об этом сообщается в твиттере передачи Newsnight.

Реклама

Это произошло, когда телеведущая Кирсти Уорк начала разговор о движении #MeToo. Она спросила Сигала, как он относится к многократным обвинениям в сексуальных домогательствах и изнасилованиях и как ему с этим живется.

«Вы были также вовлечены в эти массовые обвинения в сексуальных домогательствах, кроме того, одна девушка заявила о том, что была изнасилована вами. Мне интересно, как вы справляетесь со всем этим?», — спросила журналистка.

Сразу после вопроса актер снял свой наушник, встал из-за стола и удалился с интервью.

В последние несколько месяцев Стивена Сигала обвинили в проступках сексуального характера более десяти женщин. В марте этого года две предполагаемые жертвы домогательств и изнасилований сделали еще один шаг вперед, рассказав свои истории.

О неподобающем поведении знаменитости сообщили голландская экс-модель Фавиола Дадис и актриса Регина Саймонс.

Регина Саймонс, заявившая об изнасиловании, в 1993 году снималась в фильме «В смертельной опасности». Тогда ей было 18 лет — она была актрисой массовки, а Сигал играл главную роль. По словам Саймонс, однажды Сигал пригласил ее к себе домой в Беверли-Хиллс на вечеринку в честь окончания съемок. Но никакой вечеринки не было, девушка оказалась единственной гостьей. Саймонс утверждает, что актер запер ее в пустом доме, чтобы она не смогла сбежать, и надругался над ней.

Бывшая модель Фавиола Дадис рассказала, что актер домогался ее на кастинге в 2002 году.

В декабре прошлого года Дадис и Саймонс подали заявления против Сигала в полицейский департамент Лос-Анджелеса, однако это ни к чему не привело.

Полицейский департамент Лос-Анджелеса пришел к выводу, что у предполагаемых инцидентов вышел срок давности. Сам актер факт домогательств и изнасилования опровергает. Все адресованные ему обвинения Сигал отрицает.

Актрисы Джулиана Маргулис, Порша де Росси и Дженни Маккарти также жаловались на недопустимое поведение Сигала во время кастингов.

Актриса и бывшая модель Playboy Дженни Маккарти рассказывала о домогательствах Сигала еще в 1998 году, но год назад она вновь публично выступила с этим заявлением на волне массовых скандалов, связанных с харассментом.

Маккарти рассказала, как в 1995 года она пришла на пробы в фильм «В осаде 2: Темная территория», «целенаправленно» выбрав одежду, которая сконцентрирует внимание жюри на ее лице и работе. Однако на прослушивании присутствовал только Сигал, который, по словам актрисы, вел себя непристойно, в том числе попросил ее раздеться. В ответ на такую просьбу Маккарти предложила Сигалу купить ее видео из Playboy и ушла. Также она утверждает, что кинопродюсер догнал ее на улице и попросил, чтобы она никогда никому не рассказывала о произошедшем.

Жена телеведущей Эллен ДеДженерес актриса Порша де Росси, известная по сериалам «Скандал» и «Замедленное развитие», также жаловалась на непристойное поведение своего коллеги.

Росси утверждает, что когда она пришла в офис Сигала на финальные пробы в фильм, актер рассказал ей о важности «химии» в отношениях вне экрана, а затем расстегнул свои брюки.

По воспоминаниям актрисы, она убежала сразу начала звонить своему агенту. Также она отметила, что агента этот инцидент совсем не впечатлил.

В прошлом году в эфире радио SiriusXM актриса Джулианна Маргулис также жаловалась на поведение Стивена Сигала. Он пригласил актрису на прослушивание через ее кастинг-директора и назначил встречу поздно вечером в своем номере. Когда Маргулис приехала к Сигалу, он встретил ее в халате с пистолетом в руках, а в номере были свечи и ужин для двоих. Кинопродюсер попросил актрису сделать массаж, но она покинула номер. За дверью девушку ждал ее ассистент.

«Все эти истории начинаются одинаково — с просьбы сделать массаж», — пожаловалась Маргулис.