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Сюрприз по-королевски: мать Меган Маркл шокировала Лондон

Мать Меган Маркл шокировала Лондон

Родственники Меган Маркл часто появляются в СМИ — как правило, это скандальные выходы на публику. Однако приезд матери герцогини, Дории Рэгланд, не тот случай. Американская теща принца Гарри вышла в свет на презентацию благотворительного проекта своей дочери, и это шокировало половину Великобритании.

Мама Герцогини Сассекской, Дориа Рэгланд, впервые появилась на публике со дня свадьбы своей дочери. Дория стала весьма неожиданным гостем на презентации кулинарной книги Меган Маркл, которая прошла в этот четверг в Кенсингтонском дворце. Когда принц Гарри открыл переднюю дверь прибывшего внедорожника, никто не ожидал увидеть за ней Дорию Рэгланд: «Привет, я мама Мэг», — произнесла она.

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Несомненно, все были очень рады ее видеть на таком ответственном и важном для ее дочери мероприятии: визит Дории — настоящая сенсация для королевской семьи.

Пока что точно не известно, прибыла ли Дория Рэгланд в Великобританию лишь ради благотворительного проекта Меган. Вполне возможно, что она окончательно переехала в Лондон — и посещение презентации кулинарной книги стало ее первым выходом в свет после столь долгого отсутствия.

Мама Меган практически в каждом интервью говорила о том, что очень хотела бы быть поближе к дочери и очень скучает, когда они долго не видятся.

Слухи о том, что Рэгланд собирается переехать в дом неподалеку от Кенсингтонского дворца уже в следующем месяце, появились еще в августе. Известно, что Дория бросила свою работу в клинике в мае, и переезду больше ничего не препятствует. И если она действительно теперь живет неподалеку от дочери, свой 62-й день рождения в сентябре Дория отметит вместе с королевской семьей.

С новой семьей дочери Дория Рэгланд уже знакома — она была единственной родственницей со стороны невесты на королевской свадьбы. По словам Дории, Лондон ей очень понравился, и она хотела бы туда переехать.

На презентации проекта своей дочери «Вместе: наша кулинарная книга» Дория помогала готовить угощения: она делала индийский хлеб чапати и ловко переворачивала кюфту на гриле. Мама Меган активно интересовалась ингредиентами салатов и закусок, спрашивала о травах и специях, которые стоит использовать в блюдах.

Когда в зале появилась огромное блюдо с зеленым рисом, Дория воскликнула: «О, мне нравится! Это было первое, о чем я спросила Меган после прочтения книги».

Гостей также угощали хумусом, курицей в соусе из карри и кокосового ореха, баклажанами масала, долмой, а на десерт подали пироги с карамелизированной сливой и русский манник к мятному и имбирному чаю.

Рецепты всех этих блюд представлены в книге: они принадлежат женщинам со всей Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и восточного Средиземноморья. Их легко повторить самостоятельно: на этой простой домашней еде выросли целые поколения из разных уголков мира.

Эта кулинарная книга — первый самостоятельный благотворительный проект герцогини с момента ее вступления в королевскую семью. Меган Маркл с начала этого года частенько наведывалась на кухню сообщества «Хабб», на которой готовили женщины, чьи семьи пострадали в пожаре в Grenfell Tower. Этот пожар стал самым разрушительном для англичан со времен Второй мировой войны и унес жизни свыше 70-ти человек, большинство из которых были выходцами из Африки и Ближнего Востока.

Выживших переселили в общежитие в Музее культурного наследия Аль-Манаара на западе Лондона, и именно там, на кухне, родилось сообщество «Хабб». Женщин сплотило не только горе, но и трепетное отношение к кулинарии, благодаря которому появилась новая большая семья, в которой готовили вместе, делились рецептами и всячески помогали друг другу.

В январе Меган Маркл посетила кухню «Хабб» и была поражена атмосферой, разнообразием еды, смешением национальностей и страстью женщин к кулинарии, укрепляющей общину. Герцогиня оказалась настолько воодушевлена, что снова и снова навещала кухню, а потом предложила женщинам выпустить совместную кулинарную книгу.

Прошло всего несколько месяцев, и при поддержке королевского фонда книга на этой неделе вышла в продажу: в ней собрано свыше 50 рецептов простой домашней еду от женщин из сообщества «Хабб». Выручка с этого благотворительного проекта позволит кухне процветать и поддерживать дух сообщества дальше.