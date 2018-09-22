Ничего уже не исправить: семье Кардашьян грозит раскол

Сейчас телеканал E! транслирует 15-й сезон реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян». В новом эпизоде, который сейчас готовится к выпуску, самой скандальной сестрой остается самая старшая из клана — 39-летняя Кортни.

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В одном из трейлеров шоу Крис Дженнер, Кортни и ее младшая сестра Хлои, вероятно, обсуждают отношения Кортни с моделью модного дома Balmain Йонисом Бенджимой.

Из тизера непонятна суть претензии Крис, однако очевидно, что ее старшая дочь, вместо того, чтобы попросту выслушать аргументы со стороны своей матери и сестры, припоминает ей интрижку с Тоддом Вотерманом. Это имя в семье Кардашьянов стало нарицательными за долгие годы его использования в прессе.

Многие считают, что «феноменом Кардашьянов» мир обязан именно Вотерману, из-за которого Крис развелась с известным адвокатом Робертом Кардашьяном и тем самым прославила свою семью навсегда.

Долгие годы считалось, что Хлои Кардашьян на самом деле является дочерью Вотермана, но эти слухи опровергли и Крис и сам Тодд.

Кардашьян стал известен за пределами Лос-Анджелеса в 1995 году как защитник в судебном иске против игрока в американский футбол О.Джея Симпсона, которому были предъявлены обвинения в убийстве его жены и ее любовника. Дело Симпсона до сих пор остается наглядным пособием для анализа в ведущих юридических вузах США.

На последнем видео Хлои выступает в качестве модератора беседы, и в этом разговоре она явно находится на стороне Крис: «По какой-то причине ты не веришь маме на слово, никогда, еще с детства, и это очень несправедливо». Хлои также отмечает, что

все связанные с матерью моменты детства Кортни в своей памяти заменила «воспоминаниями о Тодде».

После этого Кортни вступила в спор: «Я не сижу и зацикливаюсь на Тодде», на что Крис отвечает, что это происходит, потому что у Кортни сейчас есть «свой Тодд», имея в виду Бенджиму. Однако та не согласилась: «Вообще-то, нет. Я не замужем, и я никому не изменяю. Ты не можешь сравнивать одно с другим, это абсолютная неправда».

После фразы Кортни о том, что корень проблемы не исправить, становится понятно, что она все еще не может простить матери развод с отцом. Видеоролик кончается на реплике Хлои, которая адресована сестре: «Иногда наши воспоминания немного искажаются нашей памятью, но не будь так строга к маме».

В своей автобиографии, которая была опубликована в 2011 году под названием «Крис Дженнер…И все про Кардашьянов», Крис описывала период отношений с Тоддом Вотерманом, бывшим игроком в футбол и известным голливудским аниматором. Однако в мемуарах его имя было изменено на «Райан».

Эту романтическую связь в книге она называет «одной из самых больших ошибок в жизни». В июле 2018 года Дженнер дала интервью на шоу «OBJECTified», в котором мать семейства добавила, что изменяла мужу, потому что, как и многие люди, думала, что где-то трава может быть зеленее. По ее словам, развод с Кардашьяном остается большим сожалением в ее жизни.

В последний раз Дженнер виделась с Вотерманом в 2012 году во время съемки очередного эпизода «Жизни семейства Кардашьян», на тот момент она была замужем за Кейтлин (Брюсом) Дженнер.

Члены семьи были очень недовольны, когда узнали о ее поступке, но сама Крис сказала, что эта встреча только укрепила ее веру в то, что она «сделала правильный выбор», когда стала женой Дженнера.

В начале августа поклонники реалити-шоу узнали о том, что на момент съемок между сестрами произошла большая ссора. Судя по информации из эпизодов реалити, конфликт между Ким, Хлои и Кортни разгорелся из-за того, что последняя не хотела подстраивать свой график под фотосъемку со своими сестрами.

В ответ на заявление старшей сестры о том, что она не собирается вносить изменения в свое расписание, Ким обвинила ее в эгоизме и сказала, что смотреть на Кортни не интересно, поэтому ее отсутствие ничего не изменит.