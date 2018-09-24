Доставайте третью грудь: в Милане прошла Неделя моды

GCDS

Не слишком известная в широких кругах итальянская марка, которая сосредоточила свои силы на создании одежды в уличном стиле, явно хотела воспользоваться отсутствием в Милане Gucci и занять их нишу. Скорее всего, поэтому CGDS решили выпустить на подиум моделей с дополненной частью тела, а именно — с третьей грудью.

В рамках коллекции для рейв-вечеринки, в которой преобладали неоновые короткие топы и мини юбки, а также виниловые платья в стиле сестер Кардашьян, шел разговор о футуризме в фильмах 90-х годов. Что-то вроде версии «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером.

Дизайнеры марки не в первый раз раздумывают над тем, как будут выглядеть модифицированные люди будущего, и в этот раз результатом творческих поисков стала дополнительная грудь.

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Во время шоу за спинами моделей горело неоновое послание, вполне способное оскорбить чувствительную часть населения: «GCDS Corp — ваш единственный Бог».

D&G

Творения Доменико Дольче и Стефано Габбана на этой неделе показали — несмотря, что официальном расписании дефиле D&G не числилось. И правильно — показ прошел вне рамок миланской Недели моды. Когда он только начался, сразу стало понятно, что шоу пройдет гладко, а дизайнеры выбрали излюбленную тему семьи, любви и женственности.

Наряды и приглашенные звезды на подиуме были предсказуемы — не обошлись без прекрасной, но неумолимо стареющей музы дизайнеров Моники Белуччи в очередном платье, будто бы позаимствованном из костюмерной фильма «Малена».

Помимо актрисы шоу под названием «ДНК» делали такие друзья Дольче и Габбана как Карла Бруни, модель размера плюс Эшли Грэм, модель Эмили Ратаковски, бразильская актриса Бруна Маркезин и Карен Элсон за руку с сыном Стиви Уандера Кайландом Моррисом.

В целом шоу, за исключением некоторых образов, прошло в лучших традициях всех мероприятий, которые организовывает журнал Tatler — высушенные в соляриях женщины с большими губами, цветастые платья, анималистичные принты, розы на головах. Наконец-то всем знакомые итальянки с турецкого побережья вошли в моду.

В первом ряду торжественно сидела Карди Би в компании с экс-солистом One Direction Лиамом Пейном. Интернет потрясли дизайнерские очки рэперши: две большие меховые буквы 'D' и 'G', раскрашенные под леопард, явно были задуманы не для ее лица, но что уж тут поделаешь. На вечеринке после показа певица в брендовом леопардовом тотал луке выступила перед достопочтенной публикой

В свете скандала с брошенной туфлей в голову Никки Минаж на вечеринке Harper's Bazaar на нью-йоркской Неделе моды, Карди стала героиней прекрасного мема. На нем изображены радостные Доменико и Стефано, а сверху подпись: «Когда PR команда говорит тебе, что Карди Би напала на Никки Минаж в одном из твоих образов».

Moschino

Интересное и гениальное в своей простоте дизайнерское решение Джереми Скотта в этом сезоне: нарисовать базовые эскизы одежды с хорошим кроем в стиле 80-х годов прошлого столетия, а потом заштриховать их цветными маркерами. Достаточно под прозрачные куртки в черном «маркере» надеть на моделей классические футболки с медведем и надписью «Это не игрушка Moschino» — и готово.

Показ открылся сценкой, по сюжету которой топ-модель Джиджи Хадид звонит Скотту и говорит ему: «Придумай что-нибудь». Дизайнер по телефону соглашается, говорит, что сейчас все будет готово, а дальше включается музыка и на подиум выходит первая «маркерная» модель.

Когда показ закончился, публика последовала примеру блогеров Diet Prada, которые выявляют плагиат в мире моды. Всем захотелось найти заимствование идей. И действительно, наряд, который условно назвали «ножницами», повторяет замысел коллекции 1949 года Ligne Ciseaux («Линейные ножницы») Кристиана Диора, да и общая идея с заштрихованными нарядами напоминает чужие творения.

В воровстве идеи Скотта обвинила дизайнер Эдна Гимнес, еще больше маркеров было разве что в коллекции российского дизайнера Вики Газинской в 2012 году.