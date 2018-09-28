Улыбается и машет: у королевы Елизаветы есть третья рука

Елизавете II подарили третью руку — искусственную, на тот случай, если ее настоящая правая рука разболится во время выполнения ее королевских обязанностей, таких, как приветливое помахивание ладонью во время официальных мероприятий.

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Группа австралийских студентов сделала королеве такой необычный подарок еще несколько лет назад в качестве шутки.

Помещенная на деревянный рычаг набитая перчатка может заменить настоящую руку на тот случай, если она устанет от бесконечных приветствий.

Дочь Елизаветы, принцесса Энн, вспоминает тот момент, когда молодые австралийцы представили ей это приспособление: «Они вручили ей набитую перчатку на деревянном рычаге, которой можно было двигать из стороны в сторону. Я думаю, им казалось, что это довольно дерзкий презент, но ее Величество осталась в восторге».

Роберт Хардман, автор книги «Королева мира» рассказал о том, что королева забрала руку с собой. «Не думаю, что она когда-либо использовала ее публично, но знаю, что этот факт стал любимой семейной шуткой», — поделился Хардман.

92-летняя королева в совершенстве овладела искусством приветственно махать людям за 66 лет правления, однако ей приходится делать это тысячи раз в год на протяжении нескольких часов.

Даже ее королевская яхта Britannia оснащена специальной группой рабочих, которые наняты для того, чтобы приветствовать людей. Когда судно ходит одно, толпы горожан с берега замечают яхту приветствуют королевский экипаж. И поскольку настоящий экипаж слишком занят, им приходится нанимать специальную команду, которая приветствует людей с берега.

Один из самых опытных яхтсменов Британии, Альберт Дин, в книге Хардмана «Королева мира» также рассказывал о том, что очень изнурительно постоянно помахивать наблюдающим.

На изысканную манеру приветствовать людей, особенным образом помахивая рукой, обратили внимание во время «бриллиантового» юбилея правления королевы — празднования 60-летия восшествия на престол Елизаветы II в государствах Содружества наций в течение 2012 года.

Тогда СМИ начали обращать на особенный жест королевы, который часто пытаются имитировать, но это никому не удается. Потому что королевское помахивание рукой выражает достоинство, аристократизм и умение контролировать ситуацию в любой момент.

Этот приветственный жест сравнивают с американским. Если американские лидеры высоко поднимают руку и широко, даже энергично, ей размахивают, то британцы блюдут свое достоинство и не тратят силы на то, чтобы приветствовать толпу.

«Вы всегда узнаете королевское приветствие, — утверждала Виктория Арбитер, эксперт по жизни королевской семье, работавшая на ABC. — Рука держится вертикально, кисть немного повернута, исполненный достоинства жест, который источает благочестие и не выдает в человеке восторженность».

Именно так члены королевской семьи должны говорить толпе: «Мы любим вас, но не ждите приглашения на чай в Букингемский дворец». И они говорят, если умеют это делать.

Елизавета II приветствует народ уже на протяжении 65 лет — с июня 1953 года, когда она заняла трон. Временами у нее бывало около 420 мероприятий в год, когда она должна была приветственно помахивать людям, которых точно не позовет в Букингемский дворец.

Вскоре Великобританию ожидает еще одно торжественное мероприятие, на котором будет присутствовать королева. Это будет очередная королевская свадьба. дочь принца Эндрю, второго сына королевы Елизаветы II, и Сары Фергюсон принцесса Евгения выходит замуж. 27-летняя внучка королевы приходится двоюродной сестрой принцам Гарри и Уильяму, и 12 октября она станет миссис Джек Бруксбэнк.

На свадьбу уже приглашены 1200 британцев, никак не связанных с королевской семьей. Свой шанс находиться на территории часовни во время торжественного мероприятия получат жители Великобритании, которые выиграют приглашение в лотерею.