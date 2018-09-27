Насиловал или нет? Момент истины в США. LIVE

«Я поднялась на второй этаж, чтобы воспользоваться уборной, но меня грубо толкнули сзади и затащили в спальню, — рассказала Кристин Блези Форд. — В комнате громко играла музыка, Бретт и Марк по очереди делали ее громче. Меня толкнули на кровать, и Бретт сел на меня сверху. Он начал трогать мое тело руками и прижиматься ко мне. Я кричала в надежде, что кто-то услышит меня, но музыка была громкой, а он — тяжелым. Бретт сжал меня и попытался раздеть, что было нелегко, потому что он был очень пьян, а под моей одеждой был слитный купальник. Думала, что он изнасилует меня и закричала, в этот момент он зажал мне рот рукой. Мне было тяжело дышать, и я очень боялась, что он может нечаянно убить меня».