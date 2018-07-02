Впервые замужем: тайное счастье Ванессы Паради

Французская актриса и певица Ванесса Паради вышла замуж. Ее избранником стал писатель и режиссер Самюэль Беншетри. В субботу, когда взгляды всех французов были прикованы к телеэкранам — в стране болели за национальную сборную, игравшую с Аргентиной, — Ванесса Паради и Самюэль Беншетри практически тайно, в присутствии небольшого количества гостей, сочетались браком в мэрии деревни Сен-Симеон, насчитывающей около 900 жителей, департамента Сен-э-Марн.

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Среди нескольких десятков гостей, поздравивших молодоженов сразу после заключения брака, были рок-музыкант Матье Шедид, певец Рафаэль и дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа, 19-летняя Лили-Роуз Депп.

Свадьба Ванессы Паради и Самюэля Беншетри стала для французских СМИ полной неожиданностью.

Несмотря на то что о романе 45-летней певицы и ее ровесника-режиссера известно уже около года, того, что бракосочетание состоится в минувшую субботу, 30 июня, никто не ожидал.

Global Look Press via ZUMA Press/F.Andrieu/Agence Peps Ванесса Паради и Самюэль Беншетри

В интервью, которое Ванесса Паради дала «Journal de France» примерно за неделю до свадьбы, звезда французской эстрады в ответ на вопрос о бракосочетании говорила: «Не рассчитывайте на меня в обсуждении этой темы, потому что я ни с кем этого не делаю. Что же касается этой информации, я ее не подтверждаю, это останется моим личным делом, и я бы не хотела, чтобы в мою личную жизнь кто-то вмешивался».

О грядущей свадьбе между тем заговорили в январе 2018 года. Именно тогда издание VSD сообщило, что ему известны все детали. По информации ресурса, свадьба должна была состояться 19 июля на острое Ре в Атлантическом океане у западного побережья Франции. «Вечеринка будет устроена на роскошной вилле маленького островка в Атлантическом океане, в любимом месте представителей высших слоев парижского общества, от актеров и певцов до политических деятелей и предпринимателей», — делилось информацией издание.

Однако никто не предполагал, что Ванесса Паради и Самюэль Беншетри обхитрят всех и поженятся, пока Франция будет следить за матчем Франция – Аргентина в рамках ЧМ-2018.

Для Самюэля Беншетри это не первый брак. Ранее он уже был женат на актрисе Мари Трентьинян, дочери актера Жан-Луи Трентиньяна. Мари Трентитьян трагически погибла в 2003 году от рук своего возлюбленного, солиста рок-группы Noir Desir Бертрана Канта — он случайно убил ее во время ссоры. В тот момент Самюэль Беншетри официально оставался ее мужем — поженившись, в 1997-м, они так и не развелись. «Мы поженились ради веселья, мы не собирались разводиться, чтобы стало грустно», — объяснял в 2003-м году Самюэль Беншетри в одном из интервью. От первого брака у него остался сын Жюльен.

Для Ванессы Паради, 14 лет прожившей с голливудским актером Джонни Деппом и родившей от него двоих детей (Лили-Роуз сейчас 19 лет, Джеку 16), это первый брак. Свои отношения со звездой «Пиратов Карибского моря» она так и не зарегистрировала. Ванесса Паради и Джонни Депп были вместе с 1998 по 2012 год — вскоре после того, как они расстались, актер женился на звезде Голливуда Эмбер Херд.

Для фанатов Ванессы Паради и Джонни Деппа расставание звездной пары стало большим разочарованием.

Chris Pizzello/AP С 1998 года Ванесса Паради была с актером Джонни Деппом. У пары двое детей — дочь Лили-Роуз Мелоди (1999 г.р.) и сын Джек Кристофер (2002 г.р.). В июне 2012 года пара рассталась

Однако Джонни Депп настаивал, что мать его детей по-прежнему останется важным человеком в его жизни. «Какими бы ни были причины расставание, это ничего не меняет в отношении к личности, которая остается матерью ваших детей. Вы всегда присутствуете в жизни друг друга. Вы всегда сделаете все, чтобы это прошло наилучшим образом», — заявлял Джонни Депп.

После расставания с Джонни Деппом Ванесса Паради два года встречалась с певцом Бенджаменом Бьоле, однако потом их пути разошлись. Ее новым избранником стал Самюэль Беншетри — о том, что они встречаются, стало известно в августе 2017-го, когда они впервые появились вместе на публике на фестивале в Локарно. Это случилось на премьере фильма «Пес», режиссером которого стал Самюэль Беншетри, — на съемках этой картины пара и познакомилась.

Свадьба Ванессы Паради и Самюэля Беншетри состоялась на фоне разговоров о болезни сына актрисы Джека. На прошлой неделе она вынуждена была пренебречь посещением премьеры картины «Нож в сердце» из-за «тяжелого состояния здоровья» своего младшего ребенка. Позже выяснилось, что у Джека был гастроэнтерит, но сейчас он уже поправляется.