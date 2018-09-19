Выстроились в ряд: с чего начались конкурсы красоты

19 сентября 1888 года в бельгийском городе Спа состоялся первый в мире международный конкурс красоты. Подобные конкурсы существовали в той или иной форме еще до нашей эры, и красота девушек всегда являлась предметом для соревнований: известные поэты и художники выбирали себе муз, а правители в Османской империи устраивали конкурсы на лучшую жену в гареме. И все же именно летом 1888 года к выбору «самой красивой девушки на планете» впервые подошли основательно — в местные газеты пустили рекламные объявления конкурса красоты.

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Девушкам нужно было предоставить несколько фотографий (технологии того времени уже позволяли), а также короткое письмо о себе. Из 350 заявок жюри, состоявшее из мужчин, отобрало 21 девушку для участия. Сам конкурс прошел достаточно скромно: девушки дефилировали в длинных вечерних платьях вдали от посторонних глаз, в частном доме за городом.

В тот день самой первой и самой красивой девушкой на планете была признана восемнадцатилетняя девушка из Гваделупы Марте Сукарет. Помимо возможности украсить обложку французского журнала L'Illustration, ее наградили впечатляющим призом в размере 5 тыс. франков. К сожалению, до нас не дошло сведений о том, как Марте Сукарет прожила свою жизнь, однако идея проводить конкурсы красоты осталась актуальной и популярной и по сей день.

Сначала такой формат соревнований развивался в Европе.

Летом 1909 года состоялся первый немецкий конкурс красоты: он прошел в берлинском кабаре «Променад». Титул королевы красоты завоевала 19-летняя Гертруда Допиральски, которая работала обычной продавщицей сигар.

В качестве приза ей вручили целых 20 золотых, но бедность вынудила Гертруду обменять золотые монеты на обычные марки, чтобы купить еду, одежду и другие предметы первой необходимости.

Первый конкурс красоты в Америке прошел 8 сентября 1921 года. Победу одержала шестнадцатилетняя Маргарет Горман из Вашингтона, дочь чиновника Министерства сельского хозяйства. С призом ей повезло меньше: девушке подарили золотую статую русалки.

Этот конкурс ознаменовался тем, что девушки впервые появились на сцене в купальниках, хотя самая красивая девушка Америки и должна быть образцом целомудрия. Победительнице строго-настрого было запрещено появляться в местах, где распивают спиртные напитки, в течение года, до следующего конкурса. За несоблюдение этого правила у победительницы могли отобрать золотую русалку и разорвать подписанный контракт.

В 1926 году международному конкурсу красоты придумали альтернативу под названием «International Pageant of Pulchritude». Чем он отличался от классического варианта, сказать сложно, разве что конкурсанткам были предъявлены более высокие требования. Первой победительницей такого соревнования выбрали американку Кэтрин Мойлан, которая во многом благодаря конкурсу сразу стала знаменитой актрисой.

А в 1929 году, когда титул достался девушке из Австрии Лисль Голдарбайтер, в прессе впервые проскочило название «Мисс Вселенная». В конкурсе принимали участие девушки из Англии, России, Турции и многих других стран, но в этом сезоне победу впервые одержала девушка родом не из США. Поэтому Лисль Голдарбайтер считается первой «Мисс Вселенная» в истории.

Конкурс на самую красивую девушку Греции проводится с 1929 года. Алики Дидрараку завоевала титул «Мисс Афины» и получила возможность представлять свою страну на конкурсе «Мисс Европа» в Париже. Девушка одержала победу и там, и в том же году отправилась на конкурс «Мисс Вселенная».

Мероприятие состоялось 13 октября 1930 года в Рио-де-Жанейро: 18-летняя гречанка заняла второе место.

Алики Дидрараку стала первой девушкой, сломавшей стереотип о том, что все красавицы довольно глупы. Она ездила по США, читая лекции о древней и современной греческой культуре, и свободно говорила на трех иностранных языках: английском, французском и итальянском.

С появлением телевидения конкурсы красоты обрели небывалую популярность. Первая прямая трансляция международного конкурса была проведена в 1954 году: ее смотрели 39 процентов обладателей телевизоров, то есть более 27 миллионов человек. А в 1959 году трансляции были переданы BBC.

Первый российский конкурс красоты состоялся лишь в 1988 году, спустя 100 лет после первого конкурса в Брюсселе. Коммунистический союз молодежи совместно с журналом «Бурда» организовали конкурс «Мисс Москва — 1988». На кастинг пришли десятки тысяч москвичек. Победительницей стала 16-летняя Маша Калинина.

После конкурса она стала работать моделью, а в 1990 году переехала в США, где окончила актерскую школу. Ее приглашали в Белый дом, где она встретилась с президентом Джорджем Бушем, а сегодня ее называют Марией Калин, и она преподает кундалини-йогу в своей собственной студии Лос-Анджелесе.