Акулы и кладбище: чем запомнился модный Нью-Йорк

Proenza Schouler

Bebeto Matthews/AP

Дизайнеры марки Лазаро Эрнандэс и Джек Маккалоу вернулись к своим американским корням после двух сезонов в Париже. На Неделю моды в Нью-Йорке они прибыли с идеей сделать целую коллекцию из джинсовой ткани и хлопка, которая отразит в себе все принципы ready-to-wear, то есть одежды, готовой к повседневной носке.

Декоративных дополнений вроде перьев или вышивки, которые дизайнеры добавляли в свои французские коллекции, не было. Вместо этого они экспериментировали с разными способами создания эффекта выстиранной вещи, некоторые предметы одежды даже подверглись кислотной обработке.

Отдельной частью показа стала одежда из коллаборации марки со скульптором из Берлина Изой Генцкен. Художница создала инсталляцию с вещами марки на манекенах, Генцкен также использовала переработанные детали, некоторые из них Proenza показали на подиуме.

Принять участие в показе позвали многих друзей бренда, художников и супермоделей вроде Эмбер Валлетты и Карен Элсон, поэтому разнообразия добились за счет моделей разных поколений и национальностей.

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Proenza Schouler даже вернули на подиум главную топ-модель нулевых Джемму Ворд, которая в середине августа 2018 рассказала Vogue, что готова вернуться на работу после долгого отсутствия в объективах фотокамер.

Яркие детали вроде грамотно выделанной кожаной жилетки за несколько лет существования марки стали ее визитной карточкой, а теперь, когда производитель сделал ставку на кэжуал, аксессуары из коллекции можно безболезненно внедрить в свой базовый гардероб.

Oscar de la Renta

Richard Drew/AP

Лора Ким и Фернандо Гарсия сделали коллекцию лучшего поставщика платьев для ковровых дорожек с намеком на своеобразную «Сказку странствий». Сами креативные директора описали новую коллекцию бренда как «цыганскую» — у кочевников позаимствовали цветастые узоры и воздушный покрой блузок и юбок.

Преображение затронуло и чистые линии вечерних нарядов, от которых было решено избавиться в пользу сложной, как будто восточной драпировки тканей. Некоторые из них украсили тяжелые кисти, которые вполне могли раньше покоиться на тяжелых бархатных шторах.

Чтобы усилить в образах намеки на образ жизни народов «без определенного места жительства», в руки моделей вложили сумки в виде миниатюрных саквояжей и винтажных птичьих клеток. Но не беспокойтесь — ни одной птицы на показе не пострадало, в «клетки» поместили мягкие игрушки.

Oscar de la Renta уже не тот — давние поклонники модного дома не узнают во множестве складок те солидные и лаконичные модели, которые давным-давно окрестили «нестареющей классикой».

Но важная деталь от духа прошлого в каждом образе все же осталась, потому что каждый из предложенных нарядов действительно можно носить на улицах.

Calvin Klein

Diane Bondareff/AP

В этом сезоне дизайнер Раф Симмонс вдохновился классикой в виде фильмов ужасов «Челюсти». Интересно, что после выхода ужастика в 1975 году акулы главные злодеи картины Спилберга оказались в большой опасности. Ученым до сих пор сложно объяснить особо впечатлительным зрителям, что акулы убивают людей очень редко и в крайних случаях, так что создателей фильма с механической акулой океанологи презирают до сих пор.

Фильм сформировал боязнь обитателей морских глубин у целых поколений зрителей, но до Симмонса никто из дизайнеров не оказывал «Челюстям» чести стать вдохновением для коллекции.

Так что в вечер вторника 11 сентября Раф вписал название ужастика в модную историю — правда, ничего сверхъестественного там не произошло. Дизайнер давно завоевал славу поклонника жанра хоррора, когда представлял коллекции с лейтмотивами «Сияния» и «Кэрри».

В этот раз кровавая морская тематика была выражена в фоне, напоминавшем беспокойные воды океана, и алом подиуме. На предметах гардероба красовались баннеры фильма, а парикмахеры намочили моделям кончики волос для создания эффекта, как будто девушки только что вышли из воды.

Киноиндустрия подвигла креативного директора Calvin Klein на другую часть коллекции, в которой были представлены более спокойные и понятные потребителям большие «профессорские» пиджаки и разноцветные платья в стилистике 60-х годов.

Шляпа выпускника на Кайе Гербер окончательно развеяла все сомнения о заимствованиях из фильма «Выпускник» с молодым Дастином Хоффманом, так что сразу захотелось спросить: «Миссис Робинсон, вы пытаетесь меня соблазнить, не так ли?»

Rodarte

Charles Sykes/Invision/AP

Еще один дизайнерский дуэт, на этот раз сестер из цветущей Калифорнии, предложил гостям коллекцию с настоящим духом весны. В прически моделей вплели живые розы, которые перекликались с нарядами, которые будто создали для вечеринки в саду. Но сад был необычным. Для показа выбрали необычную локацию на мемориальном кладбище в Нью-Йорке, а в день мероприятия светлый сад из-за плохой погоды превратился в размытое ливнем болото.

Зато в коллекции подобными проблемами повседневности уже не пахло — Rodarte сделали девичью коллекцию для представительниц высшего общества, она была вдохновлена розами в саду дизайнеров.

Дизайнеры Лора и Кейт Мулейви наплевали на все тренды, связанные с феминизмом, как и многие дизайнеры на прошедшей неделе, и посмотрели в абсолютно противоположную сторону.

Возможно, модные дизайнеры перестанут ориентироваться на потребности потребителей и примутся по старинке диктовать тренды, а может, никто и не захочет носить платья в свадебной стилистике на постоянной основе. Результат, как обычно, покажут процент продаж и время.