Корона — наша: королева красоты Финляндии говорит по-русски

В эти выходные в Финляндии выбрали самую красивую девушку страны. Победительницей конкурса «Мисс Финляндия — 2018» стала жительница Хельсинки с русскими корнями — Алина Воронкова.

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Финал конкурса красоты прошел в эту субботу неподалеку от городка Карьяа. Алина Воронкова обошла моделей Ээви Ихалайнен и Йенни Лаппалайнен, которые заняли второе и третье места соответственно.

В составе жюри конкурса в этом году оказались участница «Мисс Финляндия —1998» Йонна Ципрус, известный фотограф Нади Хаммуда, знаменитый фитнес-тренер Ютта Густафсберг, бизнесвумен Минтту Мерфи-Кауланен и журналист издания Seiska — Катя Линтунен. Впервые конкурс не транслировали по телевидению Финляндии, и его можно было посмотреть только в интернете на бесплатном стриминговом сервисе.

Согласно информации издания Iltalehti, отец Воронковой — русский, а мать — ингерманландская финка. Девушка рассказала, что в семье они разговаривают на русском языке. Семья Воронковой приехала на конкурс и поддерживала девушку в финале. Молодой человек победительницы конкурса, хоккеист Йоонас Хурри, не смог присутствовать лично из-за командировки в Японию, но всячески поддерживал девушку «в режиме онлайн».

По словам матери новоиспеченной «Мисс Финляндия», в детстве девушка мечтала стать радиоведущей, но уже в подростковом возрасте заинтересовалась конкурсами красоты.

Ее родители хотели, чтобы девушка поступила в университет прежде, чем начнет участвовать в подобных мероприятиях. Все получилось, как они желали: Алина получила диплом бакалавра и одержала победу в престижном конкурсе.



23-летняя модель также призналась что в школе она постоянно подвергалась травле из-за своего русского происхождения, и теперь, получив титул самой красивой девушки Финляндии, собирается бороться с этой общественно важной проблемой.

«Я хочу повлиять на проблему травли в школе в течение моего года в статусе «Мисс Финляндия», — заявила Воронкова.

Также отмечается, что Алина Воронкова собирается представить Финляндию на конкурсе «Мисс Вселенная», который скоро пройдет в Таиланде.

В последнее время конкурсы красоты все чаще не обходятся без необычных историй, скандалов и даже трагедий. На прошлой неделе победительница конкурса «Мисс Украина — 2018» Вероника Дидусенко лишилась своего титула, нарушив правила: девушку дисквалифицировали за недостоверную информацию о семейном положении и наличии детей.

В соответствии с правилами проведения национального конкурса красоты «Мисс Украина», участницы должны соответствовать ряду требований. Одно из условий конкурса заключается в том, что девушка не должна быть замужем или разведена; наличие детей также недопустимо для участия.

Позже выяснилось, что 23-летняя Дидусенко солгала: она состоит в разводе и воспитывает четырехлетнего сына от этого брака.

Журналистам удалось поговорить с моделью на эту тему. Дидусенко рассказала, что своим участием в конкурсе она хотела привлечь внимание к своему социальному проекту, который она создала, чтобы оказывать помощь детям.

«Мне очень жаль. Хочу извиниться, что была не до конца откровенной, что не дала возможности узнать себя до конца», — призналась Дидусенко.

Она добавила, что ее маленький сын — это смысл ее жизни, условие конкурса, которое запрещает девушкам с детьми принимать в нем участие, является дискриминацией. Однако Дидусенко все равно придется отдать корону, а организаторы конкурса проведут перевыборы «Мисс Украина — 2018».

Лишение титула — не самое страшное, что может случиться с королевой красоты. Недавно была найдена мертвой Тара Фарес, «Мисс Багдад-2015». Об этом сообщил телеканал Kurdistan24 со ссылкой на МВД. Девушке было всего 22 года, ее убили в собственной спортивной машине. После победы в конкурсе девушка переехала в Европу, чтобы продолжить карьеру, но потом снова вернулась в Ирак. Вероятно, ее могли убить за неприязнь к откровенным снимкам модели, благодаря которым она приобрела известность в социальных сетях. МВД Ирака уже приступило к расследованию убийства.