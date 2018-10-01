Первая свадьба: Гвинет Пэлтроу дождалась платья

В эти выходные голливудская актриса Гвинет Пэлтроу и американский сценарист Брэд Фэлчак сыграли свадьбу: в воскресенье, 30 сентября, актриса подтвердила, что вышла замуж, выложив в инстаграм фотографию, на которой ее рука лежит поверх руки новоиспеченного мужа, и на безымянных пальцах у обоих красуются обручальные кольца.

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Церемония прошла в Хэмптонсе — поместье актрисы в одном из районов Лонг-Айленда. Пара поженилась в узком кругу самых близких друзей и семьи: гостей было лишь около 50 человек. Гвинет Пэлтроу с самого начала хотела, чтобы свадьба прошла в закрытом режиме — без особой шумихи. Так и произошло: несмотря на то, что СМИ знали о предстоящей церемонии бракосочетания заранее, журналистов на ней не было.

Среди гостей, присутствовавших на церемонии, были режиссер Стивен Спилберг со своей супругой Кейт Кэпшоу, актеры Роберт Дауни-младший и Роб Лоу. Джерри Сайнфелд — знаменитый стендап-комик и сценарист. — прибыл на свадьбу одним из первых, при этом накануне он уже провел репетицию свадьбы в одном из домов по соседству — в США принято репетировать свадьбы.

Фоторепортаж: Гвинет Пэлтроу вышла замуж __is_photorep_included12003883: 1

Особенную роль в организации свадьбы сыграла Кэмерон Диас, которая прибыла на церемонию вместе с мужем, Бэнджи Мэдденом.

Как сообщил изданию People источник, в процессе подготовки свадьбы Гвинет Пэлтроу не раз просила помощи у Диас. «Кэмерон была очень воодушевлена свадьбой Гвинет, — рассказал он. — Гвинет постоянно держала ее в курсе и обращалась за советом». Дело в том, что у Кэмерон Диас — прекрасный опыт организации тайных свадебных церемоний: в свое время она сама вышла замуж, не привлекая внимания прессы. Гвинет Пэлтроу удалось с делать то же самое.

Как для Гвинет, так и для Брэда этот брак стал вторым. До 2015 года Пэлтроу была замужем за Крисом Мартином, солистом группы Coldplay — он, кстати, на свадьбу не пришел, хотя бывшие супруги сохранили дружеские отношения. Брэд Фэлчак состоял в браке с продюсером и актрисой Сюзанн Букиник они расстались в 2013 году. У обоих есть по двое детей от первого брака: Гвинет Пэлтроу воспитывает 14-летнюю Эппл и 12-летнего Мозеса. У Фэлчака также есть сын и дочь — Броди и Изабелла.

Несмотря на то, что для Гвинет Пэлтроу это второй брак, это оказалась ее первая свадебная церемония. В свое время актриса и ее партнер Крис Мартин обошлись без свадьбы: они лишь зарегистрировали брачный союз.

Гвинет и Брэд встречались более трех лет, и официально объявили о помолвке лишь в январе этого года: «Нам невероятно повезло, что мы решили объединиться именно в этот момент в жизни, когда наши совместные успехи и неудачи могут служить основой для здоровых и счастливых отношений», — рассказала актриса в специальном выпуске журнала своей компании GOOP.

В январе актриса рассказала также о процессе подготовки к свадьбе: «Я очень воодушевлена! — призналась она изданию People. — У меня никогда раньше не было свадьбы. Так что несмотря на то, что мне 45, я чувствую себя так, будто мне 21».

Она также рассказала, что устроила мозговой штурм по поводу праздника вместе с подругами, а они с большим удовольствием присылали ей фотографии разнообразных свадебных платьев.

Молодожены познакомились на съемочной площадке популярного телесериала «Лузеры» в 2014 году, куда Гвинет Пэлтроу позвали в качестве приглашенной звезды. Брэд Фэлчак, в свою очередь, работал над сериалом как один из сценаристов, продюсеров и режиссеров проекта. Также он работал над сериалом «Американская история ужасов».

Поклонники с нетерпением ждали помолвки актрисы и были уверенны, что Брэд подарит Гвинет кольцо на прошлый день рождения. «Это самая красивая женщина всех времен и народов, и сегодня ее день рождения. Нам всем повезло, что есть в этом мире (но никому не повезло больше, чем мне). С днем рождения, Любовь», — поздравил свою возлюбленную Брэд под снимком в инстаграме.