«В кого ты меня превратила?»: 5 мужей Татьяны Дорониной

Олег Басилашвили

kinopoisk.ru Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)

С первым мужем — будущей звездой советского кино, а тогда еще студентом Школы-студии МХАТ — Доронина познакомилась там же, в студии. Басилашвили был на год младше ее. Молодые люди начали встречаться на втором курсе — а в 1955-м, еще не окончив учебу, поженились. Отмечали свадьбу скромно, зато дважды. Сначала в городе Боровое в Казахстане, где летом 1955-го снималась картина «Первый эшелон» (Доронина и Басилашвили сыграли там в эпизодах), а затем уже дома, в Москве — гостей дома у семьи Басилашвили тогда собралось много, но вот кольцами молодожены так и не обменялись.

Супруги прожили вместе восемь лет, до 1963-го. Брак их разрушила ревность Дорониной и неверность Басилашвили.

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Первый конфликт между супругами произошел в 1956 году. Незадолго до этого супруги, окончив школу, уехали в Волгоград — Басилашвили распределили в местный театр. Вскоре его пригласили на одну из ролей в фильме «Невеста», съемки которого проходили в Муроме. Молодой актер, разумеется, не смог отказаться, а вскоре жена приехала его навестить.

«Олег живет в неуютной и нечистой комнате, — написала она позже об этой поездке в книге «Дневник актрисы». — За столом, когда мы вошли, сидели актер и актриса, несколько возбужденные застольем и друг другом. Пикантность обстановки была очевидна, она наполняла, являлась атмосферой нечистой комнаты. «Непохожесть» Олега на самого себя была очевидной и стесняла его самого.

Клеймо с названием «все дозволено» Олег носил, еще стесняясь, не чувствуя изнутри, не понимая серьезности болезни, которой он был заражен.

Двусмысленные взгляды актера, цинизм его юмора усугублялись ласковостью ко мне актрисы. Ласковость трусливой суки, которая боится, что ее выгонят, а главное — имеют право выгнать». Доронина почувствовала, что у мужа завязался роман с партнершей по фильму. На следующий день она уехала.

Развелись они гораздо позже — в 1963 году. В то время Доронина была уже актрисой БДТ — в Ленинград ее пригласил режиссер Товстоногов. Татьяна Доронина была восходящей звездой, а вот Олега Басилашвили приняли в театр тогда только по настоянию супруги. Что на самом деле стало причиной расставания, неизвестно, но после этого актерская карьера Басилашвили резко пошла в гору. Возможно, ему неприятно было жить в тени своей яркой жены.

Анатолий Юфит

О гражданском браке Дорониной с театроведом и театральным критиком Анатолием Юфитом известно немного — разве что тот факт, что вместе они прожили с 1963 по 1966 год. Юфит был старше примадонны БДТ почти на десять лет, он заведовал кафедрой истории русского театра в Ленинградском театральном институте. Собственно, это все, что мы о нем знаем. А еще со слов третьего мужа актрисы — драматурга Эдварда Радзинского — известно, как расстались Юфит и Доронина. Однажды он не смог встретить ее на вокзале после гастролей. А вот молодой драматург Радзинский, автор пьесы «104 страницы про любовь», которую репетировала Доронина в театре — смог. Так и получилось, что актриса бросила ленинградский БДТ и уехала в Москву вместе с перспективным драматургом.

Эдвард Радзинский

Александр Невежин/РИА «Новости» Эдвард Радзинский, 1966 год

Брак с Радзинским пролился с 1966 по 1971, и для самого драматурга этот период оказался весьма плодотворным. Именно тогда он, вдохновленный Дорониной, написал пьесы «Приятная женщина с цветком и окнами на север», «Она в отсутствие любви и смерти», «Старая актриса на роль жены Достоевского». Расстались они без драм — бывшие супруги сохранили теплые отношения.

Борис Химичев

Со своим четвертым мужем, актером Борисом Химичевым, Татьяна Доронина в 1967 году познакомилась на пробах к фильму «Еще раз про любовь» по сценарию Радзинского. Правда, Химичев так и пробовался: будущая партнерша по картине встретила его так холодно, что он развернулся и ушел — его роль досталась Александру Лазареву.

Они снова встретились уже в московском Театре Маяковского — Доронина оказалась партнершей Химичева по спектаклю «Да здравствует королева, виват!». Партнершей и сценической возлюбленной. Однако отношения завязались лишь на гастролях театра в Новосибирске. Да и то — практически начались с ссоры. Только вот результатом примирения оказался штамп в паспорте.

«В первое же совместное утро Таня сказала: «Решай: либо мы официально женимся — тогда ты здесь остаешься, либо…» Я остался, хоть и был несколько шокирован. Ведь это не я, а МНЕ сделали предложение, МЕНЯ позвали в загс», — позже рассказывал артист Химичев изданию «7 дней».

В браке они прожили с 1973 по 1978 год, и все это время Бориса Химичева угнетало ощущение, что в этих отношениях он на вторых ролях. «Сейчас-то я понимаю, что Таня подарила мне самые лучшие годы своей жизни. А во времена нашего брака меня бесило положение «мужа Дорониной». И я бунтовал, пытаясь что-то понять для себя, орал: «В кого ты меня превратила? Почему ты вообще со мной живешь? Потому что хорош в постели и умею кашу варить?» — признавался он изданию «7 дней». В 1978-м они официально развелись, но отношения окончились только в 1982-м, когда Доронина собралась замуж в пятый раз.

Роберт Тохненко

Пятым мужем Народной артистки в 1982-м стал Роберт Тохненко, работавший в Главке нефтепромышленности и в ЦК комсомола. С высокопоставленным работником ЦК ВЛКСМона познакомилась не на сцене театра — а в садовом товариществе, председателем которого она была. Однако этот брак продлился недолго — в 1985 году супруги развелись.