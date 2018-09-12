Страшная болезнь: умерла «Мисс Вселенная»

Победительница одного из самых престижных конкурсов красоты «Мисс Вселенная-1995» скончалась от рака. Челси Мариан Перл Смит умерла 8 сентября — 23 августа ей исполнилось 45 лет. Последние два года своей жизни модель и певица вела борьбу с онкологическим заболеванием, которое обнаружилось у нее в 2016 году. Врачи диагностировали Челси Мариан рак печени.

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Ее смерть прокомментировала Шанна Моаклер, которая была помощницей модели в 1995 году на конкурсе «Мисс США»: «Я убита горем. Божественная красота. Ты была моим другом и светом. Я буду скучать и любить тебя больше, чем когда-либо. Воплощение королевы».

У Челси была достаточно сложная, но в то же время интересная жизнь. Она родилась в Калифорнии в семье секретарши и чернорабочего. Ее детство было тяжелым: девочка оказалась не нужна своим 19-летним родителям. Отец Челси бросил их с матерью сразу после ее рождения.

Фоторепортаж: «Мисс Вселенная» умерла от рака в 45 лет __is_photorep_included11963569: 1

Мать Челси была алкоголичкой, поэтому оставила малышку на попечение своих родителей. Девочку растили и воспитывали бабушка с дедушкой. Когда ей исполнилось семь, вместе с ними она переехала в Техас, где позже бабушка с дедушкой тоже развелись. В результате девочке пришлось жить в общежитии до окончания школы. Затем Челси поступила в колледж Сан-Хасинто, где отучилась два курса до своей победы в конкурсе красоты.

Несмотря на сложную жизнь, никто не мог не заметить, какой красивой росла Челси Смит. Вдохновившись многочисленными комплиментами, девушка начала работать фотомоделью, учиться актерскому мастерству и вокалу. В 1995 году она стала «Мисс Техас» и в этом же году с легкостью завоевала титулы «Мисс США» и «Мисс Вселенная».

Будучи первой красавицей мира, которую хотели взять в жены самые состоятельные мужчины, Челси вышла замуж за фитнес-тренера, с которым прожила пять лет.

Став известной моделью, Челси Смит сначала стала рекламировать купальники и заключила несколько контрактов с известными брендами. Проработав несколько лет моделью, она выпустила сингл «Dom Da Da». Ее дебют стал саундтреком к комедии «Милашка», главную роль в которой сыграла Камерон Диас.

В 2003 году она снялась в фильме «Playa's Ball» и короткометражке HBO «One Flight Stand». В 2011 году Смит была удостоена награды Influential Multiracial Public Figure как влиятельная знаменитость смешанного происхождения: ее отец темнокожий, а мать — белая. Также она не раз снова появлялась на конкурсах красоты, но уже в качестве жюри и принимала участие в благотворительных мероприятиях.

Челси Смит была третьей темнокожей девушкой, завоевавшей титул «Мисс США».

В 1990 году первой афроамериканкой, получившей корону красоты на этом конкурсе, стала «Мисс Мичиган» Кароль Гист. В том же году 20-летняя уроженка Детройта приняла участие в конкурсе «Мисс Вселенная», однако приза не получила. На момент участия в конкурсе Гист, выпускница Высшей технической школы Касса, изучала менеджмент и маркетинг в Нортвудском университете в Мичигане. После победы она стала моделью и телеведущей.

В 1993-м «Мисс США» снова стала темнокожая девушка — на этот раз это была Кеня Мур, тоже уроженка Детройта. У нее было несчастливое детство — мама родила ее в 16 лет и через три года отказалась от ребенка, передав на попечение бабушки. В дальнейшем, по воспоминаниям Кени, она делала вид, будто дочери не существует, даже находясь с ней в одной комнате. Однако Кеня никогда не сдавалась. В 14 лет она начала строить карьеру модели, закончила сначала Высшую техническую школу Касса, а затем Государственный университет Уэйна, где изучала психологию.

На конкурсе «Мисс Вселенная» в том же 1993-м она стала шестой. После этого ее карьера сложилась вполне успешно — она снималась для обложек глянцевых журналах, принимала участие в телепередачах, появлялась в видеоклипах, в том числе, в видео Тупака «Temptations», и фильмах. Занималась она и продюсированием — в 2008 году она основала собственную продюсерскую компанию Moore Vision Media. В 2015 году Кеня Мур приняла участие в шоу «Ученик», принадлежавшем Дональду Трампу.