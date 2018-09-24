Сдались на милость: Versace продались американцам

Американский конгломерат производителей предметов роскоши Michael Kors готовится объявить о покупке итальянского дома Versace. Правда, американцы выкупят итальянцев не полностью – в их распоряжении окажется 20% акций дома семьи Версаче.

24 сентября стало известно, что американская компания в результате долгих переговоров согласилась купить бренд за €1,7 млрд, что в долларовом эквиваленте составляет $2 млрд — об этом сообщает Reuters.

Объявления о продаже акций следует ожидать во вторник. Однако уже сейчас об этом стало известно СМИ от источников, принимавших участие в переговорах. Эти 20% акций американской корпорации продают, однако, не сами члены семьи Versace, а частная инвестиционная компания Blackstone – именно она выкупила у Versace акции в 2014 году.

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Versace отказались комментировать новость о заключении сделки информационному агентству Reuters. Blackstone и Michael Kors также не предоставили прессе оперативные комментарии.

Тот факт, что пакет акций влиятельного итальянского дома приобрела именно корпорация Michael Kors, неслучаен: американцы пытаются составить конкуренцию европейским конгломератам-гигантам LVMH и Kering.

В прошлом году компания купила люксовый бренд обуви из Лондона Jimmy Choo за $1,2 млрд. Эта сделка была совершена на фоне падения продаж одежды, обуви и аксессуаров самого бренда Michael Kors, популярного среди представителей американского среднего класса, благодаря консервативности вещей которые он предлагал и предлагает до сих пор. Июль 2017 года показывал, что в первом квартале года продажи бренда упали на 11%, и руководство приняло решение закрыть более 100 бутиков по всей Америке, а еще 100 было решено отремонтировать, сделав их более технологичными.

Приобретение Jimmy Choo должно было позволить корпорации выйти на рынок роскошных товаров.

Самому британскому бренду, основанному обувщиком из Гонконга Джимми Чу, который сейчас проживает в Малайзии и полностью дистанцировался от своего родного бренда, заключение сделки принесло немалую пользу.

Акции Jimmy Choo выросли почти на 16,9% на фоне новостей о сделке с брендом — £228 за бумагу. На фоне продажи втрое выросла и прибыль дома: в первом полугодии 2017 года она составила £18,1 млн (против £6,6 млн в аналогичный период прошлого года). При этом отмечалось, что продажи Jimmy Choo в Японии выросли на 11%, в остальной Азии – на 8,2%. При этом в США продажи упали на 2,7%, в Великобритании и Европе – возросли на 5,9%.

Модный дом Versace – один из немногих мировых брендов, не входивших в крупные конгломераты, оставаясь под управлением семьи основателей. Компания была основана модельером Джанни Версаче в 1978 году, а в 1997-м, после трагической гибели дизайнера, управление делами легло на плечи его сестры Донателлы Версаче. Она и сейчас остается главой дома.

Время независимости для мировых модных домов неумолимо подходит к концу. События последних лет показывают, что частные дома мод, все еще остававшиеся в руках основавших их семей, постепенно переходят во владение корпораций.

В июне 2018 года стало известно, что модный дом Missoni, основанный в 1953 году Розитой и Оттавио Миссони, продал 41,2% своих акций частному инвестиционному фонду из Италии FSI – пакет акций обошелся фонду в 70 миллионов евро.

При этом Анджела Миссони, возглавившая компанию в 1996 году, осталась в должности креативного директора, а ее мать Розита сохранила за собой место почетного члена совета директоров.

Тогда же, в июне 2018-го, о продаже контрольного пакета акций сообщил независимый в прошлом модный дом Dries Van Noten – контроль над брендом обрела испанская корпорация Puig, владеющая брендами Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci и Paco Rabanne. Основатель дома бельгийский дизайнер Дрис Ван Нотен – он создал бренд в 1986 году – остался миноритарным акционером собственной компании.