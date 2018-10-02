Извиняется за мужа: почему Меланья Трамп сбежала в Африку

Первая леди США Меланья Трамп предпринимает свое первое самостоятельное путешествие за границу в качестве супруги президента. В понедельник она отправилась в Африку, где готовится посетить Египет, Гану, Кению и Малави.

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Точный график ее передвижений пока неизвестен – его не обнародуют из соображений безопасности. Однако предполагается, что в этой шестидневной поездке Меланья Трамп совместит ознакомление с туристическими достопримечательностями с визитами в больницы и школы, где будет выступать перед детьми с тезисами своей программы «Будь лучшим».

Во вторник Меланья Трамп прибыла в первую точку своего путешествия – она приземлилась в столице Ганы, Аккре.

Здесь ее встретили традиционными танцами под барабаны. Вместе с первой леди страны, Ребеккой Акуфо-Аддо, она отправилась в госпиталь «Ридж».

Как сообщили «Би-би-си», первой леди США оказали теплый прием, но большого воодушевления по случаю ее приезда жители Ганы не проявили. Ее предшественницу Мишель Обаму вместе с мужем посетившую Гану в 2009 году, приветствовали гораздо более горячо.

Причину, по которой Меланья Трамп выбрала для первого самостоятельного заграничного тура именно африканские страны, объяснила ее официальный представитель Стефани Гришэм.

«Она всегда представляла себе, что Африка будет ее первым одиночным путешествием за границу, — заявила Стефани Гришэм. – Она интересуется Африкой, потому что никогда раньше там не была, но знает, что в каждой стране там — своя уникальная история и культура».

Ожидается, что в Гане первая леди США будет пропагандировать программы, осуществляемые Агентством США по международному развитию – те из них, что связаны с охраной здоровья матерей и новорожденных детей. Программы этой же организации по образованию и профилактике заболеваний будут в центре ее внимания и в Кении и Малави. А вот в Египте она намерена сосредоточиться на туристических достопримечательностях.

В преддверии поездки Меланьи Трамп на африканский континент ее супруг Дональда Трамп заявил журналистам: «Мы оба любим Африку. Африка так прекрасна. Самая прекрасная часть света во многих отношениях».

Однако многим показалось, что это высказывание президента США несколько идет вразрез с тем, что он говорил об африканских странах в феврале этого года. Тогда стало известно, что, обсуждая миграционную политику страны, он назвал эти государства «задницей мира», после чего был обвинен в расизме.

Возможно, отправившись в Африку, Меланья Трамп, пытается сгладить неловкость, к которой привело высказывание ее мужа в феврале.

Выбрав африканские страны в качестве направления для первой поездки, Меланья Трамп пошла по стопам других первых леди США – своих предшественниц.

В 2011 году супруга Барака Обамы Мишель предприняла в Африку свое первое большое путешествие в без мужа (до этого она самостоятельно летала в Мексику, но поездка была не столь масштабной). В поездке ее сопровождали дочери Саша и Малия, а также мать, Мария Шилдс Робинсон. Тогда она много внимания уделила Ботсване и Южной Африке.

Лора Буш, супруга Джорджа Буша-младшего, посещала без мужа Африку пять раз, побывав в общей сложности в пятнадцати странах. Так, в 2005 году вместе с двумя дочерями она посетила ЮАР, Руанду и Танзанию. Помимо прочего, они посетили детский центр по борьбе со СПИДом – двумя годами спустя администрация Джорджа Буша-младшего разработала глобальным проект по борьбе с этим заболеванием стоимостью в несколько миллиардов долларов.

Пионером же в этой области оказалась Хиллари Клинтон – она была первой из супруг американских президентов, что выбрали для самостоятельной поездки отдельно от супруга именно Африку.

В 1997 году Хиллари Клинтон вместе с дочерью Челси предприняли двухнедельное путешествие, в ходе которого посетили Сенегал, ЮАР, Зимбабве, Танзанию, Уганду и Эритрею – Билл Клинтон в то время оставался в Белом доме, залечивая травму колена.

Особенно первую леди США и ее дочь впечатлил знаменитый Дом рабов на острове Горе, выстроенный голландскими колонизаторами в 1776 году: Хиллари Клинтон даже порекомендовала супругу посетить это место в следующем году в ходе своей поездки. Кроме того, мать и дочь встретились в ЮАР с Нельсоном Манделой, который провел им персональную экскурсию по тюрьме на острове Роббинэйланд, в которой провел 27 лет.