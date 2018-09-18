На чужой кухне: чем занимается Меган Маркл в Лондоне

Герцогиня Сассекская впервые с момента ее вступления в королевскую семью создала свой собственный благотворительный проект. Она решила помочь пострадавшим в крупном пожаре, который произошел в одном из районов Лондона в 24-этажном здании Grenfell Tower 14 июня 2017 года. В результате пожара погибли 71 человек, большая часть из которых оказалась выходцами из Африки и Ближнего Востока.

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Сам проект Меган Маркл оказался весьма оригинальным: в поддержку пострадавших герцогиня выпускает поваренную книгу под названием «Вместе: наша кулинарная книга». В ней собрано свыше 50 рецептов от женщин из сообщества «Хабб», объединившихся силой традиций и кулинарии.

После пожара женщины, переселенные в общежитие в Музее культурного наследия Аль-Манаара на западе Лондона, регулярно собирались на общей кухне, чтобы приготовить свежую еду для своих семей, друзей и соседей. В результате образовалось сообщество «Хабб», участницы которого готовили вместе, делились рецептами и всячески помогали друг другу.

В январе Меган Маркл посетила ту самую кухню и была поражена разнообразием еды, смешением национальностей и страстью женщин к кулинарии, укрепляющей общину. «Ароматы, пронизывающие всю кухню, наполненную бесчисленными языками, остаются одними из самых ярких воспоминаний моего первого визита на кухню», — пишет герцогиня о своем первом впечатлении. Атмосфера и вкус еды вдохновил Меган настолько, что она снова и снова навещала сообщество, а потом предложила женщинам выпустить совместную кулинарную книгу.

Идея вскоре воплотилась в реальность, и книга выходит в продажу уже на следующей неделе. В ней представлены рецепты женщин со всей Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и восточного Средиземноморья. Выручка с этого благотворительного проекта позволит кухне процветать и поддерживать дух сообщества «Хабб». Такое название тоже было выбрано неслучайно: слово «хабб» обозначает «любовь» на арабском языке, что отражает атмосферу кухни, отношение женщин к еде и друг к другу.

Выпуск кулинарной книги — явление довольно частое среди знаменитостей.

В следующем месяце свою первую книгу выпустит рэпер Снуп Догг.

В книге будут представлены разнообразные рецепты, начиная от изысканных блюд, таких как термидор из лобстера, и заканчивая простыми рецептами вафель и алкогольных коктейлей. «Я подниму уровеньповаренных книг выше с этой навороченной коллекцией моих любимых рецептов», — цитирует рэпера The Guardian. Также Снуп Догг, описывая свои блюда как призванные удовлетворить «munchies» — голод, вызванный употреблением наркотических веществ, уверяет, что сами рецепты не содержат ничего запрещенного.

Своя кулинарная книга есть и у Крис Дженнер, знаменитого мамаджера — матери сестер Кардашьян. Она называется «На кухне с Крис: фавориты Кардашьян-Дженнер». В книге собрано почти 70 любимых рецептов семьи, а также множество советов, как разнообразить скучный ужин, и лайфхаков для шумных вечеринок.

Впрочем, читатели не оценили книгу по достоинству: те, кто пытались приготовить острый томатный соус или «мясной хлеб» по рецепту Крис жаловались на то, что у них выходило нечто несъедобное, а классическая американская запеканка из макарон с сыром — Mac&Cheese — оборачивается невнятной жижей. Единственной удачей оказались брауни — но их вообще сложно испортить.

Гвинет Пэлтроу, помешанная на правильном питании, написала уже несколько кулинарных книг. В одной из них собраны простые и здоровые рецепты для тех, у кого не так много свободного времени, но есть желание питаться правильно. А вторая посвящена не менее здоровым рецептам для всей семьи.

Во всех ее блюдах — пониженное содержание сахара и жира, и ни в одном из них вы не найдете молока, куриных яиц, рыбы, мяса и картофеля.

При этом она как-то умудрилась придумать, из чего приготовить целых 185 блюд. Насколько они вкусные, можно понять по названиям: шоколадные батончики из овса, кунжутная лапшая, домашний хумус, мятный песто, банановое мороженое и полезные маффины — вот и решайте.

Актриса Ева Лонгория — свой человек в ресторанном бизнесе: после открытия двух собственных заведений она тоже выпустила книгу со своими рецептами. «Кухня Евы» начинается с воспоминаний актрисы о ее детстве в техасском ранчо. Традиционные мексиканские тамале, ростки кимчи и такие калифорнийские блюда, как суп из желтой американской тыквы сквош, — вот, что можно найти в книге. Вся еда, описанная в книге, не навредит фигуре, чего и стоило ожидать от голливудской актрисы.

Если вам скучно готовить одни овощи, десерты без сахара и выпечку без глютена, присмотритесь к настоящей «мужской» поваренной книге от Жерара Депардье. Внушительную часть рецептов составляют мясные блюда, но несколько десертов и салатов в ней тоже найдутся. Все рецепты относятся к простой домашней французской кухне. Вся книга Депардье — это настоящая классика с мясом по-бургундски, минестроне, карпаччо из говядины и крем-брюле. Все эти рецепты собраны не просто так: в предисловии актер рассказывает о своей кулинарной философии, настоящем вине и учит развивать вкус.