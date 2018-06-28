Принц в кипе: зачем Уильям приехал на Ближний Восток

26 июня герцог Кембриджский приехал в Израиль — 36-летний Уильям стал первым членом королевской семьи, приехавшим с визитом в молодую страну.

Реклама

После разговора с президентом страны Реувеном Ривлином, в котором Уильям пообещал передать «сообщение мира», 27 июня он посетил территорию непризнанного государства Палестины. В программу дня вошла встреча с президентом Махмудом Аббасом в Рамаллахе, оккупированном городе на 10 км севернее Иерусалима. Встречу Уильям начал с небольшой речи: «Я очень рад, что две наши страны так близко сотрудничают друг с другом, они добивались успеха в образовательной и медицинской помощи в прошлом. Так что, надеюсь, что это продлится долго». Принц также добавил, что он настроен так же, как и президент, на продолжительный мир между палестинцами и израильтянами в регионе.

Израиль был создан 70 лет назад, но большая часть мирового сообщества начала официально его признавать только с 1967 года. За все эти годы улучшению британско-израильских отношений не способствовало то, что ни один из представителей царствующей династии не удосужился официально посетить страну на Ближнем Востоке.

Старший сын принцессы Дианы начал свою поездку по странам Ближнего Востока с Иордании — в воскресенье, 24 июня. На западном берегу реки Иордан располагается лагерь для беженцев «Джалазон», которых находится под контролем организации ООН. Там принц Уильям поговорил с группой матерей, дети которых проходили вакцинацию, и с работниками оздоровительной программы.

В Рамаллахе на палестинской территории он посетил культурное мероприятие, в котором участвовали палестинские танцовщики и юные футболисты — с ними он даже разок пнул мяч.

Еще раз его заставили бить по мячу 26 июня уже в Яффо, рядом с Тель-Авивом.

28 июня принц посетил старый город Иерусалима, в котором для него провели экскурсии по главным историческим и религиозным памятникам. В сопровождении раввина Стены плача Шмуэля Рабиновича Уильям по традиции положил в одну из трещин стены разрушенного около 2000 лет назад Второго храма кусочек бумаги с записанной молитвой.

Также принц посетил, разумеется, и Храм Гроба Господня. Он знаменит не только тем, что, как считается, именно там находится могила Иисуса Христа, но и тем, что в нем уживаются представители шести мировых конфессий. Из-за последнего факта при осмотре храма принца, помимо греческого православного патриарха иерусалимского Теофилоса III, сопровождали патриарх армянской церкви и настоятель францисканской церкви.

Уильям познакомился и с одним из самых известных людей в старом Иерусалиме — мусульманином, хранителем ключей от главной христианской святыни в мире, который открывает и закрывает здание каждое утро, Адибом Джавадом Жуде аль-Хусейни. Одна из легенд храма содержит свидетельство о том, что семья Жуде аль-Хусейни хранит ключи с 1187 года и, в своем роде, защищает это место от недоброжелателей.

Принц выбрал самый распространенный маршрут среди паломников и обычных туристов, поэтому он не мог обойти стороной Камень помазания, также его называют Доской господней. Герцог встал на колени, чтобы приложить руку к камню, который, по преданию, мироточит.

Кстати говоря, этот обряд не является королевской привилегией, поэтому, если обойти толпы туристов, то можно самостоятельно потрогать продолговатый камень с большими трещинами и красноватыми разводами.

Также ему продемонстрировали часть «истинного креста», на котором, как предполагается, распяли Иисуса, и часовню Иосифа Аримафейского.

Не смогли обойти стороной и Храмовую гору и, разумеется, мечеть Купол скалы. Приверженцы ислама считают, что на этом месте пророк Мухаммед вознесся на небо, а иудею Аврааму там Бог приказал пожертвовать своим сыном, чтобы испытать его веру. Из уважения к религиозной традиции, по которой в мусульманских святынях запрещено носить любую обувь, Уильям снял ботинки на время осмотра мечети.

Также сегодня герцог возложил цветы на могилу своей прабабушки принцессы Алисы, после чего молился в компании русского православного священника в церкви Марии Магдалены в Иерусалиме. Во время Второй мировой войны принцесса Алиса укрывала в своем доме семью евреев, а на допросах отказывалась отвечать на вопросы фашистов, ссылаясь на глухоту. Она сама приняла решение быть похороненной именно там, но никто из ее потомков не посещал место захоронения до этого дня. Там же принц Уильям поставил свечку в честь памяти жертв Холокоста, о котором ему уже подробно рассказали в иерусалимском музее памяти жертв геноцида евреев, Яд ва-Шеме.

В программу посещения Израиля вошло не только поклонение святыням трех авраамических религий и посещение мемориала памяти жертв Холокоста.

Поскольку в Тель-Авиве не молятся, а развлекаются, принца Уильяма в этом веселом городе сопровождала победительница Евровидения-2018 израильтянка Нетта Барзилай.

В среду, 25 июня, вместе с герцогом Кембриджским она прогулялась по бульвару Ротшильда, на котором находится, в числе прочего, здание, где 70 лет назад была подписана Декларация независимости Израиля. Там же, на бульваре, есть исторический киоск, где продаются прохладительные напитки. Прогулка закончилась распитием газированной воды с сиропом.