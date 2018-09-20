Вызовы Евразии: Путин на женском форуме. LIVE

Любопытно, что ни в названии форума, ни в программе не фигурирует слово «феминизм». Между тем, целью своей организаторы форума, в частности, председатель оргкомитета Валентина Матвиенко, ставят борьбу за равноправие женщин.

«Для утверждения полного гендерного равноправия, повышения роли женщин в политике, экономике, социальной сфере национальными государствами и международным сообществом сделано немало. Но говорить о том, что все проблемы решены, еще очень рано, — говорится в приветственном слове Валентины Матвиенко. — Ущемление прав женщин, их дискриминация в различных областях, проявления сексизма, насилия в семье, барьеры гендерного характера в бизнесе, построении карьеры в целом — все это имеет место в мире. В том числе и в странах, претендующих на роль эталона демократии, прогресса, соблюдения прав человека».