Нашла брата: скандальный роман Кендалл Дженнер

Неделя моды началась всего пару дней назад, а на одной из вечеринок в Нью-Йорке уже произошло нечто примечательное. По сообщениям источников, модели Кендалл Дженнер и Анвар Хадид целовались за столиком в модном итальянском ресторане Cipriani в районе Сохо. Молодые люди находились в компании старших сестер Анвара --Джиджи и Беллы Хадид.

Источник Page Six в этот момент находился в ресторане, в отличие от журналистов, но никакого подтверждения своим словам он предоставить не смог. «Кендалл весь вечер сидела с Анваром и довольно долго целовалась с ним. Им было неважно, что кто-то смотрит на них», — добавил инсайдер. Даже если 22-летняя Дженнер и 19-летний Хадид являются парой, они явно не спешат афишировать свои отношения, а поводов для сплетен за последнее время было уже достаточно.

Портал TMZ сообщил, что весь вечер в Cipriani они «целовались, обнимались и пили» в течение двух часов, но после демонстрации знаков повышенного внимания Кендалл и Анвар уехали по отдельности.

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Один из друзей, с которым Кендалл отдыхала в Малибу всего неделю назад, сказал, что она симпатизирует младшему Хадиду, но они видятся друг с другом только в больших компаниях общих знакомых. Да и сама Кендалл постоянно говорит, что относится к Анвару только как к другу, а их действия ничего не значат.

Сестры молодого человека и лучшие подруги и коллеги Кендалл, очевидно, не против того, что происходит между ними, хотя это несомненно странно.

«Анвар точно пользуется популярностью у женщин, поэтому шансов сблизиться именно с Кендалл было немного, но это было ожидаемо», — прокомментировали источники, близкие к паре.

В последний раз сообщение о романтических отношениях, которые могут связывать супермодель и начинающую модель, появилось в СМИ в июне. Тогда они целовались на вечеринке после церемонии вручения наград CFDA (Совета модельеров Америки), и тоже в Нью-Йорке — может быть, это просто их маленькая дружеская традиция? После того как в интернете появились фотографии целующихся Кендалл и Анвара, стало известно, что супермодель встречается со звездой NBA Беном Симмонсом. Отношения Дженнер с известным баскетболистом развалились всего пару недель назад по обоюдному согласию.

22-летняя Кендалл Дженнер на данный момент является обладательницей титула самой высокооплачиваемой модели в мире — при этом не самой любимой. В интервью для сентябрьского выпуска американского глянцевого журнала Love Magazine Дженнер сказала, что никогда не работала на 30-ти показах в неделю, в отличие от других, менее оплачиваемых моделей.

Пренебрежительный тон звезды реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян» по отношению к своим коллегам спровоцировал модельное сообщество на решительный ответ. Несколько известных моделей, которые пока не добились приставки «супер», заполонили социальные сети сообщениями о том, что они гордятся каждой девушкой, которая работает на модных показах и зарабатывает этим себе на жизнь.

В это же время на Дженнер посыпались обвинения в том, что ее успешная модельная карьера сложилась благодаря обширным связям ее матери и старшей сестры Ким Кардашьян-Уэст.

После скандала модель высказалась на эту тему в твиттере, где написала, что журналисты из Love выдернули ее слова «из контекста», и она исключительно уважает и восхищается всеми девушками, с которыми ей приходится работать, но в эти теплые слова поверили не все.

Из-за этого на первой Неделе моды в сезоне супермодели, скорее всего, сложнее находиться в «коллективе», а бурные проявления чувств в полном ресторане, заполненном сплетниками, смотрятся скорее как попытка привлечь внимание к новому аспекту своей жизни, чем искреннее желание устроить личную жизнь. Хотя скандалы такого рода интереснее и ближе публике. Но эту информацию никак нельзя подтвердить, ведь с таким графиком работы, как у Кендалл, общественность может следить ее жизнью только через призму социальных сетей, а к фотографиям Дженнер точно не придерешься.