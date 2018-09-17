Прощай, дом: Деми Ловато борется с зависимостью и продает особняк

Уже почти два месяца американская певица Деми Ловато находится в реабилитационном центре. Туда ее направили после передозировки наркотиками, которую она пережила 24 июля.

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По данным источника портала TMZ, в 4 часа ночи девушка попросила своего дилера Брэндона Джонсона приехать к ней домой. Мужчина привез певице две таблетки полусинтетического опиоида, которые были покрыты фентанилом — именно из-за этого вещества осенью 2017 года скончался американский рэпер Лил Пип и весной 2016 года рок-певец Принс.

Когда Джонсон понял, что Ловато не встает с постели и тяжело дышит, он убежал из ее дома. В опубликованной TMZ аудиозаписи звонка в экстренные службы неизвестный мужчина сообщает о плохом самочувствии певицы, просит выключить сирены при подъезде к дому и приехать как можно скорей.

Девушку обнаружили в бессознательном состоянии лишь в 11:30 по местному времени. Медики привели ее в чувство с помощью антидота, которой используют при передозировках героина. На следующий день после случившегося представитель Ловато заявил, что певица пришла в себя и находится в окружении близких людей.

Деми Ловато пролежала в больнице две недели. Сама исполнительница сделала заявление лишь спустя две недели после случившегося.

«Я всегда открыто говорила о моей зависимости. Я поняла, что эта болезнь — не то, что проходит со временем. Это то, что я должна продолжать преодолевать, и на данный момент сделать не получилось. Я хочу поблагодарить Бога за то, что он оставил меня живой и здоровой.

Я хочу поблагодарить своих фанатов за любовь и поддержку, которую они оказывали мне последнюю неделю. Ваши позитивные мысли и молитвы помогли мне справиться с этим тяжелым временем», — написала певица в своем инстаграме 5 августа.

Она также поблагодарила свою семью и специалистов из медицинского центра. «Без них я бы не сидела здесь сейчас и не писала бы это письмо всем вам. Сейчас мне нужно время, чтобы исцелиться и сосредоточиться на преодолении своей зависимости и пути к выздоровлению. Ваша любовь никогда не будет забыта, и я с нетерпением жду того дня, когда я смогу сказать, что я вернулась. Я продолжу сражаться», — добавила девушка.

Спустя два дня, 7 августа, Ловато выписали из больницы, однако домой она не поехала, а сразу направилась в реабилитационный центр. Оттуда в начале августа она на несколько дней летала в Чикаго, чтобы проконсультироваться с известным специалистом по лечению наркомании.

Во время пребывания Деми в больнице к ней приходил ее экс-бойфренд, 38-летний актер Уилмер Вальдеррама. Певица встречалась с ним с 2011 по 2016 год.

Американские СМИ пишут, что он обеспокоен состоянием девушки и намерен восстановить отношения с ней. «Уилмер несколько раз приходил в больницу, когда Деми находилась без сознания, и сидел там часами. Он действительно любит Деми, а она любит его», — сообщал источник TMZ.

В документальном фильме «Simply Complicated», посвященном жизни певицы, Ловато призналась, что «никогда не любила никого так, как Уилмера». Она также отметила, что все еще влюблена в него.

Помимо бывшего парня, за состояние Деми также беспокоится ее 16-летняя сводная сестра Мэдисон Де Ла Гарза. 20 августа, день рождения Ловато, она опубликовала совместную фотографию с певицей, сделанную в раннем детстве.

«Сегодня мог быть один из самых худших дней в моей жизни, но вместо этого я могу потратить его на то, чтобы поблагодарить Бога, невероятных врачей, команду Деми и всех людей, которые предложили свою поддержку — без них у меня бы сейчас не было старшей сестры. Как же я хочу, чтобы вы все видели, как двигаются ее ноздри, когда она говорит какие-то слова, как она гладит мои волосы за ухом, чтобы я могла заснуть. Это то, за что я благодарна сегодня. Эти вещи кажется такими незначительными — но это моя сестра. Не певица, не знаменитость, а дочь, подруга и моя старшая сестра. Я так рада, что могу поздравить ее с днем рождения», — подписала снимок Мэдисон.

4 сентября стало известно, что Деми Ловато выставила на продажу свой дом, в котором ее обнаружили с передозировкой. Недвижимость расположена на голливудских холмах – она была куплена певицей в сентябре 2016 года за $8,3 млн. Теперь же девушка хочет получить за нее $9,5 млн.

Американские таблоиды пишут, что решение продать дом Ловато приняла в связи с тем, что ей нужны деньги на оплату реабилитации. В сентября СМИ также сообщали, что Ловато была шокирована смертью рэпера Мака Миллера, умершего от передозировки 7 сентября.

«Деми была потрясена смертью Миллера. Она плакала и понимала, что могла оказаться на его месте. Несмотря на то, что она никогда не была близка к музыканту, она хотела бы пойти на его похороны и выразить дань уважения», — сообщил 13 сентября источник издания HollywoodLife.

Подобно певицам Ариане Гранде и Селене Гомес, Ловато с самого детства снимается в кино. Первую серьезную роль она сыграла в детском многосерийном фильме «Барни и его друзья». На тот момент ей было шесть лет.

Ловато стала популярной среди американских подростков после того, как в 2008 году она снялась в диснеевском фильме «Рок в летнем лагере», в котором также приняли участие трое братьев-музыкантов из группы Jonas Brothers. Вместе с ними, будучи в 16-летнем возрасте, девушка отправилась в тур «Burnin 'Up» — в нем она выступала на разогреве у парней.

Спустя два месяца после окончания тура, 23 сентября 2008 года, Деми выпустила сольный альбом «Don't Forget». По словам певицы, он был записан за 10 дней. Тем не менее, это не помешало композициям войти в рейтинг Billboard Hot 100 и стать успешным на рынке.

Тем временем, Ловато продолжила сотрудничать с Диснеем – в феврале 2009 года состоялась премьера сериала «Дайте Санни шанс», в котором она сыграла девушку Санни, приехавшую из Висконсина в Голливуд для создания собственного телешоу. В том же году, в сентябре, вышел второй альбом певицы «Here We Go Again» — он также покорил американские топ-чарты.

В 2010 году девушка снялась в фильме «Рок в летнем лагере 2». Именно в этом году у девушки начались проблемы со здоровьем. В документальном фильме «Simply Complicated» она рассказала, что в 18 лет не могла представить свою жизнь без наркотиков. Девушка не могла себя контролировать и постоянно переживала вспышки агрессии.

«Я просто ждала, когда все пассажиры в первом классе уснут, пряталась в туалете и доставала кокаин», — делилась девушка в интервью журналистам. Параллельно у нее развивалось биполярное расстройство и затяжная депрессия.

После одного из приступов агрессии близкие направили певицу на лечение в центр психологической помощи в Чикаго. Там девушка провела три месяца. Тогда же Меми Ловато покончила с наркотиками. «Мне стыдно, когда я вспоминаю, каким ужасным человеком я была в то время», – заявляла Деми.

Трезвый образ жизни девушки продлился чуть больше шести лет. 21 июня 2018 года она выпустила сингл «Sober», в котором призналась, что вновь начала употреблять алкоголь и наркотики. В треке она извинилась за это перед родителями и фанатами.

«Наверное, я не была готова отрезветь. Я делала это тайно, за дверью в ванной, у себя в комнате и даже в самолете. Но настал момент, когда мне показалось, что сейчас мое сердце выпрыгнет из груди. Было страшно. Я подумала: «Боже, я сейчас умру. Это передозировка! Доходило до того, что я подделывала анализы. Но моя тайна была раскрыта, когда как-то раз я приняла слишком много таблеток. Меня снова отправили в лечебницу. И, кажется, с того момента я поняла, что пора уже угомониться», — прокомментировала трек Ловато.