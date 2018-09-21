Макрон на дне: скандал ударил по самому дорогому

Президент Франции Эммануэль Макрон наблюдает за стремительным падением своего рейтинга. Судя по опросам прошлой недели, сейчас его действия одобряют 19% французов. При этом еще 4 сентября журнал Newsweek сообщал, что рейтинг французского президента составляет 31% — и уже тогда, чуть более двух недель назад, он был даже ниже, чем у его предшественников на том же сроке правления.

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Еще недавно казалось, что стать менее популярным президентом, чем Франсуа Олланд, невозможно. Предшественника Макрона в сентябре 2013 года одобряли 32% жителей Франции – тогда он стал рекордсменом по непопулярности. Теперь Эммануэль Макрон побил его рекорд.

Одна из причин, по которой рейтинг Макрона пал рекордно низко – неприятная история, в которую попал теперь уже бывший советник и охранник президента Александр Беналла. Во время манифестаций 1 мая он оказался вовлечен в столкновения полиции с митингующими: Беналла весьма грубо обошелся с девушкой, принимавшей участие в уличной акции, нанес несколько ударов молодому человеку и скрылся. Его узнали не сразу – на нем был шлем. Только позже, благодаря видеозаписи, попавшей в СМИ, оказалось, что человек в шлеме, избивавший протестующих, был охранником президента Франции.

Прокуратура Парижа начала расследование действий Александра Беналла – и вскоре выяснилось, что он незаконно носил полицейскую форму, имел незадекларированный пистолет, а также пользовался автомобилем со спецсигналами, не имея на это прав.

Александр Беналла был уволен из Елисейского дворца, однако его персона привлекла внимание не только следственных органов, но и СМИ. В прессе появились предположения, что 26-летний охранник состоит с Эммануэлем Макроном в интимной связи.

Подобные слухи стали распространяться в социальных сетях после того, как в твиттере появился скриншот полосы французской газеты, в которой по шрифтам можно было опознать Le Mond. На газетной странице красовался заголовок интервью, которое якобы дал телохранитель Макрона изданию: «Ману и я — мы больше, чем друзья…». Однако скриншот оказался фальшивкой.

Президент Франции и его телохранитель действительно проводили вместе довольно много времени. Они вдвоем катались на велосипедах, а в декабре 2017 года Беналла провел Рождество вместе с Макроном и его женой Бриджит на горнолыжном курорте Ла Монжи во французских Пиренеях. Однако никаких прямых подтверждений того, что Макрон и Беналла – влюбленная пара, нет. И даже стремительный карьерный рост Беналлы не является прямым доказательством этого.

Любовную связь со своим охранником Макрон категорически отрицал. «У Александра Беналла никогда не было доступа к ядерным шифрам, — заявил Макрон, 25 июня выступая перед французскими парламентариями. — Александр Беналла никогда не занимал 300-метровую квартиру в районе Альма. Александр Беналла никогда не был моим любовником».

Сейчас Беналла не работает в Елисейском дворце, однако разбирательство в отношении него продолжается. 19 сентября он давал показания в сенате – беседа с парламентариями длилась около двух часов. Если раньше он отказывался сотрудничать с властями, то сейчас сменил пошел навстречу сенаторам, решившим с ним побеседовать.

Он начал с извинений и выразил «глубокое уважение» к сенату, отметив, что находился под давлением прессы, что сказалось на его поведении.

Отчитываясь перед сенаторами, Беналла подчеркнул, что не был личным охранником президента Франции – он находился, скорее, в должности его менеджера.

В Елисейском дворце он занимался организацией деловых и частных поездок Макрона, устраивал мероприятия и руководил службой безопасности, выполняя административные функции.

На вопрос, почему у него тогда при себе всегда было огнестрельное оружие, Беналла ответил, что его пистолет Glock находится в личной собственности, а в соответствующих органах он зарегистрирован. Беналла признал, что, работая с Макроном, действительно часто носил с собой оружие: «Я мог прийти утром с пистолетом за поясом и уходить вечером с пистолетом за поясом», — сказал он.

Сейчас Беналла работает в центре занятости. Французская пресса, между тем, обсуждает другого вероятного кандидата на должность личного охранника Эммануэля Макрона. Им, возможно, будет 25-летний Жан Габори, инициатор создания молодежного крыла партии «Вперед!», основанной Макроном – оно называется «Молодежь с Макроном».