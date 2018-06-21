«Устал быть хорошим»: Питт отберет детей у Джоли

Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли, совсем недавно считавшихся самой роскошной парой Голливуда, становится все менее красивым. Суперзвезды и бывшие секс-символы американской киноиндустрии продолжают делить детей: 16-летнего Мэддокса, 14-летнего Пакса, 13-летнюю Захару, 11-летнюю Шайло и 9-летних Вивьен и Нокса.

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Как стало известно американскому изданию US Weekly, Брэд Питт чрезвычайно недоволен поведением почти уже бывшей супруги. Как рассказал таблоиду источник, актер «очень зол» на то, что она пытается «контролировать его, используя детей». Сам Брэд Питт при этом «сделает все, чтобы видеться с детьми и чтобы они были в его жизни».

Чуть более недели назад, 12 июня, СМИ сообщили, что Анджелина Джоли получила судебное постановление, предписывающее ей предоставить возможность бывшему мужу общаться с детьми. В документе говорилось, что для детей пары Джоли-Питт «жизненно важно иметь здоровые и крепкие отношения с отцом и матерью» и что отсутствие таких отношений будет для них вредным. Этим заявлением суд не ограничился: он пригрозил, что

если Анджелина Джоли не позаботится о том, чтобы Питт общался с детьми полноценно, то ее лишат полной опеки над ними.

Похоже, что судебное предписание было выписано Анджелине Джоли под давлением самого Брэда Питта. Как пояснил источник US Weekly, «Брэд использовал все средства ради этого. Он мог бы пойти в суд, чтобы попросить судью вмешаться, гораздо раньше». Как добавил знакомый актера, «Брэду надоело быть хорошим мальчиком», а вдобавок отметил, что суд мог бы принять сторону Анджелины Джоли, но Брэд Питт доказал, что рядом с ним детям ничего не грозит.

Актер уже сейчас встречается со своими детьми — Брэд и его команда провели вместе, например, День отца, отмечавшийся во всем мире в воскресенье, 17 июня, в Лондоне (сейчас актриса снимается в Великобритании в картине «Малефисента-2», поэтому временно живет с детьми в британской столице).

Между тем, когда судебное постановление, которое получила Анджелина Джоли, просочилось СМИ, звезда «Лары Крофт» выпустила собственное заявление.

Издание US Weekly, распространившее предписание суда, получило 13 июня сообщение ее официального представителя, в котором говорится, что публикация вводит в заблуждение публику и не служит интересам Мэддокса, Пакса, Захары, Шайло, Вивьен и Нокса. «Начнем с того, что Анджелина сосредоточена только на их здоровье и потребностях, вот почему было так важно, чтобы это постановление суда содержалось в тайне». Тем не менее, US Weekly обещают, что будут и в дальнейшем рассказывать читателям о деталях бракоразводного процесса пары, которую когда-то называли не иначе как Бранджелина.

В сентябре 2016 года — после того, как СМИ потрясло сообщение о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли, — поползли слухи о том, что

возможной причиной распада пары стали напряженные отношения Питта с детьми.

Тогда TMZ рассказали о том, что актер ударил 15-летнего Мэддокса перед полетом из Франции в США, когда тот пытался словами защитить от нападок мать.

Расследованием этого инцидента занялся окружной департамент по делам детей и семьи Лос-Анджелеса — и именно этот случай якобы послужил причиной того, что Анджелина Джоли подала на развод. Кроме того, СМИ задавались вопросом, выпил ли актер перед полетом или уже в самолете, поскольку сообщалось, что он, предположительно, был пьян, раздражителен и начал кричать и разражаться тирадами при выходе из самолета. Источник среди знакомых актера при этом заявлял, что обвинения в насилии были «преувеличением или ложью».

После сообщений о разводе другой источник рассказывал тогда изданию Access Hollywood, что хотя Анджелина Джоли хочет, чтобы отец сохранял отношения с детьми, она предпочитает, чтобы «в данный момент» он их не посещал.

Сам же Питт, как говорили его знакомые изданию People, пытался уговорить Джоли сохранить происходящее в тайне – не ради того, чтобы сохранить брак, но для благополучия самих детей, — однако его просьбы были проигнорированы. В результате сейчас все детали борьбы Брэда и Анджелины становятся известны общественности.