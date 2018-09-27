Насиловал или нет? Момент истины в США. LIVE

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Она также вспоминает, что пыталась несколько раз встретиться глазами с Марком Джаджем в надежде, что он ей поможет. Но он этого не сделал. «Казалось, что они прекрасно проводят время». Несколько раз Марк запрыгивал на кровать. В один из таких моментов Кавано, по словам Форд, остановился, и она смогла вывернуться, убежать в туалет и запереться. Она дождалась, что Кавано и Джад удалятся со смехом, после этого вышла.
«Я поднялась на второй этаж, чтобы воспользоваться уборной, но меня грубо толкнули сзади и затащили в спальню, — рассказала Кристин Блези Форд. — В комнате громко играла музыка, Бретт и Марк по очереди делали ее громче. Меня толкнули на кровать, и Бретт сел на меня сверху. Он начал трогать мое тело руками и прижиматься ко мне. Я кричала в надежде, что кто-то услышит меня, но музыка была громкой, а он — тяжелым. Бретт сжал меня и попытался раздеть, что было нелегко, потому что он был очень пьян, а под моей одеждой был слитный купальник. Думала, что он изнасилует меня и закричала, в этот момент он зажал мне рот рукой. Мне было тяжело дышать, и я очень боялась, что он может нечаянно убить меня».
Воспоминания вызывали у нее паническую атаку, поэтому она старалась не рассказывать об этом.
Ей было 18 лет — и она не рассказывала родителям, потому что ей было стыдно признаваться, что она была с мальчиками и пила пиво. Только некторые друзья знали об этом — не без подробностей. В 2012 году Форд посетила психотерапевта по настоянию мужа, поскольку та история оказывала на нее серьезное влияние.
Профессор Форд рассказывает о том. что произошло в летний вечер во время небольшой вечеринки в Джорджтауне в Мэриленде.
Слово передали Кристин Блези Форд, которая рассказывает о своих школьных годах.
Кстати говоря, дело Аниты Хилл вел сенатор Джо Байден, который годы спустя занял должность вице-президента в администрации Барака Обамы.
Сенатор Файнстайн вспоминает историю Аниты Хилл, женщины, которая обвинила судью Кларенса Томаса в изнасиловании, и была вынуждена оправдываться и доказывать свою невиновность комиссии, состоящей из 14 белых мужчин. «С ней плохо обращались, обвинили во лжи, нападали на нее», — прокомментировала сенатор. Файнстайн еще раз напомнила, что для того, чтобы показания Блези Форд выслушали через пару дней после обнародования заявления, потребовалось вмешательство общественности. Президент Трамп и республиканские члены комитета отказались от стандартной процедуры, через которую прошла Анита Хилл в 1991 году — независимого расследования ФБР. Файнстайн отметила, что расследование стало бы лучшим способом разрешить разногласия.
Слово передали сенатору Файнстайн, которая подтверждает, что она действительно получила письмо от доктора Форд. На следующий день Файнстайн позвонила Форд, которая сказала, что хочет, чтобы дело было конфиденциальным, поэтому до определенного момента дело держалось в секрете. Файнстайн объяснила действия Кристин Блези Форд тем, что женщине в США очень сложно выступить с подобным заявлением без страха за свою репутацию, и этот процесс требует определенной реформы.
Выслушают сегодня только Кристин Блези Форд. Другие обвинительницы не появятся в сенате, поскольку их адвокаты не предоставили сенаторам возможность опросить и их.
Комиссия Сената предлагала расспросить доктора Форд о событиях, которые якобы произошли, но ее адвокаты отказались организовать встречу с представителями Конгресса. Сегодня члены комитета впервые смогут выслушать показания доктора Форд «под клятвой» — в случае, если правдивость ее слов не будет доказана, женщину ждет трибунал за лжесвидетельство.
Он заявляет, что ФБР предоставили сенату свои предположения относительно случаев насилия — и это очень серьезные предположение. «Это непростая тема для обсуждения», — говорит сенатор. Он считает, что сегодня целью сенаторов будет оценить правдивость обвинений.
В данный момент председатель комитета сенатор Грассли выступает с вступительным словом, в котором излагает обстоятельства, при которых обвинения Кристин Блези Форд стали публичными.
Зампредседателя юридического комитета сената США сенатор Дайэнн Файнстейн, которой Форд изначально прислала письмо с обвинением Кавано в сексуальном насилии в июле, пригласила на слушание актрису Алису Милано. Звезда сериала «Зачарованные» следила за процессом судьи Кларенса Томаса в 1991 году и на вопрос о том, считает ли она, что в этот раз что-то будет по-другому, ответила положительно. «Думаю, да. Мы живем в другом времени». После этого актриса сказала, что связалась с Форд и пригласила ее на чашку кофе.
Между тем, Кристин Блези Форд прошла проверку на детекторе лжи. показавшем, что она говорит правду. Впрочем, в ее показаниях поначалу много белых пятен — она не помнила точную дату попытки изнасилования, она не рассказала о ней даже подругам и матери, а люди, которые, по ее словам, также были на вечеринке, отрицают, что присутствовали на ней.
Сам Кавано обвинения отрицает. 24 сентября он выступил в эфире телеканала Fox News. Аргументом в пользу своей невиновности он назвал тот факт, что был девственником в старшей школе и много лет спустя. «Когда я был в старшей школе и ходил в католическую школу для мальчиков, я был сосредоточен на образовании и спорте, ходил в церковь», — заявил Кавано. Он подчеркнул, что в старшей школе он был сосредоточен только на дружбе. «У меня не было сексуальных контактов или чего-либо близкого к половому акту в старшей школе и на протяжении многих последующих лет».
27 сентября появилась информация о том, что двое мужчин признались членам Судебного Комитета Сената в том, что они напали на Кристин Блези Форд во время вечеринки в 1982 году, а не Кавано. Республиканские члены комитета вечером 26 сентября подтвердили, что двое мужчин действительно сознались в содеянном, и пришли в разное время В понедельник, 24 сентября, республиканцы задавали вопросы человеку, который был уверен в том, что он контактировал с Форд. Под «контактом» подразумевается изнасилование девушки во время домашней вечеринки в доме в Мэриленде. В последовавшем интервью мужчина подробно рассказал о преступлении. Комитет не выпустил другой информации о мужчинах, или о том, почему они оба решили выступить с заявлениями с разницей в два дня.
26 сентября третья женщина обвинила судью Кавано в сексуальном насилии, согласно утверждению, которое опубликовал ее адвокат Майкл Авенатти. В своем твиттере юрист опубликовал заявление Джулии Светник из Вашингтона, в котором говорилось, что она познакомилась с Кавано и его школьным другом Марком Джаджем в начале 80-х и ходила с ними на одни и те же вечеринки. Светник написала, что на ее глазах Бретт Кавано «много выпивал на этих вечеринках и вел себя оскорбительно и физически агрессивно по отношению к девушкам, в том числе, прижимал девушек к себе без их согласия, «терся» об них и предпринимал попытки снять или сдвинуть предметы их одежды, чтобы выставить напоказ их интимные части тела».
Позже к Кристин Блези Форд присоединилась другая обвинительница — бывшая сокурсница Кавано Дебора Рамирез. Посоветовавшись со своим адвокатом, она рассказала, как на одной из студенческих вечеринок во время учебы в Йельском университете Кавано в пьяном виде демонстрировал ей свой половой орган. «Она вспоминает, как Кавано разоблачился во время пьяной студенческой вечеринки, сунул свой пенис ей в лицо и требовал, чтобы она прикасалась к нему», — написал New Yorker.
Форд рассказала, что в начале 80-х Кавано и его друг — оба «пьяные в стельку» — втолкнули ее в комнату во время одной из вечеринок, на которой собрались учащиеся старшей школы. По ее словам, Кавано бросил ее на кровать и пытался стянуть с нее одежду, пока его друг наблюдал. Когда она попыталась закричать, молодой человек закрыл ей рот рукой.
Письмо, в котором женщина рассказала о попытке изнасилования со стороны Бретта Кавано более 30 лет назад, поступило к сенаторам-демократам еще летом, когда Дональд Трамп выдвинул судью, придерживающегося консервативных взглядов, на пост члена Верховного суда США. Однако ее имя сохраняли в тайне. В середине сентября, женщина решила выступить публично и открыть свое имя.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в сенате США пройдут слушания, связанные с обвинениями в изнасиловании в адрес Бретта Кавано, кандидата в Верховный суд, выдвинутого Дональдом Трампом. Сенаторы ознакомятся с показаниями Кристи Блези Форд, профессора университета Пало Альто в Калифорнии — именно она первой обвинила судью в насильственных действиях сексуального характера. По ее словам, это произошло на студенческой вечеринке более 30 лет назад. Также показания сенаторам-республиканцам и сенаторам-демократам даст сам 53-летний Бретт Кавано.