Игра без ворота: каким был футбол без футболок

В конце XIX века классическая футбольная форма имела одно основное правило: ее составляли четыре элемента — шапка, рубашка, штаны и высокие носки, в которые заправлялись штанины. Эти правила были установлены в 1863 году в Лондоне — их разработали участники лондонских футбольных клубов.

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Правда, они не договорились о цветах формы. В то время профессиональный футбол только начинал развиваться, поэтому команды одевались так, как душе угодно. Полосатые носки, красные блузки в белый горох, желто-розовые брюки, зеленые береты и шапки, выглядевшие, как ночные колпаки. Однако им все равно приходилось несладко: в XIX веке не существовало альтернативы громоздким кожаным ботинком, которые были не только неудобными из-за своей жесткости, но и по-настоящему травмоопасными.

Как таковой униформы почти не существовало. Только в 1870-м появилось еще одно негласное правило: игроки каждой команды должны были быть одеты в форму одинакового цвета, отдавая при этом предпочтение темным оттенкам, например, синим, черным или коричневым.

С наступлением XX века разнофасонные предметы одежды были заменены свитерами и длинными шортами.

Резинки тогда еще не изобрели, поэтому приходилось использовать обычный ремень, чтобы не потерять шорты во время игры.

Так, в 1921 году в финале Кубка Шотландии у одного из игроков порвались шорты во время матча. И поскольку остановка времени еще не была предусмотрена правилами, во время замены шорт его команде забили решающий гол. После этого встал вопрос поиска более надежных и эластичных тканей.

AP Матч между сборными Аргентины и Уругвая во время первого чемпионата мира по футболу, 1930 год

С годами футбольные шорты становились все короче, однако это сочли неприличным, и уже в 1904 году Английской Федерацией футбола был введен запрет на длину, не прикрывающую колени — сказывались пуританские взгляды в британском обществе. Примечательно, что наказание для нарушителей такого правила так и не было придумано.

В середине XX века футбольная униформа начала активно совершенствоваться: было необходимо еще больше ее обезопасить, облегчить и сделать более эластичной. Вместо рубашек пробовали шить боди, чтобы ткань не выправлялась из шорт и не мешалась во время игры, но такая практика не прижилась. Африканцы также пытались в начале XXI века внедрить комбинезоны в качестве альтернативной формы, но и у них ничего не вышло.

Рубашки получили еще одну крайне важную функцию в 1939 году — впервые на них появились номера.

В 1960 году один из шотландских футбольных клубов стал первым и единственным в истории, у игроков которого были пронумерованы не рубашки, а шорты.

Также в 60-е начали разрабатывать логотипы команд и нашивать их на формы. На смену рубашкам пришли прекрасно знакомые всем футболки. Такое название и укоренилось в русском языке, потому что в Советский Союз футболки пришли именно через спорт. В униформу вернулись яркие цвета: команды играли в красных, зеленых и других ярких футболках, а также появились светоотражающие неоновые номера и полосы.

С появлением синтетических тканей произошел настоящий прорыв в разработке футбольной формы. Она стала во много раз прочнее и легче. Современные материалы регулируют теплообмен, а для игры в дождливую погоду также есть специальная форма, сделанная из водоотталкивающих материалов.

На футболках стали размещать разную рекламу: от спортивных брендов до кинофильмов в прокате. Некоторые футболисты позволяли себе писать шутки и лозунги на своей форме. Так, Егор Титов, экс-игрок «Спартака», выходил на поле в майке с надписью: «Кто мы? Мясо».

Однако сейчас форма команды всегда выполняется в строго одинаковом дизайне. Фасон футболок и шорт совершенно обычный только на первый взгляд: на самом деле велись тщательные разработки особой формы рукавов и штанин, которые обеспечивают максимальный комфорт при выполнении характерных для игроков в футбол движений. При этом сам комплект максимально легкий — его вес составляет всего лишь 150-200 грамм. Современные бутсы по отдельности весят примерно так же, их изготавливают индивидуально для каждого футболиста с учетом ширины стопы, формы щиколотки и многих других параметров.