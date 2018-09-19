«Да, это правда»: Собчак снова беременна

Слухи о второй беременности Ксении Собчак, долгое время будоражившие общественность, наконец-то подтвердились. Информационный портал Super.Ru со ссылкой на официального представителя Собчак сообщил, что телеведущая приступает к съемкам нового проекта «Собчак слезам не верит» телеканала «Муз-ТВ», «будучи в положении, которое стало уже заметным для окружающих».

«Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся», — подтвердил догадки изданию представитель Собчак Кирилл Суханов.

Впервые слухи о том, что Ксения Собчак ожидает появления на свет второго малыша, подкрепляются сообщениями ее официального представителя — впрочем, лично она еще об этом публике пока не объявляет.

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Второй беременности Собчак ждут уже почти год. Летом, в конце июня, тот факт, телеведущая ждет второго ребенка, казалось бы, подтвердился: об этом «сообщила» в своем инстаграме малоизвестный дизайнер Мишаня Мишина. Она рассказала, что посетила церемонию вручения наград журнала FB, отметив, что там же присутствовала Ксения Собчак. Про телеведущую и главного редактора модного журнала L'Officiel она, впрочем, рассказала только то, что она «такая милая была». Однако в комментарии на вопрос о беременности Собчак Мишаня Мишина ответила «Да».

Отметим, что дизайнер Мишаня Мишина — жена рэпера Дино MC47, — смело подтвердившая догадки посторонних людей, не входит в круг ближайших знакомых Ксении Собчак. Официальный представитель телеведущей тогда информацию о ее беременности не подтвердил. «Я думаю, комментарий лучше получить у того, кто это подтвердил или опровергнул», — сказал он корреспонденту «Газеты.Ru».

За изменениями в фигуре Ксении Собчак пристально следят подписчики ее инстаграма, регулярно задавая ей вопросы о беременности. Однако в течение всего года она оставляла подобные комментарии без внимания.

Еще во время предвыборной гонки — напомним, в этом году Ксения Собчак баллотировалась на пост президента Российской Федерации — зрители сочли, что она слишком эмоциональна в своих выступлениях, что может указывать на ее беременность.

Уже в конце марта, через неделю после президентских выборов, о возможной беременности Собчак высказалась ее бывшая коллега по проекту «Дом-2» Ксения Бородина.

Она вышла в прямой эфир в своем инстаграме и сказала: «Беременна ли Ксения Собчак? Не знаю. Очень тяжело, когда ты публичный человек, сказать о своей беременности. Это интимный момент, очень личный. Если человек захочет сказать, он сам об этом скажет. А если не хочет, то имеет на это полное право, — заявила телеведущая. — У меня была такая история с последней беременностью — одна моя знакомая «слила» мою беременность. Это на совести других людей. Мне кажется, так поступать некрасиво. Я узнала об этом из достоверных источников».

Уже в апреле 2018 года Ксения Собчак вместе с мужем Максимом Виторганом и сыном Платоном отправились отдыхать в Таиланд — и в ее инстаграме появилось фото в купальнике, которое не содержало намеков на беременность.

«Всегда ненавидела хэштег «отдых, я тебя заслужила», но, по-моему, этот тот случай, когда это на 100% так! После долгих напряженных месяцев вообще без выходных наша семья взяла отпуск!» — сообщила Собчак своим подписчикам.

Поклонники, в свою очередь, попытались в фотографии признаки того, что Ксения Собчак все же беременна. «А где живот?», «Ксюш, фигурка прелесть и на фигурке прелесть купальник», «Отличная у нее фигура. Следит за собой человек, хорошо выглядит», «Я б такую фигурку спрятала б под парео, потом фото и на публику выставила... Но зачем в купальнике», — комментировали фото подписчики телеведущей.

Сейчас в комментариях к последнему фото телеведущей в инстаграме снова появляются высказывания о младенцах — «Помогаю в планировании желаемого пола малыша( мальчик или девочка). Определяю пол малыша во время беременности, на ранних сроках», «Ксюша очень хорошеет во время беременности!!!!», «Ксения, поздравляем Вас с ожиданием второго малыша», — пишут телеведущей. Комментариев от самой Ксении Собчак пока нет.

Ксения Собчак впервые стала мамой 18 ноября 2016 года, у нее родился сын. Об этом журналистка сообщила в инстаграме: «18.11.16 — теперь самый счастливый день. Я — мама прекрасного мальчика». Платону скоро исполнится два года.