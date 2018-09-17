А он ни в чем не виноват: жена защищает Вуди Аллена от детей

Жена Вуди Аллена Сун-и Превен наконец-то нарушила молчание и высказалась по поводу обвинений режиссера в сексуальных домогательствах по отношению к его падчерице Дилан Фэрроу. Она дала пространное интервью изданию New York Magazine, в котором предположила, что актриса Миа Фэрроу, с которой Вуди Аллен состоял в отношениях в течение 12 лет, воспользовалась популярностью движения против харассмента в корыстных целях.

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Сун-и Превен, которая была приемной дочерью Миа Фэрроу на тот момент, когда режиссер и актриса начали встречаться, стала женой Вуди Аллена в 1997 году. Как правило, она предпочитает не высказываться: все время, начиная с того момента, как режиссер и его бывшая падчерица поженились, вызвав недоумение у окружающих, уроженка Сеула старалась хранить молчание. И вот, наконец, решила вступиться за мужа.

«То, что произошло с Вуди – так грустно, так несправедливо, — сказала она. – [Миа] воспользовалась популярностью движения #MeToo и выставила Дилан в качестве жертвы. И теперь все новое поколение слушает об этом всем, хотя и не должно».

Сун-и Превен призналась, что ей трудно вызвать какое-то приятное воспоминание о детстве. Девочка из Южной Кореи, удочеренная Миа Фэрроу и ее вторым мужем, дирижером и композитором Андрэ Превеном, никогда не чувствовала поддержки приемной матери.

Она, например, рассказала о том, каким травматичным для нее был первый раз, когда Миа Фэрроу помогала приемной дочери принять ванну. «Я никогда не купалась самостоятельно – в приюте у нас была одна большая ванна, когда нас окунали всех одновременно, — вспоминает Сун-и Превен. – Здесь она была рассчитана на одного человека, и я боялась лезть в воду. Так вот, вместо того, чтобы сделать то, что любой бы сделал по отношению к ребенку – может быть, опустить в воду, взять с собой какие-нибудь игрушки, окунуть туда руку, чтобы показать, что все хорошо и опасности нет, — она просто как-то швырнула меня туда».

Сун-и Превен вспомнила и другие случаи, когда приемная мать эмоционально и физически подавляла ее.

Разумеется, жена Вуди Аллена не могла обойти стороной историю ее взаимоотношений с мужем – впервые она рассказана со стороны девушки, которую, как считалось, обольстил режиссер, игравший в браке с Миа Фэрроу роль ее приемного отца.

Сун-и Превен попыталась добиться того, чтобы Вуди Аллена перестали считать педофилом.

Напомним, Миа Фэрроу и Вуди Аллен расстались после того, как в 1992 году актриса обнаружила в мужа снимки обнаженной Сун-и – в тот момент девушке было 22 года, Вуди Аллену в тот год исполнилось 57. Сун-и рассказала, что их отношения были платоническими, пока она не пошла в колледж – тогда они переросли в романтическую связь. При этом женщина не скрывает, что Вуди Аллен был настойчив, однако утверждает, что ей это нравилось: «Я чувствовала, что меня ценят».

Когда Миа Фэрроу нашла снимки обнаженной Сун-и, произошел скандал. Дети пары – шестилетняя Дилан и четырехлетний Ронан – были вынуждены слушать, как их мать в течение нескольких часов кричит в ночи, по воспоминаниям Сун-и Превен.

В 2014 году Дилан Фэрроу обвинила отца в сексуальных домогательствах – по ее словам, это произошло, когда ей было семь лет. Тогда она написала колонку для The New York Times — это случилось после того, как Вуди Аллен получил награду за выдающийся вклад в индустрию развлечений на премии «Золотой глобус». Осенью 2016 года Дилан поддержал ее брат, журналист Ронан – кстати, именно он запустил волну обвинений в отношении Харви Вайнштейна.

Режиссер отвергал обвинения, но она продолжила настаивать на том, что говорит правду, — особенно это пришлось кстати в конце 2017 года, когда на фоне скандала, связанного с Вайнштейном, в харассменте обвинили многих знаменитостей.

После публикации интервью с Сун-и Превен Ронан и Дилан Фэрроу поспешили выступить с комментариями в твиттере.

«История включает ряд странных инсинуаций по отношению к моей матери, при этом не упоминается тот факт, что следователь нашел возможную причину насилия со стороны Вуди Аллена, а также то, что он проходил терапию из-за нездоровой фиксации на моем теле».

«Никто не выставляет меня жертвой, — заявила Дилан Фэрроу. – Я продолжаю быть взрослой женщиной, которая делает заслуживающие доверия заявления, не изменившиеся за два десятилетия и подкрепленные доказательствами».