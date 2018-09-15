«Там очень много любви»: Джастин Бибер и Хейли Болдуин поженились

Сегодня стало известно, что певец Джастин Бибер и супермодель Хейли Болдуин поженились в здании суда в Нью-Йорке в четверг.

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Источник, близкий к паре, сообщил порталу People, что Джастин и Хейли приняли решение стать мужем и женой совершенно внезапно, и об этом знали только ближайшие родственники и друзья.

Фоторепортаж: Джастин Бибер женился __is_photorep_included11968345: 1

Собеседник портала также сообщил, что молодых людей пытались отговорить от поспешных действий, но они никого не слушали. У 24-летнего молодого человека и 21- летней девушки еще будет пышная церемония «в присутствии Бога и всех тех, кого они любят», как выразился источник издания. Однако этот день они решили оставить только для себя.

В начале этой недели портал TMZ рассказал, что свадьба состоится в родном городе Бибера — Лондоне в канадском штате Онтарио — на следующей неделе. Но все сложилось иначе. Сейчас ожидается, что празднование будет проходить в поместье, которое Джастин приобрел в Онтарио за $5 млн.

Дом, в котором будет жить новоиспеченная семья, насчитывает четыре спальни, приватную парковую зону и большой гоночный трек. TMZ сообщили, что в августе пара передвинула дату свадьбы на 2019 год, но что-то подвигло их передумать.

Многочисленные фото папарацци, которые были сделаны уже после помолвки Бибера и Болдуин, не раз демонстрировали их фанатам нестабильное эмоциональное состояние молодого человека. На снимках Хейли утешала Джастина и целовала ему руки, когда он плакал.

Случайные свидетели лаконичной церемонии, в которой участвовали только брачующиеся и судья, рассказывали, что будущий муж был очень эмоционален и сквозь слезы шептал Болдуин: «Я не могу дождаться момента, когда стану твоим мужем».

6 сентября 2018 года близкая подруга пары супер-модель Кендалл Дженнер на вечернем шоу Джимми Фэллона заявила: «Что бы не делало их счастливыми, я рада за них. Я дружу с ними обоими уже долго, так что все счастливы, и это радует меня. Там очень много любви».

Помолвка пары состоялась 8 июля на курорте на Багамах. «Говорят, все были в ресторане на территории отеля. Все танцевали сальсу, когда служба безопасности Джастина попросила всех убрать свои телефоны, потому что певец хотел сделать кое-что особенное», — писали на TMZ со ссылкой на источник, близкий к паре. По его словам, именно тогда Бибер сделал предложение Болдуин.

На следующий день, 9 июля, певец официально подтвердил помолвку с моделью.

«Хейли, я влюблен во все, что связно с тобой! Поэтому я хочу провести всю свою жизнь, продолжая узнавать и любить тебя. Я обещаю с честью и достоинством руководить нашей семьей. Мое сердце полностью принадлежит тебе.

Ты — любовь всей моей жизни, Хейли Болдуин, и я не хочу провести ее ни с кем другим. Не могу дождаться лучшего времени в моей жизни!

Это смешно, потому что теперь с тобой, кажется, все имеет смысл! То, что меня больше всего радует, это то, что мой младший брат и сестра будут наблюдать за еще одним здоровым стабильным браком и хотеть подражать ему», — написал Бибер в своем инстаграме.

Спустя некоторое время помолвку прокомментировала и сама Болдуин. «Не знаю, что я сделала в жизни, чтобы заслужить такое счастье. Но я чрезвычайно благодарна Богу за то, что подарил мне такого невероятного человека. Никакие слова не могут выразить мою благодарность», — написала модель в своем твиттере

Отношения молодых людей начались в 2015 году. С тех пор они периодически сходились и расходились, а в промежутках Джастин, как предполагается, встречался со звездой канала Disney, певицей Селеной Гомес. Друзья певца рассказывали, что он очень тяжело переживал их разрыв, а Селена не проявляла никаких признаков переживаний.

Когда в июле стало известно о помолвке Бибера, реакции Гомес ждали все мировые таблоиды, но она, кажется, проигнорировала новость о личном счастье бывшего возлюбленного и отдыхала на яхте в Нью-Йорке.

Теперь, когда Хейли Болдуин официально стала женой Джастина Бибера, счастливые молодожены могут продолжить готовиться к свадьбе своей мечты, а друзья певца рассказали информационным порталам, что он планирует сделать поместье в Онтарио своим постоянным местом жительства.