С подиума — в роддом: модель родила после показа

В последний день нью-йоркской Недели моды прошел показ коллекции нижнего белья Savage X Fenty — марки певицы Рианны, которая ратует за популяризацию движения бодипозитива и разнообразия во всех его проявлениях.

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Именно поэтому, когда зрители увидели на подиуме беременную модель Слик Вудс, которая также является лицом косметической линейки бренда Fenty Beauty, они не слишком удивились. Шоу торжественно закрыл проход по подиуму самой Рианны, все зрители побежали фотографироваться с дизайнером и моделями, а вот для Вудс поспешили вызвать скорую.

Портал TMZ сообщил, что когда 22-летняя модель вышла на дефиле, за кулисами ее уже ждала бригада работников скорой помощи, которые доставили ее в родильное отделение ближайшего госпиталя.

Врачи рассказали, что пока Вудс шла по подиуму в откровенном нижнем белье и на высоких каблуках, она переживала сильные предродовые схватки, но работу никто не отменял.

К тому же, Слик и Рианна близко дружат, так что модель не хотела подводить подругу.

Образ, который подобрали Слик Вудс, не вяжется с классическим пониманием общества, когда оно слышит фразу «одежда для беременных».

Вместо бесформенного халата и мягких тапочек — кружевная резинка, которая обвивает шею, делает еще один обхват под грудью, на животе, слегка прикрывает пупок и закрывает лобок. Грудь будущей матери прикрывали черные стикини — наклейки на соски.

Отцом ребенка является 27-летняя модель и певец Адонис Боссо, канадец родом из Кот Д'Ивуара. Когда в недавнем интервью для журнала Paper Magazine Боссо спросили о том, как он отреагировал на новость о беременности Слик, он ответил, что почувствовал, что все случается по какой-то причине.

Будущий отец рассказал, что ребенка они не планировали, но эта новость была самой восхитительной из всех, что он когда-либо получал. «Я навсегда запомню тот момент, когда я узнал. Я был посередине улицы со своей гитарой, я направлялся на занятия по игре. Когда она сказала мне, я просто не мог сдержаться. Оглядываясь назад, могу сказать, что это было кинематографично», — рассказывает Боссо.

Адонис Боссо пересказал тот важный день: «Представьте, что вы на улице в Нью-Йорке с гитарой за спиной узнаете такую новость, которая меняет вашу жизнь. Я попросту отменил все дела на день и поехал к ней, а потом мы направились к ее родителям и рассказали им».

Через несколько часов после модного шоу пара уже приветствовала новорожденного мальчика, которого заранее было решено назвать Сафиром. За две недели до показа, очевидно, во время примерки, Рианна опубликовала в своем инстаграме фотографию, на которой она обнимает Вудс за живот, и подписала ее: «Сафир, тетушке не терпится с тобой познакомиться». Если бы тетушка только знала, насколько этого хотел Сафир.

Поп-звезда объяснила свое решение пригласить Слик участвовать в показе, который уже был назван «самым большим прорывом» прошедшей Недели моды, благодаря тому, что в нем принимали участие люди с самыми разными особенностями.

«Женщины — самые сильные люди на земле. Только наши тела созданы, чтобы делать столько различных вещей, и они все выглядят по-разному, уникально. Если ты благословлена нести жизнь в этот мир, то это должно быть отмечено».

Певица также прокомментировала образ Слик Вудс на показе: «Я никогда не скажу женщине, что она не может со мной работать, потому что я не пущу беременную женщину в белье и полностью накрашенную». Рианна заключила свою речь словами о том, что она будет поддерживать и вдохновляться женщинами на любой стадии их жизни, и будет праздновать их успех как свой собственный.