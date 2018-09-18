«Вы прослезитесь»: звездные рецепты от простуды

Знаменитости больше всех нас подвержены вирусным заболеваниям. Специалисты рассказывают, что это происходит из-за того, что каждый день они контактируют с огромным количеством людей, в отличие от простых смертных.

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Поэтому самые востребованные тренеры, диетологи и врачи трудятся день и ночь, чтобы создать идеальный рецепт здоровья на все времена, и при этом обойтись без «химии», потому что ее большинство тех, кто помешан на здоровом образе жизни, боятся больше всего.

Хрен и мед

Лиз Каплан преподает вокал у звезд Бродвея в Нью-Йорке, ее советы по уходу за здоровьем в сезон простуды и гриппа исполнителей опубликовал портал Playbill. Основная часть рекомендаций заключается в приеме насыщенных витамином С пищевых добавок из-за того, что певцам практически запрещено принимать антибиотики — их воздействие якобы пагубно сказывается на связках.

Одной из важных превентивных мер Каплан, как ни странно, считает потребление острой еды, которая содержит большое количество противовоспалительных элементов вроде имбиря и различных перцев. Большим уважением у артистов Бродвея пользуется японский хрен — васаби, — от которого у большинства людей начинает течь нос:

«Вы прослезитесь и, скорее всего, у вас потечет из носа. На самом деле, это отлично — наружу выходит лишнее», — объясняет пользу хрена Лиз Каплан.

Но у этого диетического плана есть существенный для людей, которые выступают на публике, недостаток. Дело в том, что чрезмерное потребление острого, по мнению преподавательницы вокала Лиз Каплан, развивает в горле кислотную среду, в которой тоже могут завестись бактерии.

Известный адепт всех возможных способов укрепить свое здоровье Кортни Кардашьян в прошлом году делилась собственным рецептом оздоровительного напитка со своими подписчиками в социальных сетях. Вам понадобится литр воды, порезанное кубиками красное яблоко, две палочки корицы, восемь сушеных гвоздик, четверть чайной ложки порошка куркумы, маленький кубик имбиря, пучок мяты, один лимон и четверть чайной ложки молотого кардамона.

Сладости готовому напитку можно придать за счет меда — разумеется, органического. Кардашьян клянется, что три чашки этого домашнего снадобья могут убить все нежелательные бактерии за день.

Выпьем!

Разговоры о целебных свойствах минеральной воды без газа утомляют человечество каждый день на протяжении последних десяти лет, но без нее большинство звезд не представляют своего существования, особенно когда начинают дуть холодные ветра. Вместо горячего черного чая они предпочитают именно литры воды, которая вместе с жидкостями может вывести из организма «нежелательную слизь».

Самые распространенные горячие напитки вроде чая и кофе по сути никак не помогают звездам бороться с простудой, а бабушкина панацея — мед — теряет все целебные свойства, едва соприкоснувшись с тепловой обработкой.

В России не привыкли доверять врачам, практикующим китайскую медицину, потому что те вносят в список запрещенных продуктов половину содержимого каждого постсоветского холодильника.

Да и к фармацевтическим компаниям доверия больше — куда проще и роднее лечить симптомы заболеваний растворимыми порошками мгновенного действия и говорить: «Летом отогреемся, в демисезон все болеют».

Те же, кто практикует нестандартные правила ухода за здоровьем, идут к специалистам, которые чаще всего рекомендуют отказаться не от мороженого на морозе, а от «слизеобразующих» продуктов. Принцип действия этой заповеди весьма прост: если продукты переработки еды задерживаются в организме, они начинают его портить, а это значит, что такие вещи пищеварению и иммунитету не пригодятся.

Перечень самых вредных ингредиентов небольшой, но чтобы отказаться от них, придется превратиться в зануду, который в магазине читает составы с этикеток.

Любой продукт с козеином (молоко, кефир и так далее), крахмал и мука (картофель и белый хлеб) и желатин в китайской медицине оказываются под запретом.

8 часов в день

Однако есть фактор, на важности которого сходятся все врачи в мире, и это сон. Сколько прекрасного происходит во время ночных часов — от обновления и омоложения организма до борьбы с вирусами и сезонной депрессией! В отличие от всех добавок и странных ингредиентов, сон является бесплатным и самым недооцененным лекарством в цивилизованном мире.

Актриса Дженнифер Энистон и певица Дженнифер Лопез свято блюдут свой график, подразумевающий, что спят они не меньше восьми часов в день. При этом рядом не должно быть никакой электроники на расстоянии пары метров.

А супермодель Карли Клосс считает сон ключом к здоровью и каждый выходной старается проводить дома, чтобы восстанавливаться ровно столько, сколько того требует ее тело. В интервью для Washington Post она однажды отметила, что «сон — важнейшая составляющая красоты».