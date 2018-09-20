Вызовы Евразии: Путин на женском форуме. LIVE

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Пленарное заседание форума, на котором к женщинам обратится президент России Владимир Путин, начинается с выступления женского скрипичного ансамбля. Прозвучали «Времена года» Вивальди.
При этом она отмечает, что Россия в деле защиты прав женщин добилась немалых успехов.
«Политика гендерного равноправия стала реальным приоритетом деятельности государства, — пишет она. — Принят целый ряд крупных законодательных актов. Интересы женщин учитываются при составлении и осуществлении различных государственных программ, федеральных и региональных стратегий. В первую очередь это, конечно, Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017—2022 гг. Кроме того, одним из итогов реализации Национальной стратегии действий в интересах детей стало, безусловно, и улучшение положения матерей. Развертывается работа по проведению Десятилетия детства в 2018—2027 гг., осуществлению демографического пакета мер».
Любопытно, что ни в названии форума, ни в программе не фигурирует слово «феминизм». Между тем, целью своей организаторы форума, в частности, председатель оргкомитета Валентина Матвиенко, ставят борьбу за равноправие женщин.
«Для утверждения полного гендерного равноправия, повышения роли женщин в политике, экономике, социальной сфере национальными государствами и международным сообществом сделано немало. Но говорить о том, что все проблемы решены, еще очень рано, — говорится в приветственном слове Валентины Матвиенко. — Ущемление прав женщин, их дискриминация в различных областях, проявления сексизма, насилия в семье, барьеры гендерного характера в бизнесе, построении карьеры в целом — все это имеет место в мире. В том числе и в странах, претендующих на роль эталона демократии, прогресса, соблюдения прав человека».
Первый такой форум состоялся в 2015 году — в его рамках проходили разнообразные дискуссии на темы «Женщина и власть: повестка устойчивого развития мира», «Женщины в меняющейся экономике:новые возможности и вызовы», «Женщина в формировании глобальной стратегии здоровья людей», «Женщины в развитии гуманитарного сотрудничества и благотворительной деятельности». Собственно, примерно о том же речь пойдет и сейчас: женщины обсуждают свою роль в обществе и придумывают свои решения проблем.
В 13.00 в рамках форума пройдет пленарное заседание, на котором выступит президент России Владимир Путин.
Участники Форума — женщины-политики, предприниматели, ученые, общественные деятели: они поделятся своим взглядом на глобальные проблемы и вызовы, стоящие перед человечеством.
Тема Форума — «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие».
Добрый день, дорогие читатели! Сегодня в культурной столице нашей родины — мы имеем в виду, разумеется, Санкт-Петербург — открылся второй Евразийский женский форум. Это масштабное мероприятие организуют Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентская ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств.