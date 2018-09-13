«Горячая. Ты горячая»: как домогался Харви Вайнштейн

13 сентября зарубежные СМИ опубликовали видео, которое содержит доказательство вины голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах в отношении по крайней мере одной из девушек, которые подали на него в суд за изнасилование.

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28-летняя Мелисса Томпсон приложила к материалам дела запись, которую она сделала в 2011 году в ходе приватного совещания в офисе The Weinstein Company в Нью-Йорке. Изначально предполагалось, что девушка представит маркетинговой команде Вайнштейна свой технологический стартап и получит финансирование на развитие проекта. Именно поэтому в переговорной она и установила камеру — для дальнейшей демонстрации возможностей сервиса по обработке информации.

Как видно на ролике, все пошло не по плану с самого начала: Вайнштейн пришел один, сказал персоналу за дверьми не беспокоить их, а сам закрыл их на замок. Мисс Томпсон протянула ему руку для рукопожатия, но он проигнорировал этот жест и в знак приветствия обнял ее и погладил девушку по спине. При этом слышно, как он говорит: «Так хорошо, давайте продолжим».

После этого продюсер сел и спросил, разрешено ли ему флиртовать с Мелиссой, на что она ответила: «Ммм, посмотрим, немного».

Возможно сейчас стоит рассказать, что впоследствии Мелисса Томпсон утверждала, что она привыкла работать в полностью мужском коллективе, поэтому флирт был частью ее повседневной рутины.

В ходе разговора о самом стартапе Вайнштейн проявлял интерес к разработке, и после питча (то есть представления проекта) они перешли к обсуждению возможностей ее применения. На очередное высказывание в разговоре мужчина неразборчиво ответил, что согласен, попросил передать это боссу Томпсон и после этого по неизвестной причине упомянул Мэрилин Монро, предположив, что Мелисса для него споет.

Сама девушка сегодня оценивает сложившуюся в нью-йоркском офисе в 2011 году ситуацию как игру в кошки-мышки: «Я думаю, что он играл в эту игру с самого начала, чтобы посмотреть насколько далеко он может зайти, и оценить, какой будет моя реакция. Где был установлен мой барьер, в чем были мои слабые стороны». После произнесенных Вайнштейном слов на видео было понятно, что мисс Томпсон находится в замешательстве и контроль над ситуацией потерян.

Несмотря на утверждения Мелиссы о том, что она не подозревала об истинных намерениях Харви, запись показывает обратное. На этом настаивают и адвокаты Вайнштейна, когда говорят, что девушка заигрывала с продюсером, старалась ближе придвинуться к нему, положила руку ему на плечо и так далее. Также она свободно отвечала на вопросы мужчины о своей личной жизни, поэтому вполне возможно, что она сама проявляла признаки влечения.

Далее начался недвусмысленный физический контакт, который инициировал краткий диалог. Томпсон спросила: «Информация очень актуальная/горячая (слово 'hot' можно употреблять в обоих значениях — «Газета.Ru»), правда?». На что Вайнштейн ответил: «Горячая. Ты горячая». После этого он протянул руку под стол, под которым на видео непонятно, что именно происходит, но жертва харассмента рассказывает, что он провел рукой по внутренней стороне ее бедра.

На видео только слышно, как он говорит:

«Дай мне небольшую часть тебя. Дай ее мне. Все нормально, ты бы хотела еще?». Ответ был: «Немного… слишком высоко, это слишком высоко, чересчур высоко».

В ответ на закономерный вопрос журналистов, не думает ли она, что сама сподвигла Вайнштейна на эти действия, Томпсон сказала: «Я не думаю, что намеренно побуждала его. Я думаю, что комбинация самоуверенности и наивности привели к тому, на что мы сейчас смотрим».

Томпсон объясняла, что «не хотела сорвать встречу» и не заподозрила ничего даже тогда, когда мужчина предложил ей встретиться тем же вечером в лобби ресторана в Tribeca Grand Hotel. В материалах суда сказано, что девушка расценила приглашение как знак закрепления сделки и поэтому сразу согласилась.

Когда Харви Вайнштейн встретил ее в лобби и повел наверх, Мелисса Томпсон подумала, что они идут в зал для конференций, а картинка сложилась в ее голове только в тот момент, когда он закрыл дверь своего гостиничного номера на ключ. По словам Томпсон, она не переживала о встрече в отеле, потому что ее офис находился всего в паре домов от предложенного адреса. Но, оказавшись там, она была буквально загнана в угол и изнасилована.

В заявлении адвоката Вайнштейна Бенджамина Брафмана говорится, что несколько независимых журналистов и надежных сторонних наблюдателей видели полное видео, а не то, которое сейчас опубликовано в интернете. «Они сказали нам, что это видео, проигранное полностью без дополнительных комментариев, демонстрирует, что ничего не происходит насильственно, а вполне обыкновенный.. флирт со стороны обоих участников».

Брафман подчеркнул, что некоторые отрывки видео без контекста действительно как будто иллюстрируют попытку харассмента. «Факты имеют значение», — заключил адвокат.