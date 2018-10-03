Промочили ноги — и домой: итоги Недели моды в Париже

Off-White

По словам креативного директора марки Вирджила Абло, коллекция под названием «Track and Field», или «Легкая атлетика», была вдохновлена спортивным костюмом теннисистки Сирены Уильямс, который был создан Вирджилом совместно с Nike.

Поэтому среди привычных глазу топ-моделей вроде Кендалл Дженнер и Беллы Хадид по подиуму шли 8 золотых медалисток различных соревнований.

Имена всех моделей высвечивались на электронной таблице вместе со страной, которую они представляют — совсем как на настоящих спортивных состязаниях.

Внимание к стране происхождения модели стало еще одной примечательной особенностью последних показов Абло. Еще летом 2018-го на Неделе мужской моды перед шоу дизайнера для Louis Vuitton у каждого гостя на стуле лежало по небольшой карте мира с обозначением мест, из которых на дефиле приехали все манекенщики показа.

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Коллекция Off-White сделана в любимых цветах марки: белом, неоново-желтом и салатовом. Все, кто видел аксессуары грядущего сезона, сравнили массивные ожерелья с сиденьями от унитазов, но что они понимают в современном искусстве, правда?

Balenciaga

Оформлением показа марки, стараниями креативного директора Демны Гвасалии одевшей модников в уродливые кроссовки и разноцветные футболки за $1000, стало видео художника Джона Рафмана. Для полного отрыва от реальности гостей поместили в туннель, на экране которого и транслировалась эта иммерсия.

Самые яркие образы шоу, которые будет продвигать марка в новом сезоне — платья с повсеместной драпировкой и пальто, которое само создает вам формы в виде плотных широких бедер и плеч.

Saint Laurent

Мастерство пошива, за которым было приятно наблюдать во времена Эди Слимана в YSL, уже не то. Это стало понятно после того, как нынешний креативный директор марки Энтони Ваккарелло выпустил на подиум моделей в классических образах, оставшихся марке в наследство от предыдущего дизайнера.

Черпать вдохновение из идей предшественника никто, конечно, не запрещает — это нельзя считать воровством: после прихода Эди Слимана в бренд в 2012 году, его одежда наконец начала продаваться — так зачем отказываться от того, что приносит коммерческий успех

Прошедший на прошлой неделе показ, выглядел демонстрацией огромной, прежде всего коммерческой, силы.

Ради Saint Laurent место рядом с основной декорацией шоу — Эйфелевой башней — расчистили от туристов и зевак, рассадили в первых рядах самых известных гостей, а подиум залили водой.

Кое-что в одежде Ваккарелло, который раньше числился дизайнером Versus Versace, все же превзошло стиль Слимана. Этим «кое-чем» стало внимание к современной моде на феминизм и желанием женщин выглядеть не только шикарно, но и разумно. Потому что роскошь и сексуальность сегодня хороши только в сочетании с самоуважением, другую точку зрения Энтони оставил для рекламы своего удушливого парфюма.

На традиционной локации для марки — в Grand Palaice, состоялся показ с незамысловатым названием By the Beach. Карл Лагерфельд не зря прославился как кутюрье с самым лучшим сет-дизайном в индустрии: на этот раз огромный павильон превратили в настоящий пляж за счет соответствующих фотообоев, песка, из-за которого гостям на каблуках пришлось разуться, сидений в импровизированных зарослях и «спасателя» на высоком стуле и в футболке Chanel.

Но что такое насыпать горы песка ради создания песочницы по сравнению имитацией океана? Строителям наверняка пришлось прибегнуть ко многим ухищрениям, чтобы залить часть «подиума» водой и сделать прибой.

Модели мочили ноги в воде и держали туфли в руках, а на общем выходе радостно бежали по пляжу.

Многие критикуют на Лагерфельда за то, что он еще не готов пустить на подиум моделей размера плюс, но зато Карл хочет, чтобы его худышки были веселыми. Так одежда продается куда лучше.

Louis Vuitton

Бесцветные тоннели освещает свет галогенных ламп, а небольшое пространство для сидящих внутри людей и моделей окружено залом с бассейном темной воды — если дизайнеры Chanel хотели создать милую сказку про бездарно упущенное лето, то Вирджил Абло оформил показ своей коллекции в стиле серьезной моды.

Абло в ходе шоу даже сумел ответить на вопрос о том, как молодежный дизайнер должен вести дела серьезного, крупного бренда. Нужно придерживаться одного базового цвета, чтобы можно было использовать его во многих оттенках и сочетать с великим множеством вещей, выпустить бомберы и джинсовки в новых тканях и сделать плечи пошире.

Хорошей идеей станет оставить небольшие элементы от былых эпох — вроде фирменных коричневых сумок, ну а форма большого значения не имеет, даже мяч для американского футбола в качестве вдохновения подойдет.

Givenchy

Вдохновителем коллекции дизайнера Клэр Уайт Келлер стала писательница из Швейцарии Аннамари Шварценбах, которая прославилась в период Веймарской республики в Германии. Всю жизнь Шварценбах было совершенно неважно, чью одежду носить — женскую или мужскую. Бессменным в ее образе оставалась только мужская стрижка и стремление к простоте, скромности и элегантности, чего хотела добиться и новый креативный директор Givenchy.

В интервью изданию The Guardian дизайнер отметила, что «кастинг был очень масштабным», как раз из-за того, что нужно было найти моделей с достаточно андрогинной внешностью.

Вместо мрачной романтики Риккардо Тиши, который теперь продвигает женственные силуэты в Burberry, Уайт Келлер поставила во главу смешение полов. Она хотела, чтобы моделей разного пола было невозможно отличить друг от друга. Отсюда — короткие стрижки, акценты на переработанный мужской смокинг и тяжелые аксессуары.

Героями показа стали громоздкие сережки, которые по форме напоминают скульптурные мобили. Всеобщий восторг от аксессуаров свидетельствует о том, что совсем скоро в магазинах со специализацией в фаст-фэшн можно будет купить аналоги за копейки.