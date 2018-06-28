«Мы тоже хотим красивое белье»: проклятье большой груди

На протяжении десятилетий дамы с большим бюстом встают перед непростым выбором: потратить деньги на белье индивидуального пошива или покупать некрасивые модели лифчиков из прошлых эпох. Так получается, что

женщины с размером груди до четвертого выбирают из того, что им больше нравится, а те, кто преодолел условный рубеж — из того, что им меньше не нравится.

Это суровая правда, которая переносит магазины белья в мир магазинов одежды, где женщинам с пышными формами для подбора наряда сначала нужно смотреть на наличие своего размера, а потом уже на фасон, декор и прочее.

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Магазинам масс-маркет брендов невыгодно шить белье для обладательниц большой груди, потому что статистически бюст больше четвертого размера встречается крайне редко, а значит, нет смысла отшивать подходящие лифчики и купальники большими партиями. По данным менеджеров по продукту, которые отвечают за создание нового ассортимента в магазинах, больше всего женщин носят второй размер, поэтому белье с буквой B шьют чаще остальных. Все магазины белья по доступным ценам придерживаются технологии fast fashion, ее использование предполагает пошив коллекции с учетом последних модных тенденций. После завершения сезона магазин устраивает распродажу, а оставшиеся модели с большим убытком для себя распродает в дисконты.

Из моды не выходит только вечная классика в черном, белом и бежевых цветах, но даже если женщине с большим бюстом удается найти себе простой черный лифчик, то где же ей искать красивое и надежное белье?

У москвички Екатерины размер бюстгальтера всю жизнь составляет 70G, а это значит, что при бюсте седьмого размера она остается миниатюрной. Для того, чтобы подобрать себе нижнее белье, ей нужно примерить приблизительно 10-15 моделей, прежде чем найти ту, которая даст возможность дышать и при этом вести достаточно активный образ жизни без опасений, что грудь выпадет из чашки. Конечно, по статистике, женщин, наделенных этим физическим «преимуществом», куда меньше, но она отмечает:

«Нас мало, но мы тоже хотим красивое кружевное белье, а не орудия для пыток».

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Она рассказывает, что у большинства брендов большие проблемы с лекалами — они не совпадают с реальной формой груди. «Создается впечатление, что они рассчитывают на силиконовую грудь, которая не нуждается в поддержке. Или на пулевые ранения, потому что своей конструкцией напоминают бронежилет, во втором случае полной грудью даже сложно вздохнуть», — признается Екатерина.

Производителю действительно удобнее, чтобы грудь держалась сама по себе, чтобы можно было сосредоточиться на внешнем виде. А выполнить сразу две функции может далеко не каждый бюстгальтер.

Специалисты по индивидуальному пошиву белья объясняют, почему сделать в равной степени элегантное белье для груди первого и пятого размеров проблематично. Виной всему необходимость сильной поддержки бюста — именно она вынуждает производителей делать широкие лямки и увеличивать количество застежек, с которыми бывает трудно справиться в одиночку.

Также это означает, что потребуется более плотная регулирующая сетка, которая добавит дополнительный объем, и пуш-ап не пригодится, разумеется. Наслоения кружев не сделают грудь миниатюрнее, а, возможно, даже добавят ей размер, поэтому, когда больше уже не хочется, приходится отказываться от излишней фурнитуры.

В последние годы в сегменте нижнего белья изобрели бралетт — бюстгальтер без вставок или косточек, основа которого состоит из кружев. Он сочетает в себе комфорт и красоту, но в список добродетелей классического бралетта не входит поддержка. Именно поэтому мастера разработали новую модель с поддерживающими чашками, по задумке авторов этого должно быть достаточно.

Елена Иванова преподает на курсах по пошиву и конструированию нижнего белья. Она рассказывает, что в этой модели технология предполагает невидимую фиксацию кружев более плотной тканью и вездесущими косточками. Также в ее студии говорят, что у них лекал больше четвертого размера нет: «Объемы обыграть сложнее. Для большой груди мы не можем взять красивую узкую резинку, потому что она не будет ее держать».

История с купальниками не менее драматична. Раньше верх и низ бикини продавались вместе, что усложняло поиск идеального комплекта для миниатюрной девушки с большой грудью — низ всегда оказывался слишком большим. Несмотря на то что эту проблему решили раздельной продажей этих частей, претензии все равно остаются. Екатерина рассказывает, что зачастую купальники неплотно прилегают, а сексуальные модели из двух треугольников и узких завязок на шее можно выкинуть сразу после того, как сделаны фотографии. «Когда делается купальник для большой груди без косточек,

шансы на то, что ты выйдешь из воды с завязками на шее, а с грудью — в руках, существенно увеличиваются»,

— заключает девушка.

В мастерских объясняют, что купальники с плотной посадкой могут впиваться в кожу настолько сильно, что грозят оставить отпускные шрамы. Поэтому их приходится делать свободнее, чтобы было комфортнее плавать.

И все же обладательницам большой груди можно купить и слитный купальник, который будет поддерживать грудь и при этом не освобождать ее при выходе из моря. Нужный эффект достигается с помощью вставленных косточек и чашек в его верхнюю половину — эта незаменимая деталь может спасти не один пляжный отдых.