«Я не хуже Трампа»: отец Меган Маркл критикует Елизавету II

Отец герцогини Сассекской пожаловался порталу TMZ на то, что встреча с Трампом явно имеет для королевы большее значение, чем с ним. Но он все равно хочет приехать в Лондон, чтобы впервые увидеться с дочерью после свадьбы и, наконец познакомиться с принцем Гарри вживую.

Реклама

Томас Маркл считает, что королевская семья отправила его в «штрафную зону» после скандального интервью на телешоу «Доброе утро, Британия» 18 июня.

В нашумевшем интервью отец Меган рассказал о том, что его дочь не могла открыть своему отцу личность своего нового бойфренда, поэтому информацию она давала по крупицам.

В первый раз звезда «Форс-мажоров» сказала, что у нее появился молодой человек, потом она сказала, что он родом из Великобритании, а уже в третьем разговоре раскрыла все карты, но попросила отца быть осторожным. По его словам, она предложила не называть имя Гарри в обсуждениях и ограничиться первой буквой, чтобы не поднимать шумиху в прессе.

Как рассказал Томас Маркл TMZ, представители Кенсингтонского дворца не связывались с ним с тех пор, как он дал это интервью, и очевидно, что он раздражен этим фактом. «Если королева готова встретиться с нашим высокомерным и невосприимчивым президентом, то у нее нет никаких причин не встретиться со мной, я точно не так плох», — заявил Маркл. Дело в том, что на июль намечен визит Дональда Трампа в Великобританию — и, возможно, он посетит Елизавету II в Виндзорском замке, с Томасом Марклом же никто пока что встречаться не планирует.

Отец Меган Маркл ни разу в жизни не встречался не только с родными принца Гарри, но и с ним самим — они только разговаривали по телефону задолго до свадьбы. Знакомство прошло гладко: принц показался отцу своей возлюбленной «джентельменом» и «умным парнем». Основные темы бесед с будущим зятем сводились к политике, Дональду Трампу и Brexit.

В процессе беседы с женихом своей дочери Маркл выражал неприязнь к американскому президенту, но Гарри посоветовал «дать Дональду Трампу шанс». На вопрос, является ли принц сторонником Трампа, Томас Маркл ответил: «Надеюсь нет, но тогда, может, он и был им». Напомним, что членам королевской семьи Великобритании по закону нельзя выражать свои политические взгляды, поэтому даже слухи о предположительных симпатиях принца Гарри в сфере политики могут быть восприняты неоднозначно.

Принц не изменил традиции просить руки будущей жены у ее отца, но это также произошло посредством телефонной связи. Благословение было получено с условием:

«Поклянись, что никогда не поднимешь руку на мою дочь, и тогда, конечно, я даю тебе свое разрешение».

Разумеется, королевская семья не была в восторге от чрезмерной откровенности американца, особенно после выяснения обстоятельств его непростых отношений с прессой. Речь идет о решении отца Меган нанять папарацци, чтобы те сделали трогательные снимки, на которых он будто бы готовится к поездке на свадьбу дочери.

Тогда многие говорили, что за счет своей дочери непутевый отец, который 6 лет жил в Мексике, решил снискать себе дешевую славу, но в интервью он представил другую картину событий. Оказывается, причиной беспрецедентного поступка родителя стал негативный образ, который родился в СМИ после выхода фотографий, на которых Томас покупает пиво, выбрасывает мусор или приобретает унитаз. На приукрашенной версии своих будней будущий отец принцессы ответственно готовился к важному событию в мастерской по пошиву костюмов.

Для камеры он читал книги об истории Англии и показательно просматривал прессу, в которой упоминают его маленькую девочку. И хотя дочь и зять простили его за этот поступок, неприятный осадок остался.

После многочисленных спекуляций вокруг своего приезда на главное торжество года Томас так и не смог появиться в Лондоне из-за проблем с сердцем, которые спровоцировали инфаркт. Его ухудшившееся состояние здоровья потребовало срочной операции, после этого ни о каких трансатлантических перелетах не было и речи, хотя ему уже сшили костюм и организовали максимально безопасные условия для перемещения.

Когда в самый последний момент стало известно, что на королевской свадьбе 19 мая 2018 года Томас Маркл не появится, его обязанности принял отец Гарри принц Чарльз — он довел Меган до хоров, а к алтарю невеста приняла решение идти самостоятельно.

Из интервью также стала известна настоящая реакция Меган на известия о том, что выйти замуж в присутствии отца ей не удастся. Томас Маркл сокрушался: «Они оба были расстроены, Меган совершенно точно плакала, я уверен. Оба сказали мне беречь себя: «Мы беспокоимся за тебя и главное, чтобы тебе стало лучше»».