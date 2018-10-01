Курсы валют$ 65.32 (-0.189) 75.55 (-0.589)
Пенсионный советник
Москва: +10°C
Война на коньках: Загитова или Медведева
Первая свадьба: Гвинет Пэлтроу дождалась платья

Гвинет Пэлтроу подтвердила, что вышла замуж

Актриса Гвинет Пэлтроу вышла замуж. Избранником лауреатки «Оскара» стал сценарист «Американской истории ужасов» Брэд Фэлчак. Для актрисы это второй брак, но свадьбу она играет впервые. Ее бывший муж, певец Крис Мартин, мероприятие проигнорировал.

В эти выходные голливудская актриса Гвинет Пэлтроу и американский сценарист Брэд Фэлчак сыграли свадьбу: в воскресенье, 30 сентября, актриса подтвердила, что вышла замуж, выложив в инстаграм фотографию, на которой ее рука лежит поверх руки новоиспеченного мужа, и на безымянных пальцах у обоих красуются обручальные кольца.

Реклама

Церемония прошла в Хэмптонсе — поместье актрисы в одном из районов Лонг-Айленда. Пара поженилась в узком кругу самых близких друзей и семьи: гостей было лишь около 50 человек. Гвинет Пэлтроу с самого начала хотела, чтобы свадьба прошла в закрытом режиме — без особой шумихи. Так и произошло: несмотря на то, что СМИ знали о предстоящей церемонии бракосочетания заранее, журналистов на ней не было.

Среди гостей, присутствовавших на церемонии, были режиссер Стивен Спилберг со своей супругой Кейт Кэпшоу, актеры Роберт Дауни-младший и Роб Лоу. Джерри Сайнфелд — знаменитый стендап-комик и сценарист. — прибыл на свадьбу одним из первых, при этом накануне он уже провел репетицию свадьбы в одном из домов по соседству — в США принято репетировать свадьбы.

Фоторепортаж: Гвинет Пэлтроу вышла замуж

__is_photorep_included12003883: 1

Особенную роль в организации свадьбы сыграла Кэмерон Диас, которая прибыла на церемонию вместе с мужем, Бэнджи Мэдденом.

Как сообщил изданию People источник, в процессе подготовки свадьбы Гвинет Пэлтроу не раз просила помощи у Диас. «Кэмерон была очень воодушевлена свадьбой Гвинет, — рассказал он. — Гвинет постоянно держала ее в курсе и обращалась за советом». Дело в том, что у Кэмерон Диас — прекрасный опыт организации тайных свадебных церемоний: в свое время она сама вышла замуж, не привлекая внимания прессы. Гвинет Пэлтроу удалось с делать то же самое.

Как для Гвинет, так и для Брэда этот брак стал вторым. До 2015 года Пэлтроу была замужем за Крисом Мартином, солистом группы Coldplay — он, кстати, на свадьбу не пришел, хотя бывшие супруги сохранили дружеские отношения. Брэд Фэлчак состоял в браке с продюсером и актрисой Сюзанн Букиник они расстались в 2013 году. У обоих есть по двое детей от первого брака: Гвинет Пэлтроу воспитывает 14-летнюю Эппл и 12-летнего Мозеса. У Фэлчака также есть сын и дочь — Броди и Изабелла.

Несмотря на то, что для Гвинет Пэлтроу это второй брак, это оказалась ее первая свадебная церемония. В свое время актриса и ее партнер Крис Мартин обошлись без свадьбы: они лишь зарегистрировали брачный союз.

Гвинет и Брэд встречались более трех лет, и официально объявили о помолвке лишь в январе этого года: «Нам невероятно повезло, что мы решили объединиться именно в этот момент в жизни, когда наши совместные успехи и неудачи могут служить основой для здоровых и счастливых отношений», — рассказала актриса в специальном выпуске журнала своей компании GOOP.

В январе актриса рассказала также о процессе подготовки к свадьбе: «Я очень воодушевлена! — призналась она изданию People. — У меня никогда раньше не было свадьбы. Так что несмотря на то, что мне 45, я чувствую себя так, будто мне 21».

Она также рассказала, что устроила мозговой штурм по поводу праздника вместе с подругами, а они с большим удовольствием присылали ей фотографии разнообразных свадебных платьев.

Молодожены познакомились на съемочной площадке популярного телесериала «Лузеры» в 2014 году, куда Гвинет Пэлтроу позвали в качестве приглашенной звезды. Брэд Фэлчак, в свою очередь, работал над сериалом как один из сценаристов, продюсеров и режиссеров проекта. Также он работал над сериалом «Американская история ужасов».

Поклонники с нетерпением ждали помолвки актрисы и были уверенны, что Брэд подарит Гвинет кольцо на прошлый день рождения. «Это самая красивая женщина всех времен и народов, и сегодня ее день рождения. Нам всем повезло, что есть в этом мире (но никому не повезло больше, чем мне). С днем рождения, Любовь», — поздравил свою возлюбленную Брэд под снимком в инстаграме.