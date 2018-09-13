«Ты довела его!»: Ариану Гранде винят в смерти экс-бойфренда

Прошло шесть дней со дня смерти американского рэпера Мака Миллера. 7 сентября его нашли мертвым в его калифорнийском доме — молодой человек скончался от передозировки наркотиками. В течении двух лет он был в отношениях с певицей Арианой Гранде. По словам друзей певицы, девушка «потеряла рассудок» после смерти экс-бойфренда.

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«Она была полностью подавлена, когда узнала о Маке. Она не может поверить в то, что его больше нет — он был для нее особенным человеком. Ей очень, очень грустно. Это ночной кошмар для нее», — заявил друг певицы изданию People.

Вскоре после случившегося в соцсетях Гранде начали обвинять в смерти Миллера. «Это твоя вина. Ты довела его до передозировки, ты знала о его проблемах с зависимостью, а потому могла спасти его. Как можно было так легко разорвать трехлетние отношения и тут же собраться замуж за другого?», — писали в твиттере. Остальные высказывания сводились примерно к тому же.

На следующий день после смерти репера его близкий друг Шейн Пауэрс призвал прекратить травлю Гранде.

«Ариана не убивала Мака. <...> Оставьте ее в покое. Он был бы в ярости от любого дерьмового комментария в ее адрес. Я в этом, черт возьми, уверен. Оставьте ее в покое», — написал Пауэрс в своем твиттере. Два дня назад он заявил, что певица «невероятно» помогала Маку бороться с зависимостью.

Уже пять дней певица ничего не публикует в инстаграме. Ее аккаунт является четвертым по популярности профилем на платформе — у певицы 128 млн подписчиков.

На последнем снимке, который опубликовала Гранде, ее экс-бойфренд Мак Миллер сидит на траве и смотрит вверх в объектив камеры. Певица никак не подписала снимок. Более того, после публикации фото она закрыла возможность оставлять комментарии под всеми постами в ее профиле.

Миллер и Гранде познакомились в 2012 году во время работы над синглом певицы «The Way». Встречаться они начали в 2016 году. Их отношения продлились два года — 10 мая 2018 года пара объявила о расставании.

«Это один из моих лучших друзей во всем мире и любимых людей на планете. Я бесконечно его уважаю и обожаю, а также благодарна за то, что он был в моей жизни, независимо от того, как менялись наши отношения», — написала Гранде в своих инстаграм-сториз после расставания.

Вскоре после этого стало известно о наркотической зависимости рэпера. Поклонники Миллера обрушились на девушку с критикой, обвиняя ее в том, что она «недоглядела» за бойфрендом. Гранде в ответ на один из критических постов назвала отношения с Миллером «токсичными».

«Я не няня или мать, и ни одна женщина не должна чувствовать, что она должна быть ею. Я заботилась о нем и пыталась поддержать его попытки воздержаться от приема наркотиков и много лет молилась за его душевное равновесие (и всегда буду, конечно). Но стыдить и обвинять женщину за то, что ее парень не смог избавиться от зависимости, — нельзя», — написала певица 23 мая в твиттере.

То, что Гранде сблизилась с комиком Питом Дэвидсоном, поклонники начали подозревать спустя несколько дней после ее расставания с предыдущим парнем. Молодых людей заметили на афтепати передачи «Saturday Night Live». После мероприятия певица всю ночь беззаботно болтала с матерью актера. 20 мая Ариана и Пит появились вместе на премии «Billboard Music Awards». За кулисами актер нежно обнимал девушку за плечи.

Спустя пять дней в комментариях под одним из постом Гранде появилось сообщение, в котором ее фанат призвал расстаться с Дэвидсоном, так как актер страдал от пограничного расстройства личности. «Только то, что кто-то страдает от ментального расстройства, не означает, что он не может состоять в счастливых отношениях», — ответил ему Пит.

16 июня Дэвидсон объявил о помолвке с певицей. Актер опубликовал фото, на котором они с Гранде держатся за руки — при этом на руке девушки заметно кольцо.

«Думаю, что у них сразу появилась какая-то сверхъестественная связь, и они стали невероятно близки за очень короткий период времени», — заявил Fox News источник, близкий к исполнительнице.

В конце августа в интервью программе «Good Morning America» Гранде назвала приблизительную дату свадьбы с Дэвидсоном.

«Это будет не очень скоро, примерно в следующем году. Мы уже планируем свадьбу. Мои друзья, я, моя мама, да все — мы обдумываем, делимся идеями», — заявила она. Певица отметила, что процесс подготовки к торжеству «очень радует ее душу и сердце».

Летом Мак Миллер, комментируя отношения его бывшей девушки с комиком, заявил, что у него только «положительные чувства» по отношении к ним.

«Я был влюблен. Мы были вместе два года. Мы пережили счастливые и плохие времена, стресс и другие вещи. И когда все это подошло к концу, мы просто двинулись дальше. Я счастлив за нее и за то, что ее жизнь двигается вперед. Уверен, что она всегда будет со мной», — заявил он.

Под «плохими временами» Миллер определенно имеет в виду события 22 мая 2017 года. В этот день на концерте Гранде в британском Манчестере произошел теракт. В результате взрыва погибли 22 человека, более 120 получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство». В свои 23 года певица крайне очень болезненно переживала произошедшее.

Спустя почти две недели после трагедии, 4 июня, Гранде организовала благотворительный концерт «One Love Manchester». На нем выступили Джастин Бибер, Кэти Перри, Майли Сайрус, Робби Уильямс и Фаррелл Уильямс. В результате певице удалось собрать £10 млн для жертв теракта

Впервые выйти на сцену после трагедии в Манчестере она смогла лишь в апреле 2018 года. В августе 2018 года певица выпустила альбом «Sweetener». Один из треков «Get Well Soon» Гранде посвятила всем пострадавшим в роковой вечер.

Представляя сингл, девушка рассказала, что первое время после теракта она не могла спать по ночам. Она отметила, что ее все время одолевали «демоны», а перед глазами стояли люди, пришедшие на ее концерт.

«Это очень сложно. Я до сих пор вместе со всеми переживаю эту жуткую трагедию. Я желаю, чтобы ничего подобного больше никогда не происходило», — заявила певица сквозь слезы.